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Автор Александр Артамонов

Пугающие тайны, которые предстоит раскрыть в 2018 году

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В наследство от 2017 года человечеству достались четыре загадки, объяснить которые до сих пор не удалось.

1. 19 октября в Солнечную систему вошел астероид, имеющий все шансы стать "камнем Судного дня". Небесный странник получил название Оумуамуа, что по-таитянски означает "вестник".

Засеченный тысячами профессионалов и любителями созерцать звездное небо объект с бешеной скоростью в 100 000 км/час несется к Земле. Его габариты внушают ужас, так как в диаметре этот астероид имеет 40 метров при длине в 400 метров. Небесное тело вращается вокруг одной из своих осей. Ему присущ глубокий красный цвет, что, по объяснениям астрономов, связано с миллиардами лет облучения от света звезд и наличием большого количества железа в его составе.

Определенные опасения внушают некоторые обстоятельства, связанные с наблюдением за Оумуамуа. Так, агентство NASA неожиданно изменило параметры работы орбитального телескопа, при помощи которого общественность могла созерцать "вестника". Теперь наблюдать небесное тело невозможно.

Одновременно в интернет просочилась информация, что Ватикан периодически ведет наблюдения и за этим объектом, и за всей звездной сферой при помощи телескопа LUCIFER, расположенного на горе Грэм в штате Аризона. Якобы католические священники веками хранят древнее пророчество о том, что на Землю рухнет страшный камень в ту годину, когда люди опустятся в бездну греха.

Любопытно, что в унисон с этими опасениями прозвучало и неожиданное откровение Патриарха всея Руси Кирилла, который заявил, что "нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов". Он, как известно, оповещал мир об апокалипсисе.

2. В Европе обнаружена аномальная концентрация радиоактивного рутения-106. В Москве значения радиоактивности были минимальными. Самая высокая концентрация наблюдалась в южной Европе. Эпицентр находился на территории Румынии.

Никаких объяснений европейские власти встревоженным гражданам ЕС не предоставили. А представитель МАГАТЭ авторитетно сообщил в конце ноября, что концентрация рутения не превысила предельные значения.

Конечно же, западная пресса немедленно начала кивать на "неизвестные российские ядерные испытания на Южном Урале". Минатом срочно среагировал на дезинформацию, сделав заявление об отсутствии радиоактивного загрязнения в Оренбургской области. Опровержений от авторитетных инстанций не поступило.

3. На протяжении всего 2017 года жители различных континентов слышали идущий из-под земли низкий гул, звучащий, как камертон. Особенно хорошо звук был различим ночами. Загадочный и грозный феномен фиксировался от Алабамы до Австралии. Разумного объяснения предоставлено не было.

Власти штата Колорадо предприняли попытку объяснить феномен срывом крышки в пустом подземном нефтехранилище. Но, если это что-то и объясняет, то только в одном конкретном случае. Что же делать с подобными явлениями, зафиксированными в ряде других стран?

Одной из возможных причин, считают эксперты, могут являться глубинные сдвиги литосферных плит, плавающих в океане магмы. Разумеется, для землян ничего хорошего подобное явление не предвещает.

4. Оказывается, пирамида Хеопса, вроде бы изученная вдоль и поперек, скрывала еще одну подземную полость. Ее длина превышает 30 метров. Это удалось выяснить после того, как в уходящем году группа исследователей просветила древнее сооружение рентгеном.

Не исключено, что эта камера — только "врата", ведущие в еще неизученные подземелья. Так как разрушать плиты древней пирамиды никто не будет, ученые готовят автоматический зонд-дирижабль, который думают запустить в полость. Для этого просверлят в камне отверстие минимального диаметра.

Отмечается, что дирижабль будет иметь грузоподъемность в 50 граммов, что вполне достаточно для прикрепления к нему миниатюрной камеры.

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