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Автор Александр Шторм

Как "гений гиперзвука" Куранов мог совершить госизмену

Происшествия

В Москве задержан главный конструктор ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александр Куранов.

Как "гений гиперзвука" Куранов мог совершить госизмену

Сейчас он находится в СИЗО, где пробудет до 9 октября. Задержанный являлся организатором российско-американского Международного симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике".

Отметим, что именно его организация разработала комплекс "Авангард", созданного на основе советского проекта космического аппарата "Аякс". В чем конкретно обвиняется учёный, пока неизвестно.

О задержании Александра Куранова в Москве стало известно днём 12 августа, после обысков у него дома. Согласно решения Лефортовского суда Москвы он арестован на один месяц и 28 дней.

Сотрудники ФСБ заявили, что он мог передавать научные разработки иностранным спецслужбам, совершив преступление по ст. 275 УК РФ "Государственная измена".

Организация, в которой работал Куранов, с советских времён работает в разных формах собственности. Сегодня это АО "Холдинговая Компания "Ленинец"", контролируемое семьёй секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

Куранов работал в ней с 1988 года, занимаясь концепцией развития гиперзвуковых систем. Он является автором более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств, сказано на сайте НИПГС.

В свое время "Аякс" являлся ответом США после создания гиперзвукового разведчика Aurora. При плотной работе проект постепенно трансформировался в гиперзвуковой самолёт глобальной дальности или первую ступень для вывода полезной нагрузки на орбиту.

Напомним, "Авангард" полностью меняет правила работы систем ПРО и обесценивает как ракетные системы ПРО THAAD и Aegis-Ashore, разворачиваемые США вблизи России и Китая, так и стратегические системы ПРО на основе HAARP.

Последние способны создавать плазменные структуры в ионосфере на пути боевых частей наших ракет, приводящие к их разрушению, но "Авангард" способен их обойти как по курсу, так и по высоте.

По словам адвоката Ивана Павлова, который специализируется на защите фигурантов, обвинённых в госизмене и шпионаже, Куранов и его коллеги, находился в "группе риска", потому что учёный занимался международным научным сотрудничеством.

Проблемой Куранова, по мнению "Новых Известий", стал доклад на тему "Конверсия углеводородного топлива в реакторах теплозащиты гиперзвуковых летательных аппаратов", прочитанный в Мюнхене.

Ранее стало известно, что уголовному делу в отношении российского учёного и преподавателя МФТИ Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства, присвоен гриф "Совершенно секретно". По данным следствия, Губанов передал за рубеж сведения о новейших системах авиации.

А в Германии по обвинению в шпионаже арестован ученый из России. В понедельник прокуратура ФРГ сообщила о задержании научного сотрудника одного из университетов Германии, гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой.

В данном речь идет об уроженце Уфы Ильнуре Нагаеве, до ареста работавшем на кафедре машиностроения университета в Аугсбурге.

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