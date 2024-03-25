В теракте в "Крокус Сити Холл" можно заметить минимум три детали, по которым можно предположить о причастности к нему украинских спецслужб

Три факта, свидетельствующие о возможной причастности Украины к теракту 22 марта

1:39 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

В теракте в "Крокус Сити Холл" можно заметить минимум три детали, по которым можно предположить о причастности к нему украинских спецслужб.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Первая — это способ, которым были завербованы преступники. По словам экспертов, спецслужбы Украины находятся в тесном контакте с радикальными проповедниками, среди которых Абдулла Костекский и Абу Умар Саситлинский. Об этом сообщают Известия, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"От их имени часто выступает Анвар (Андрей) Деркач — украинский журналист, который принял ислам. Он имеет непосредственное отношение к спецслужбам Украины, через него раскачивались недавние протесты в Дагестане. Много последователей "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (организация запрещена в России как международная террористическая) находятся на территории Украины и воюют в ичкерийском батальоне в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ)", — уточнил один из экспертов.

Вторая — террористы двигались в сторону украинской границы. Президент России сообщил, что, согласно предварительной информации, на границе для них приготовили так называемое "окно”, где они смогли бы беспрепятственно попасть на территорию Украины.

Один из собеседников издания предположил, что гораздо логичнее было бы преступникам раствориться среди мигрантов, чем ехать туда, где находится много военных.

Ну и третья — это тип оружия, использовавшийся террористами. АК12 с окрасом под камуфляж характерен для зоны специальной военной операции. В России его достать почти нереально.

Сейчас это оружие находится на экспертизе.