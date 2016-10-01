Гибель Boeing MH17: о чем молчит следствие

Сбитый "Боинг": Следствие ведут виновные

Представители Объединенной следственной группы (JIT) по катастрофе малайзийского Boeing в небе над Донбассом опубликовали новый промежуточный доклад. Как сообщает JIT, к расследованию были привлечены около 200 специалистов. Ими было опрошено свыше 200 свидетелей и прослушано порядка 150 тысяч телефонных разговоров, имеющих отношение к крушению.

Фото: AP

Следователи заявили, что самолет MH-17 был сбит ракетой из ЗРК "Бук", доставленной из России на Украину. Запуск произошел с территории рядом с украинским селом Первомайское, находившимся в июле 2014 года под контролем ДНР. JIT не собирается обнародовать все данные, так как, по их мнению, это может повредить дальнейшему ходу расследования.

Судя по всему, расследование еще только впереди. Большая часть материалов не только не изучена, но пока даже на принята во внимание, а сам подход крайне односторонний. По сути дела, комиссия достоверно установила только то, что ЗРК "Бук" производит Россия. При таких темпах, возможно, через несколько лет "международные эксперты" поймут, что они производились еще в едином СССР.

С такой скоростью следствие можно вести вечно. И, видимо, именно такая цель и поставлена западными руководителями перед этой группой. Доклад Pravda.Ru прокомментировал президент фонда "Партнер гражданской авиации", заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, в прошлом — заместитель министра Гражданской авиации СССР.

— Опубликован долгожданный доклад Объединенной следственной группе по катастрофе малазийского "Боинга" в небе над Донбассом два года назад. Почему он промежуточный? Потому что не названы виновные, а просто освещены обстоятельства и выводы прокуратуры, следственной комиссии в отношении случившегося?Заявлено, что самолет был сбит ракетой из ЗРК "Бук" 9М38, ракета была привезена с территории Российской Федерации. И была выпущена с территории возле села Первомайское, которое в то время было подконтрольно ополченцам.

Комиссия располагает огромной массой материалов, но все засекречено, потому что их обнародование якобы может помешать дальнейшему расследованию. Но комиссия не обвиняет Россию, которая не является участником конфликта между ополчением и Украиной. А выстрел, как признала комиссия, произведен с территории Украины, которая должна была закрыть небо в зоне конфликта. Поэтому, собственно говоря, виновник здесь один — Киев.

Однако ракета каким-то образом была доставлена с российской территории, что ставит под подозрение некие воинские части России. Предполагается, что, вероятно, это было непреднамеренное сбитие. Возможно, по мнению следствия, хотели сбить самолеты ВСУ, которые тогда бомбили Донецк и Луганск, но случайно сбили гражданский самолет. Видимо, это и есть главное, что хотели донести следователи, и из этого и исходит вся версия, и на этом будет строиться дальнейшая работа следственной группы, куда входит и Украина. Имеет ли эта версия право на существование?

— Эта версия не первая, а очередная в абсолютно бездарном и непрофессиональном расследовании этой тяжелейшей трагедии, авиакатастрофы, в которой над территорией Украины погибло 298 ни в чем неповинных людей. Происходящее кроме как информационной войной не назовешь. Поэтому третий год уже идет расследование. Все исследования проводятся с грубейшими нарушениями международных авиационных правил. Появилось два жалких документа комиссии, которая кое-какие моменты наконец-то уточнила, установила, что самолет сбит "Буком". На это потребовалось два года.

Причину и виновника я, например, назвал на второй день после авиакатастрофы, сопоставив факты, которые к тому времени появились. Главный из них — Украина. Вопреки абсолютно жестким, однозначным требованиям закрывать воздушное пространство для пролета гражданских воздушных судов над территорией, где идут военные действия, она наплевала на это международное авиационное правило и не произвела запрета на этот полет и вообще на полеты гражданских самолетов.

Соавтором этой катастрофы (почему это все и тянется) является голландское правительство, которое не нашло в себе силы и желание сохранить жизнь людям, в том числе согражданам. Голландцев погибло больше всех — из 298 пассажиров было 195 голландцев. Голландцы не потребовали от Украины выполнить международные авиационные правила и толкнули 300 человек в этот ад.

Вот они виновники — Украина и Голландия. Расследуют они же. Что ж они будут делать? Конечно, они будут искать третьего, на кого свалить всю вину.

Голландская сторона с самого начала объявила, что больше всех заинтересована в выяснении, но комиссия была создана с большой задержкой. Положено комиссию создавать в день катастрофы. Эта же комиссия была создана через месяц или что-то в этом роде. Это просто нонсенс. И эта комиссия по сей день даже не собрала всех обломков самолета, что также является грубейшим нарушением всех авиационных международных правил. Такова практика, потому что даже маленький обломочек может выявить причину катастрофы.

Следующий момент — наша сторона первая и единственная на второй день после катастрофы опубликовала все имеющиеся объективные данные: то, что зафиксировано радарами в момент катастрофы. "Алмаз-Антей", где трудятся величайшие ученые, физики, математики, техники, провели практический эксперимент, взорвав настоящую ракету около настоящего самолета, сделали физические, химические, технические расчеты и все рассказали.

Это должна была делать комиссия, но она этого не сделала до сих пор. Все расследования проводятся по-юродски. А наш "Алмаз-Антей" это сделал. И эти ученые своими анализами практически доказали, откуда летела ракета, какая это была ракета, как все это было. И мы все думали, что комиссия Голландии прибежит в "Алмаз-Антей" и попросит эти материалы. Ничего, полное спокойствие. Потому что любая комиссия, подчиненная правительству, которое убило 300 человек, не будет искать истинного виновника. А истинные виновники — это Украина и голландское правительство.

— Что могут дать показания радаров? Почему украинская сторона и комиссия никак не обнародуют эти данные? Что там может такого страшного скрываться? Какие еще материалы скрываются?

— Россия представила данные наших радаров, потому что рядом все это происходило, а у нас мощнейшие радары. Они видят и фиксируют все мгновенно: что, где и как там летало. И вот эту фиксацию фактов мы показали. Но комиссия их игнорирует. А украинская сторона по сей день все скрывает. И голландское правительство молчит, не требует от Украины даже планов полетов военных самолетов над ее территорией.

Украина должна была доложить комиссии сразу расположение ее ракетных установок в тот момент. Но голландская комиссия об этом даже не спрашивает, им это неинтересно. Потому что все знают, кто это сделал. Не запросили также расшифровку военных диспетчеров, что положено было сделать. И еще массу других документов голландская сторона не запрашивает, а Украина с удовольствием молчит.

Выдумывается одно-другое, потом пятое-десятое… Все делается непрофессионально и просто попахивает глупостью и популизмом. Профессионалы просто возмущены расследованием этой авиакатастрофы. Так авиакатастрофы никогда не расследовались, с такими грубейшими нарушениями международных авиационных правил, с такой затяжкой, с таким игнорированием элементарных вещей: затребовать соответствующие документы у стороны, в воздушном пространстве которой это все произошло.

— Олег Михайлович, сразу было известно, что этому самолету украинский диспетчер внезапно изменил маршрут, направив его именно в район боевых действий, и еще приказал снижаться. Также были показания австрийских специалистов о том, что самолет должны были вести специально для того, чтобы его сбить. Как вы думаете, все-таки это какая-то случайная катастрофа или все сделано преднамеренно?

— Я думаю, что это все-таки преднамеренное дело. Это действие людоедов каменного века. Украина уже в 2001 году сбила наш самолет "Ту-154" с гражданами Израиля и России. Данные радаров это неопровержимо доказывают, но Украина в этом так и не призналась. Сейчас повторилось, хотя тогда над Черным морем это не специально было сделано. И, конечно, нужно знать виновных, нужно обязательно это сделать, чтобы примерно наказать. Чтобы не нашелся очередной порошенко, который проигнорировал бы международные авиационные правила и дал команду нажать какую-то кнопку.

— Можно сделать вывод, что доклад комиссии — очередная поделка для демонизации России, бездоказательный документ, который не называет конкретных виновных, а спекулирует на данных, которые засекретили?

— Да, конечно, это именно так. Очередной виток информационной войны против России. Нам надо призвать еще раз общественность, которая занимается этим делом, все-таки довести дело до логичного конца, основываясь на фактах. На фактах и только на фактах. Кто не знает, как расследовать авиационное происшествие, должен быть отстранен от расследования. Этим должны заниматься только профессионалы, которые знают все правила и строго их придерживаются. Это правила международные, они касаются всех стран мира.

Беседовала Любовь Люлько

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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