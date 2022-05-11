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Автор Ирина Шлионская

Стивен Мак-Кэрон: Исчезновение в парке аттракционов

Происшествия » Человеческий фактор

Дети, пропавшие в парках для развлечений и торговых центрах, — самый большой кошмар родителей. Но подобные вещи и в самом деле случаются. Так, одной из самых таинственных загадок прошлого столетия считается история исчезновения и последующей гибели пятилетнего шотландца Стивена Мак-Кэрона.

Стивен Мак-Кэрон: Исчезновение в парке аттракционов

Пустой эскалатор

19 сентября 1988 года Стивен вместе с дядей и тётей (их звали Ян и Лин Снеддон) приехали из Гамильтона, где они жили, в парк аттракционов, расположенный в местечке Батлинс Эйр (Южный Эйршир). Поездка в парк планировалась давно, и мальчик с нетерпением ожидал её.

Сначала они покатались на каруселях. А потом отправились в центр, где Стивен принялся съезжать вниз-вверх по эскалатору. Родственники находились поблизости и периодически поглядывали в сторону племянника. Но в какой-то момент они обнаружили, что Стивена на эскалаторе нет.

Начались поиски. Снеддоны обошли все аттракционы вокруг, но никто в глаза не видел мальчика. Понятно, что никаких камер видеонаблюдения в те времена не было и в помине. И как мог пятилетний малыш всего за несколько минут уйти так далеко?

После получаса безуспешных поисков супруги обратились за помощью к сотрудникам парка, а те вызвали полицию. В течение нескольких последующих часов всю парковую территорию в радиусе пяти миль тщательно обыскали. В поисках участвовали сотни людей, среди которых были добровольцы и кинологи с собаками-ищейками. Были использованы даже вертолёты и инфракрасные камеры. Вызвали водолазов, которые обследовали дно близлежащих прудов. Увы, никаких следов…

Тогда в окрестностях парка развесили листовки с фотографией Стивена Мак-Кэрона и его описанием. Но полицейские уже практически не сомневались, что ребёнка похитили.

Тело в канаве

Нашлись очевидцы, которые якобы встретили Стивена в кафе с каким-то мужчиной. А кто-то будто бы видел мальчика на улице рядом с мужчиной, который вёл его за руку. Но описания внешности похитителей были различными. Хотя, может, и похитителей было несколько? Но, скорее всего, свидетели всё-таки обознались. Было несколько человек, утверждавших, что видели мальчика одного в лесу за оградой парка или идущим по дороге.

Более двух недель все надеялись, что Стивен ещё жив. Но спустя 16 дней после исчезновения жительница Каррик-Хиллз, расположенного в шести милях (около десяти километров) от парка Батлинс Эйр, гуляя с собакой, обнаружила в канаве на пустыре мёртвое тело мальчика.

В нём довольно быстро опознали пропавшего Стивена. На первый взгляд было очевидно, что кто-то убил ребёнка и бросил тело в канаву. Однако на трупе не оказалось никаких следов насилия, а вскрытие показало, что смерть наступила от переохлаждения.

Ещё одна важная деталь: на мальчике не было куртки, только футболка, а носки, аккуратно свёрнутые, лежали почему-то в кармане брюк. Шнурки на ботинках были завязаны.

Отец Стивена, узнав об этом факте, сказал, что это очень странно, так как его сынишка ещё не научился толком завязывать и развязывать шнурки. Поэтому вряд ли он стал бы самостоятельно снимать с себя ботинки, потом носки, а затем опять надевать ботинки. И зачем ребёнку снимать куртку и носки, если ему было холодно?

Это подтверждало теорию, что Стивен не сам пришёл в то место, где его нашли — его кто-то туда привёз. Правда вблизи канавы, где лежало тело, не нашлось свежих следов автомобильных колёс. Впрочем преступник мог дойти туда пешком, неся мальчика на руках. Возможно, этот же человек снял с малыша куртку и носки. Был ли Стивен на тот момент уже мёртв, или он умер позже, уже лёжа в канаве, — на этот вопрос эксперты не смогли дать внятного ответа.

Заговор молчания?

В 1989 году дело Стивена Мак-Кэрона вдруг переквалифицировали как несчастный случай. По официальной версии, мальчик сам сбежал из парка и потерялся в лесу, где какое-то время блуждал без пищи, затем выбился из сил, свалился в канаву и замёрз до смерти… Выходит, он плутал целых 16 дней и за это время никого не встретил?

В этом деле много других несостыковок. Так, в документах не указана точная дата смерти ребенка. В принципе он мог погибнуть и раньше, чем через 16 дней после пропажи. Но разбираться в этом полиция не захотела. По-видимому, ей не был нужен очередной "висяк". Или были другие причины спустить смерть Стивена Мак-Кэрона на тормозах? Это мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем…

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Редактор: Елена Тимошкина
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