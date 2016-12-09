Новый премьер Франции - человек в футляре

Фамилия нового премьер-министра Франции — Казнев. Если расшифровать этимологию, то получается "новый дом". Вот только тут и встает, как раз, вопрос - насколько этот "дом" новый? Назначенный вместо ушедшего с головой в избирательную кампанию, по-испански пылкого и резкого Манюэля Валльса министр внутренних дел Бернар Казнев кажется воплощением спокойствия и невозмутимости.

Бернар Казнев. Фото: AP

Многие считают его "техническим премьером", получившим должность под занавес президентского мандата Франсуа Олланда. В принципе, это заключение соответствует истине, так как новый премьер не является, конечно же, сильной политической фигурой. За ним не числится и громких политических скандалов. В отличие от Жака Ширака, например, в бытность последнего мэром Парижа, Казнев никогда не дарил государственные квартиры привлекательным особам женского пола. Он не задавал лукулловы пиры и не использовал служебный транспорт для своих личных нужд.

Он, действительно, хороший администратор и исполнитель, великолепно чувствующий цвет аппаратных стен и умеющий быть необидчивым и незаметным. Такое свойство ценится в политике гораздо больше, чем реальная компетенция или высшее образование.

Казнев окончил Институт международных отношений в Бордо (обычно будущие политики оканчивают этот вуз в Париже, хотя серьезным образованием это учебное заведение не считается). Ему не удалось поступить в Высшую академию управления, откуда выходят государственные чиновники Франции правительственного ранга. Годами он терпеливо следовал в кильватере лидеров Социалистической партии, в которую вступил в далеком 1987 году. Один из крупных социалистов Лоран Фабиус, бывший, в том числе, и министром иностранных дел страны, взял Казнева под свое покровительство.

Французская пресса отмечает интересную черту Казнева: он никогда не был профессионалом ни одного дела, которым ему пришлось заниматься. Долгие годы Социалистическая партия держала его на должности главы канцелярии то одного, то другого лидера… Казнев успел "посидеть" и на культуре, и на международных отношениях, и в парламенте, но он не только ни разу не отметился ни по одному громкому делу или вопросу, но, в том числе, и на местности умело занимался "общими вопросами", не вникая в суть того или иного направления деятельности.

Ему лучше всего подходит определение покорного и тщательного исполнителя в аппарате харизматичных однопартийцев. В свое время Запад любил рассуждать о "людях в сером" в аппарате государственной власти СССР. На сегодня эта категория довольно многочисленна на Западе, в эпоху полного политического конформизма.

Казнев — достойный представитель этого поколения политиков и управленцев. На свою беду, он получил 2 апреля 2014 года в социалистическом правительстве портфель министра внутренних дел. Этот пост мало располагает к бездействию, в особенности с учетом страшных покушений, сотрясших Францию год назад (расстрел людей в театре "Батаклан" в Париже) или летом 2016 года (десятки жертв во время теракта в Ницце), но Казнев умудрился и здесь как-то отмолчаться и забиться в угол. Ему пришлось возглавлять МВД в эпоху введения чрезвычайного положения в стране (в октябре 2015 года, действует по настоящее время), но он и не подумал увеличить численность полицейских (полицию сократил на десять тысяч человек еще Николя Саркози).

Пожалуй, самым ярким моментом его депутатской карьеры являлась попытка заняться вопросом теракта в Карачи (Пакистан, 2002 год; теракт привел к гибели французских граждан). Но занимавшая тогда пост министра иностранных дел Мишель Алльо-Мари не допустила его к служебной тайне. Казнев обиделся и выпустил по этому поводу книгу в 2011 году.

Еще одной характерной и последовательной чертой Бернара Казнева является его безусловная приверженность к иммиграционной политике социалистов. На посту министра внутренних дел он сделал все, чтобы увеличить число центров приема беженцев. Он принимал самое действенное участие в развозе по стране хулиганов, отравлявших около года жизнь жителей города Кале в бидонвиле, который местные прозывали "Джунгли". Вместо высылки, буйные мигранты были распределены по различным французским провинциям, на радость местным жителям.

Не возражал Казнев и против принятия закона от 7 марта 2016 года по расширению статуса беженцев и правил их приема. Поэтому французская пресса восприняла как должное его коммюнике от 1 августа текущего года, в котором он, совместно с министром, ответственным за строительство жилья, высказался за обязательный и полновесный прием любого беженца, заявившегося во Францию. Тогда многие писали, что фактически МВД отказался от охраны границ и защиты суверенной национальной территории от чужаков.

Таков Бернар Казнев, выдержанный в стиле и духе самого непопулярного президента Франции за всю историю Пятой республики. Французские медиа мало заметили его назначение по принципу "Казневом больше, Казневом меньше". Тут поневоле вспоминается басня Крылова: "Но как, друзья, вы не садитесь, вы в музыканты не годитесь".