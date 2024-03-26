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Любовь Степушова
Западные разведки сформировали в РФ террористический фронт из трудовых мигрантов

По "Крокусу" составлен профайл на новый тип террориста. Надо срочно менять миграционную политику

3:54
Происшествия » Теракты

Установочные данные на террористов, убивавших и сжигавших россиян в "Крокус Сити", позволяют сделать вывод о провальной миграционной политике российских властей.

По "Крокусу" составлен профайл на новый тип террориста. Надо срочно менять миграционную политику
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Профайл на нового типа террориста

По опубликованным установочным данным на четырёх террористов — исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" можно отметить следующие схожие моменты:

  • все из Таджикистана. Из постсоветских республик эта самая неблагополучная. Сельское население ведёт полунищий образ жизни, что является идеальной почвой для культивации идей радикального ислама, экстремизма и терроризма, подпитываемых небольшими денежными суммам. Всем террористам " Крокуса" предложили общую сумму в 500 тысяч рублей за то, чтобы они "убивали людей";
  • не желали интегрироваться в российский социум, плохо владеют русским языком;
  • прибыли в РФ по госпрограммам обмена, то есть для работы на стройках или предприятиях, но оттуда сбежали и перебивались случайными заработками на "тёплых местах" — парикмахерские, общепит, ЖКХ.
  • у всех есть нарушение миграционного законодательства, все подвергались за это штрафам, между тем, российские власти ежегодно проводят амнистии таким нарушителям и выдвигаются на этот счёт инициативы в Думе, наверняка лоббированные крупными заказчиками этой рабсилы.
  • Файзов и Мирзоев состояли в Иваново и Новосибирске в псевдо спортивных клубах ММА. Известно, что многие из бойцов ММА поддерживают терроризм в соцсетях. Другие вступают на Украине в ряды неовласовцев. На базе этих клубов иностранные разведки, в том числе на Украине, сформировали террористический фронт, предназначение которого состоит в выполнении самой грязной работы. Эти люди не способны критично мыслить, у них формируется ненависть к России и всему русскому.

Зачем России такие мигранты?

Такая миграция РФ не нужна, и об её опасностях заявлял патриарх Русской Православной Церкви Кирилл. По его словам, ситуация ухудшилась, и появляется "всё больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные сообщества и экстремистские организации и о связанных с этим конфликтах, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру и согласию".

При этом многие из этих нелояльных к России людей получают российское гражданство с признаками коррупции, о чём постоянно пишут СМИ.

Между тем, многие российские регионы отказываются от труда мигрантов в принципе, и это приветствуется населением, которое идёт работать на "непристижные" места, когда на них поднимается зарплата.

Пособники террористов — тоже мигранты, но более успешные

Арестованы уже не только террористы-исполнители, но и четверо из их пособников.

Это второй слой террористического фронта — люди более успешные, умные и хитрые. Четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестовали по решению Басманного суда Москвы. Это отец и два брата Исломовых. По версии следствия, братья Аминчон и Диловар вошли в террористическую группу в январе и марте этого года. А Диловар был владельцем белого "Рено", на котором ездили террористы. Четвёртый пособник — Алишер Касимов, сдал квартиру одному из предполагаемых исполнителей теракта. На фото его сущность так и прёт "изо всех щелей".

За лоббирование и коррупцию в миграционных вопросах надо судить

Президент РФ Владимир Путин, выступая на в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, заявил, что ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем.

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил РИА "Новости", что нужно наводить "осмысленный порядок в обеспечении миграционного процесса", создать новый орган, который будет управлять потоком мигрантов.

Представляется, что надо просто наводить порядок, исходя из освещённых выше проблем, без образования новых коррупционных составляющих.

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В теракте в "Крокус Сити Холл" можно заметить минимум три детали, по которым можно предположить о причастности к нему украинских спецслужб

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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