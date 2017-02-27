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Автор Усам Оздемиров

Месяц с Трампом. Итоги

Мир » Северная Америка » США и Канада

За время, прошедшее после вступления в должность президента США Дональда Трампа, стало очевидным, что чересчур оптимистичные ожидания части российского общества на качественный скачок в отношениях между нашими странами не оправдываются. Отставка советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна стала холодным душем для многих. Поводом для нее послужили его телефонные контакты с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком сразу после объявления Обамой очередных санкций в декабре прошлого года.

Дональд Трамп
Дональд Трамп

Между молотом и наковальней

Анализ высказываний Дональда Трампа до и после инаугурации также свидетельствует о некоей эволюции в сторону большего скептицизма. Вспомним кандидата от Республиканской партии, заявившего в ходе праймериз, что он бы поладил с Путиным и установил с ним "очень-очень хорошие отношения". После 20 января уже не столь убедительное: "Может, я полажу с Путиным, а может, и нет", — а вопрос отмены санкций был отложен в долгий ящик.

В середине февраля уже прозвучали обвинения в адрес Обамы, что он был "слишком мягок по отношению к России в вопросе Крыма". Перед этим пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заявил на брифинге буквально следующее: "Президент Трамп ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта на Украине и вернет Крым".

Впрочем не стоит рисовать перспективы российско-американских отношений чересчур мрачными красками. Многие высказывания президента Трампа все же свидетельствуют о его искреннем желании разморозить наши отношения. Другой вопрос, что ожесточенная критика и сопротивление со стороны американских элит — Конгресса США, разведслужб, богемных знаменитостей и влиятельных СМИ — принуждают к лавированию в таком остром вопросе.

В ходе президентской кампании лояльные Хилари Клинтон СМИ так увлеклись антироссийской пропагандой, что, кажется, сами поверили в свою ложь, а попутно внушили ее и своей аудитории. Яд русофобии проник во все поры западного общества и вывести его будет нелегко. Стоит кому-то в США благосклонно высказаться о России или только заикнуться о нормализации отношений между двумя странами, как его тут же освистывают и называют агентом Кремля. Это очень напоминает мрачные времена маккартизма, чьи апологеты выжигали инакомыслие в американском обществе 1950-х годов. И такого же мнения придерживается часть аналитиков даже в самих США.

Так, колумнист журнала "The Nation" историк и политолог Стивен Коэн полагает: Америку захлестнула волна "нового маккартизма". "На Дональда Трампа с голословными обвинениями в "сговоре с Кремлем" обрушились представители почти всех политических сил, — с сожалением замечает он. — Ни одно влиятельное СМИ и ни один публичный деятель не высказались в его защиту".

Политолог Томас Грэм, имеющий за плечами опыт работы в администрации Джорджа Буша-младшего, в одной из своих статей также отмечает скептический настрой вашингтонского истеблишмента "по отношению к России и ее амбициям" и жесткое сопротивление "любому усилию Трампа по установлению контакта с Путиным".

Парадоксальность ситуации заключается в том, что предвыборные обещания обеспечили Дональду Трампу решительную поддержку и уверенную победу на выборах, но выполнить обещанное не дают враждебно настроенные верхи. Налицо если не кризис власти, то раскол между основной частью общества и его элитами.

Десять лет спустя

Слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса на заседании глав военных ведомств стран НАТО о том, что США привержены восстановлению отношений с Россией, но готовы говорить с позиции силы, не могут нас не обескураживать. В конце 1980-х и в 1990-е годы Советский Союз, а затем и Россия пошли в диалоге с Западом на беспрецедентные политические уступки, справедливо рассчитывая на достойное место в ряду демократических стран. Однако эти уступки были восприняты как слабость, с мнением России перестали считаться, а военный блок НАТО вплотную приблизился к границам нашего государства.

Когда война заполыхала в соседней Грузии, а затем и на Украине, пришло понимание того, что отступать дальше некуда. Но от России продолжают требовать с упорством, достойным лучшего применения, все новых и новых уступок. Настаивают на отказе от поддержки в Грузии, Украине и других странах ближнего зарубежья тех бывших соотечественников, чьи основополагающие права грубо попираются. Не устраивает их, каким образом Россия борется с терроризмом в Сирии, как выстраивает партнерские отношения с Ираном и Китаем или как модернизирует свою армию, в том числе и ядерное оружие.

США вкупе с их союзниками привыкли диктовать всему остальному миру свое понимание мироустройства, и теперь любое противодействие вызывает у них агрессивные рефлексы вроде сердитых окриков и демонстрации силы. Идея, что у России могут быть свои национальные интересы, представляется некоторым западным горе-идеологам дикой.

Будущее отношений России и США - это уравнение с несколькими неизвестными. Решить его для блага обоих государств и всего мира мешают стереотипы холодной войны и конфронтации, желание говорить с оппонентами с позиции силы, лживость западных СМИ, чересчур увлекшихся фейковыми новостями и сеющих семена вражды, эгоизм элит, жаждущих односторонних выгод, и многое другое. Разбор всех этих искусственно созданных завалов потребует неимоверных усилий от лидеров стран. Огромные ресурсы — материальные, финансовые и людские — расходуются впустую во имя ложно понятых ценностей и в ущерб гармонизации международных отношений и всеобщего экономического процветания.

Но мир меняется и совсем не в том направлении, в каком бы хотелось "ястребам" войны, ультралибералам, глобалистам и другим любителям ловить рыбу в мутной воде. 10 лет назад, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Владимир Путин прямо указал США и коллективному Западу на порочные свойства однополярного мира, в котором одна держава навязывает свою волю всем остальным. Попытки примерить на себя роль мирового жандарма оказались разорительными для самих США и разрушительными для многих других стран.

На очередной Мюнхенской конференции в феврале 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, говорит о неизбежном кризисе модели, в которой концепция экономической и политической глобализации служит инструментом обеспечения роста элитарного клуба государств. По его мнению, сейчас ответственные лидеры должны сделать выбор в пользу демократического и справедливого мирового порядка, в котором каждая страна стремится к поиску баланса интересов между партнерами при уважении их культурно-исторической и цивилизационной самобытности.

На фоне перманентного хаоса на Ближнем Востоке, периодически обостряющегося экономического кризиса, роста терроризма, миграционных волн, захлестывающих Европу, неангажированным политикам и просто непредвзятым людям становится очевидной необходимость радикальных перемен. Потому и получают вотум доверия такие политики, как Дональд Трамп. Главное, чтобы им не мешали претворять в жизнь те идеи, которые витают в воздухе.

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