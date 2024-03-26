Установочные данные на террористов, убивавших и сжигавших россиян в "Крокус Сити", позволяют сделать вывод о провальной миграционной политике российских властей.
По опубликованным установочным данным на четырёх террористов — исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" можно отметить следующие схожие моменты:
Такая миграция РФ не нужна, и об её опасностях заявлял патриарх Русской Православной Церкви Кирилл. По его словам, ситуация ухудшилась, и появляется "всё больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные сообщества и экстремистские организации и о связанных с этим конфликтах, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру и согласию".
При этом многие из этих нелояльных к России людей получают российское гражданство с признаками коррупции, о чём постоянно пишут СМИ.
Между тем, многие российские регионы отказываются от труда мигрантов в принципе, и это приветствуется населением, которое идёт работать на "непристижные" места, когда на них поднимается зарплата.
Арестованы уже не только террористы-исполнители, но и четверо из их пособников.
Это второй слой террористического фронта — люди более успешные, умные и хитрые. Четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестовали по решению Басманного суда Москвы. Это отец и два брата Исломовых. По версии следствия, братья Аминчон и Диловар вошли в террористическую группу в январе и марте этого года. А Диловар был владельцем белого "Рено", на котором ездили террористы. Четвёртый пособник — Алишер Касимов, сдал квартиру одному из предполагаемых исполнителей теракта. На фото его сущность так и прёт "изо всех щелей".
Президент РФ Владимир Путин, выступая на в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, заявил, что ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем.
Депутат Госдумы Константин Затулин заявил РИА "Новости", что нужно наводить "осмысленный порядок в обеспечении миграционного процесса", создать новый орган, который будет управлять потоком мигрантов.
Представляется, что надо просто наводить порядок, исходя из освещённых выше проблем, без образования новых коррупционных составляющих.
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"Трагедия повлияет". МИД России сообщил, что теракт ускорит работу по вопросу притока мигрантов
В теракте в "Крокус Сити Холл" можно заметить минимум три детали, по которым можно предположить о причастности к нему украинских спецслужб
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.