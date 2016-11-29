Три года после Майдана: Будут ли судить Порошенко?

Украина стала пешкой в игре США с Россией

21 ноября Украина отметила третью годовщину начала протестов на Майдане, которые впоследствии окрестили "революцией достоинства". Сегодня многие из бывших майдановцев считают, что режим предыдущего "отца нации", вороватого Януковича был честнее и легитимнее нынешнего.

Фото: Архив Pravda.Ru

Об этом, к примеру, пишет в Facebook украинский волонтер Юрий Касьянов: "Янукович не эксплуатировал патриотизм, и не делал себе рекламу на крови… И, наконец, Витя не обещал золотые горы, следил за базаром, и отвечал за слова. Один только раз смухлевал на Ассоциации и сгоряча уехал в Ростов. Нынешние крепче".

Редактор новостного блока издания Liga.net Петро Шуклинов пишет там же: "Если бы я знал, что сразу после Майдана московские войска захватят и аннексируют Крым — я бы ничего не менял. Если бы я знал, что сразу после Майдана начнется российско-украинская война — я бы ничего не менял. Если бы я знал — я бы поступал так же, как поступал. Потому что есть человеческое достоинство — сложное и высокопарное понятие".

Сразу вспомнился анекдот. Украина через несколько лет. Все, как обычно: лозунги и скакания, грабежи и стрельба, горят шины и факелы… Голос диктора: "За последние годы произошло 20 майданов, но только первые три были успешными".

Сделало ли украинское общество какие-то выводы из событий трехлетней давности? Какие силы придут на смену нынешним? Будут ли судить режим Порошенко? Как будет решаться проблема Донбасса? Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал Олег Соскин, украинский политический деятель, экономист, политолог.

— С вашей точки зрения, какие выводы можно сделать спустя три года? Что это было за событие? Это была именно народная революция, или политический переворот, устроенный иностранными спецслужбами?

— Я считаю, что это была мелкобуржуазная революция, очередная после померанчевого Майдана. Мы должны говорить, что эта революция связана была с тем, что средний класс, молодежь, интеллигенция были лишены доступа к средствам производства и развитию своего бизнеса.

Кроме того, на Украине, к сожалению, был "донбасский баронат", как мы его называем, во главе с кланово-олигархической группой Януковича. Они сформировали по сути государство стационарного бандита, это как раз соответствует модели того же Мансура Олсена, который про это говорит, что именно данная модель не имеет перспективы, и она, конечно же, не может быть преодолена мирным путем.

Средний класс получил утратил всякую надежду в результате действий Януковича, практически захватившего власть вместе со своей группой. Естественно, это вылилось в выступления молодежи, соответственно, началось подавление молодежи, кровавые события, потом началась цепная реакция. Если бы власть вела себя более нормально, адекватно и спокойно, я уверен, был бы найден какой-то компромиссный вариант.

Но поскольку правящая группа захотела захватить полностью все финансово-экономические высоты, то это вылилось в такое кровавое противостояние. И дальше начал нарастать народный гнев. Власть подняла еще эскалацию насилия, ну и дальше мы знаем, во что это все вылилось — практически в огромную войну.

— В США сейчас протест среднего класса, такое во многих странах бывает. Зачем было организовывать Майдан, когда до выборов оставалось недолго, можно было Януковича сместить мирным демократическим путем. Почему нужно было делать "революцию достоинства" таким кровавым образом, причем с привлечением самых ярых отморозков?

— Ну, к сожалению, была одна большая проблема. Это касается всей системной власти на Украине. То есть те группы, которые приходят к власти, говорят одно, потом начинают делать другое. Это было характерно и для первого президента Кравчука, потом то же самое произошло с Кучмой, потом то же самое с Ющенко и Януковичем.

Когда власть не хочет идти на компромиссы, когда она не оставляет людям никакого выхода, тогда народ сначала как бы терпит, терпит, терпит, ну, а потом это уже становится невозможно. И надо же учитывать, что на Украине уже есть такая традиция, что люди терпят, а потом начинается взрывная реакция, и когда уже эта взрывная реакция началась, процесс нельзя остановить.

Я бы не сказал, что в тех же самых США все уже закончилось, я думаю, там только начинается все. Потому что те, которые были при власти, были абсолютно уверены, что они останутся еще на один срок, и приход Трампа и другой группы — это точно революция, которая должна будет рано или поздно тоже породить там контрреволюцию.

В Украине всегда после победы революции начинается контрреволюция, это и происходит. Уже создалась такая своеобразная традиция, что поскольку власть не хочет идти на уступки, то начинается все более кровавая фаза. И я думаю, что сейчас мы подходим точно к такой же фазе — у нас снова к власти пришла другая кланово-олигархическая группа — группа Порошенко в союзе с группами Кучмы и Пинчука.

Сейчас приближается точка кипения, потому что эта группа тоже не хочет идти на уступки народу, она еще более жестко ведет себя с точки зрения ограбления десятков миллионов украинцев, чем даже предыдущая группа Азарова и Януковича. Потому что предыдущие не привели к устранению власти кланово-олигархических режимов.

— Вы не видите никакого иностранного участия в этом перевороте? Зачем на вооружение был принят антироссийский фактор, зачем отменили русский язык?

— Дело в том, что так устроен мир, он глобальный. И поэтому, естественно, что наиболее мощные, глобальные силы всегда вмешиваются в процессы, происходящие в разных регионах. Это сегодняшняя логика межцивилизационной войны. Когда Советский Союз распался, естественно, США думали, что они станут главенствующими. Они не стали, потому что не бывает магнита только с Северным или Южным полюсом.

Раз распался Советский Союз, значит рано или поздно должно то же самое произойти с Соединенными Штатами. И то, что там сейчас начинает происходить, это как раз начало этого процесса. Там будут и другие процессы сепаратизации.

Если брать Украину, Янукович ориентировался на Россию, он отказался подписать ассоциацию с Европейским союзом, а это был самый мягкий вариант, мы же не подписывали ассоциацию об объединении с Соединенными Штатами. Мы подписывали с Европейским союзом. Это в принципе, было бы нормально и для России, и для Америки.

Поскольку сорвали подписание данной ассоциации, то, естественно, начался этот кровавый процесс. Понятно, что начал действовать тот же принцип. США как всегда, естественно, начали противодействовать тем силам, которые поддерживали Януковича и были поддержаны со стороны России. Не секрет, что Россия дала в этот период первый транш на три миллиарда долларов под очень низкие проценты Януковичу. В результате вмешались Сорос и все другие. Они имеют сильнейшие связи, с моей точки зрения, с Ротшильдами. Естественно, приехали соответствующие команды, ну и началось как всегда глобальное противоборство. В данном случае, конечно, для Украины это было очень нехорошо, потому что мы стали практически передовым отрядом в борьбе с Россией. Теперь еще в США власть поменяется.

И фактически мы сегодня больше всех являемся пострадавшей стороной. Россия получила себе Крым, Россия сегодня держит фактически часть Луганской, Донецкой областей, где убивают украинцев. А Украина ничего не получила, более того, нас обдурили с этим безвизовым режимом. Нам никаких субсидий, субвенций почти не дали за эти три года, только так называемых кредитов в разной форме на 11 миллиардов от МВФ, ЕС, Мирового банка и других. Но их надо будет отдавать.

Получилось, что Украина — наиболее проигравшая сторона на сегодняшний день. Поэтому, ясно, что так дальше продолжаться не может, надо найти какой-то выход из ситуации, чтобы Украина не была пешкой в этой игре, между двумя суперсилами.

— Вы хотите перевыборы?

— Я думаю, что нужны президентские перевыборы немедленно. Но надо, чтобы было со стороны России также принято решение о том, что передать украинской армии луганско-донецкую границу. Тогда прекратилась бы война.

А с другой стороны, обязательно надо проводить выборы президента Украины, поскольку Порошенко не является легитимным президентом. И Путин бы уже не говорил, что во главе страны стоит нелегитимный президент Порошенко, которого к власти привел американский политикум во главе с Обамой, Клинтон, Керри и Байденом.

— Вы игнорируете мнение населения Донецкой и Луганской республик, которые не хотят возвращения в Украину? Вы называете ополченцев преступниками, но они же должны по Минским соглашениям быть амнистированы.

— Я считаю, что Минские соглашения — это вообще мертворожденное образование, которое абсолютно не было приемлемо, и специально было внедрено теми же Кучмой и Порошенко. С самого начала было понятно, что оно не будет работать. Поэтому, необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму.

Надо взять договор между Украиной и Россией, надо создать в Крыму свободную экономическую зону под совместным управлением России и Украины. Надо сделать правильные шаги, эти шаги будут устраивать всех. Естественно, в Украине надо проводить административно-территориальную реформу.

Главное перейти, уйти от модели убийства людей. Потому что убито с нашей стороны 11 тысяч, 30 тысяч — инвалиды и раненые. Каждый день льется кровь, дети остаются без родителей, без близких, разрушение и с той стороны, и с этой. Вот это надо прекратить. Я не думаю, что России нужны еще новые территории, они сегодня — только обуза. В конце концов, нашим славянским государствам надо развивать сотрудничество, а не убивать друг друга.

— Но с нынешней украинской властью ничего этого невозможно. Украина не наказала, а даже поощрила тех, кто убивал в Доме профсоюзов, кто обстреливает Донецк и Луганск. Там действительно ежедневно гибнут мирные люди от обстрелов ВСУ… Но Украина, напротив, недавно награждала орденом Богдана Хмельницкого Яроша и тому подобных.

— Это не Украина наградила, его наградил Порошенко.

— Ваш "Правый сектор" недавно разгромил отделение "Сбербанка", продолжается фашистская вакханалия… Вы предлагаете отдать Донбасс, людей, голосовавших на референдуме за независимость, им на растерзание?

— Если мы принимаем решение, что мы идем путем компромисса и прекращаем это смертоубийство, ставим с одной стороны контроль над украино-российской границей, мы же не говорим про то, чтобы Россия вывела свои войска и управление с Крыма, мы говорим о том, что на этом этапе мы можем пойти на компромисс, чтобы это была свободная экономическая зона и было взаимное управление этой зоной.

Но с другой стороны мы говорим о том, что мы должны иметь целостное тело материковой Украины вплоть до всей украино-российской границы. И она должна быть мирной. С другой стороны, понятна точка зрения России и ее руководства, что с Порошенко ничего решить невозможно, что фактически он является совершенно сухой и вредной веткой, которая сегодня все более мешает.

По сути, он превратился в куклу американского режима и других подобных сил. И он сегодня не отстаивает интересы украинцев. А надо сделать две вещи. Хорошо, давайте введем военный контингент, ОБСЕ на той границе, а параллельно должен готовиться механизм под контролем международных наблюдателей по выборам президента Украины.

Беседовала Любовь Степушова (Люлько)

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев