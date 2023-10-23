Бойца поп-ММА Ильяса Якубова задержали за публикацию видеоролика в соцсетях

1:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российского бойца поп-ММА Якубова задержали силовики. Ранее его объявили в федеральный розыск. Следственный комитет утверждает, что в указанном видеоролике он оправдывает проведение террористических акций. За такие действия, согласно ч. 2 ст. 205,2 УК РФ, предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 7 лет, сообщает argumenti.ru.

Фото: мвд.рф

Видеозапись, о которой идет речь, появилась в социальных сетях в октябре 2023 года. Еще в июле того же года на Якубова поступили жалобы в Следственный комитет с аналогичными обвинениями. Иван Отраковский, глава "Армии защитников Отечества", потребовал провести проверку Якубова на предмет призывов к экстремизму после того, как тот опубликовал в социальных сетях монолог Шамиля Басаева, ответственного за множество террористических актов в России, включая события "Норд-Ост".

Якубов известен в мире популярного смешанного боевого искусства (ММА) с 12 победами и 4 поражениями. На 27 октября запланировано его выступление на турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ". Однако неделю назад его отстранили от участия в другом соревновании, Hardcore, после инцидента, произошедшего за пределами боя, когда он напал на другого бойца. В прошлом он также был участником массовой драки в ТРЦ "Ривьера", которая произошла в августе во время пресс-конференции "Нашего дела".

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