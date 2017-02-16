Трамп хочет взорвать Ближний Восток

Итак, Дональд Трамп приоткрыл завесу тайны над своей ближневосточной стратегией. Этого момента мир ждал, затаив дыхание: что же предложит Белый дом этому многострадальному региону, измученному войнами, конфликтами и экспериментами предшественников 45-го президента США? И Трамп доказал, что умеет удивлять. Озвученные им идеи выглядят устрашающе.

Фото: Архив Pravda.Ru

Основные ориентиры действий США на Ближнем Востоке были презентованы в ходе пресс-конференции по итогам переговоров между американским президентом Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Они намечают новые американские подходы, во-первых, к проблеме палестино-израильского урегулирования, а во-вторых, к вопросам структурирования ближневосточного региона в целом.

То, что касается палестино-израильских отношений, мы рассмотрим позже. Там очень много интересного. Сначала же обратим внимание прежде всего на то, как видит Трамп будущее региона.

Здесь главным сюрпризом стало его сообщение о том, что США работают над созданием некоего союза в сфере безопасности между Израилем и рядом арабских стран, которые, по его словам, "до сих пор об этом не думали". Газета Wall Street Journal, со своей стороны, уточнила, что речь идет о Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте и Иордании.

Ну, вообще-то об арабо-израильском союзе — формальном союзе — всерьез не думал, честно говоря, никто. Конечно, в качестве картинки "идеального будущего" подобная идиллия была бы весьма привлекательной — в стиле гоголевского Манилова. Но в реальности — увы!

В реальности существует сложная система взаимодействия между Израилем и арабскими государствами. Без нее попросту не обойтись в условиях конфликта, который длится уже много десятилетий. Более того, в последние годы перед лицом общей для некоторых арабских стран и Израилем "иранской угрозы" это взаимодействие активизировалось. Без сомнения, идет и обмен разведданными, и взаимное консультирование, и многое другое.

Но при этом сохраняется главное наследие прошлого, основной фактор, определяющий форму арабо-израильского взаимодействия — палестинская проблема. Ни один арабский режим, каким бы он ни был, никогда не мог позволить себе пойти на открытое сотрудничество, а тем более на союз с Израилем. Ибо это означало бы предательство народа Палестины и его "великого дела", общего для всех арабов.

Вместе с тем стоит присмотреться к составу участников предлагаемого Вашингтоном союза. Из приведенного Wall Street Journal списка Египет и Иордания имеют мирные договоры с Израилем, поддерживают с ним дипломатические и иные связи. Обе эти страны имеют общие границы с еврейским государством и, что крайне важно, с различными частями Палестины (Египет — с Газой, Иордания — с Западным берегом реки Иордан). Это означает, что и Каир, и Амман по необходимости поддерживают практическое сотрудничество с Тель-Авивом в вопросах безопасности.

Саудовская Аравия и ОАЭ никаких официальных отношений с Израилем не имеют. Но с еврейским государством их объединяет страх перед Ираном. Его они, в отличие от Египта и Иордании, расценивают в качестве "врага номер один" (ранее на этом месте был Израиль).

При таком анализе действительно может показаться, что сложившиеся в этом пятиугольнике (Израиль — Египет — Саудовская Аравия — ОАЭ — Иордания) системы отношений можно было бы просто легализовать и оформить в союз. И с точки зрения "делового человека", каким и является Трамп, это было бы не только логичное, но и эффективное решение.

Однако все упирается в Палестину. Не могут арабы предать ее. И не только по соображениям морали, арабской солидарности и пр. Короли, эмиры и президенты знают, что такого предательства им не простит арабская улица. Что это за стихия, все отлично помнят по "арабской весне". А какой может быть "вторая арабская весна", страшно даже представить.

Можно нисколько не сомневаться в том, что улица сметет любой режим, который даст повод подозревать его в отказе от поддержки Палестины. Тут сработают и арабский национализм, и религиозные чувства мусульман, и социальное недовольство. Весь этот коктейль обязательно будет подогреваться и взбалтываться целенаправленными усилиями Ирана: с какой стати ему сидеть и молча смотреть, как против него сколачивают целый блок?

Одним словом, первые же реальные попытки реализовать идею Трампа на практике приведут к гигантскому взрыву в арабском мире, и взрыв этот разрушит как раз те "островки стабильности", на которые ориентируются американцы — Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет, Иорданию.

Или в этом и состоит "сверхзадача"?

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