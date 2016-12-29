Что делать, чтобы не отравить праздник контрафактом

Впереди Новый год и Рождество, а значит, пришла пора задуматься, что поставить на праздничный стол. Перед хозяйками стоит задача не только составить хорошее меню, но и выбрать качественный товар. Pravda.Ru узнала, как отличить контрафактную продукцию, конфеты, сыры и прочее от качественного товара, который не отравит праздник вам и вашим гостям.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

Накануне новогодних праздников в российских СМИ прогремела новость о трагедии, которая унесла жизни более 70 человек в Иркутске. Все погибшие употребляли некачественную спиртосодержащую продукцию. В результате в регионе начались массовые проверки по факту суррогата. Такие проверки проводятся в России ежегодно накануне праздников, и в сводках новостей каждый раз рассказывается об обнаружении целых складов с контрафактной алкогольной продукцией. Однако в этой статье мы будем говорить не об алкоголе, а о продуктах в целом.

Нет такой категории продуктов, где бы нерадивые продавцы и производители не придумали, как обдурить нашего брата. На фарш пускаются хрящи и жир, непроданный хлеб отправляют на вторичную обработку, мороженое изготавливают без молока, а уж про колбасные изделия и вовсе в народе ходят байки, от которых холодеют уши. Как не поставить на праздничный стол яд, Pravda.Ru узнала у генерального директора Национального фонда защиты потребителей, академика РАЕН Александра Калинина.

— Настолько вообще велика вероятность столкнуться с контрафактом в процессе организации праздничного застолья?

— Сейчас много продается сомнительных товаров. Например, все покупатели будут покупать сыры. У нас 80 процентов, как минимум, — это не сыры, а сырные продукты. Ведь что такое сыр? Сыр — это классический немолочный продукт, получаемый при помощи сычужно-ферментативной технологии. Это когда сыр вызревает 60 с лишним суток в цехе, издает не самый приятный запах, образует так называемые дырочки и окна.

Но когда сыр делают в цехе за один-три дня по интенсивной технологии и туда добавляют пальмовое масло, можно говорить о том, что это сырный продукт. Однако любой потребитель может взять такой сыр, и потребители так и делают. Если от такого "сыра" отрезать кусочек и положить на кухне, где тепло, через десять минут можно зайти и увидеть, что из него вытекает что-то жирное, он осаливается. Значит, туда добавили пальмовое масло не самого лучшего качества.

Сыры к новому году россияне обязательно будут покупать, но при этом надо внимательно читать этикетку, что там есть в составе продукта. Если будет написано "растительные жиры", то какие? Это пальмовое масло, или пальмово-ядровое, или кокосовое, то есть масла пальмового ряда, или какие другие жиры? Ведь могут добавлять жиры самого разного направления, но не каждый жир можно использовать. Поэтому надо посмотреть.

— Если вспомнить, какие продукты считаются традиционными в наших широтах на новогоднем столе, то первое, что приходит в голову, это красная икра. Если человек ни разу не сталкивался с контрафактом в этой категории, то он просто везунчик. Что вы посоветуете в этом плане?

— Сейчас Москва завалена красной икрой очень низкого качества. Идут в день две-три жалобы в фонд на качество красной икры. Во-первых, она неимоверно соленая, а соль — это консервант, поэтому ее и кладут. Потом, это не только консервант, это еще и вес, а икра вообще-то дорогой продукт. Но и это не спасает ситуацию. Звонят: "Открыли банку, неимоверный запах, хоть убегай, воняет. Что делать?" Мы советуем идти в магазин, немедленно писать претензию! Вам немедленно обязаны заменить банку. Должен сказать, в 100 процентах случаев потребители потом звонят и говорят: "Спасибо за совет, нам заменили банку с икрой, теперь у нас из другой партии хорошая икра".

С рыбой, которая продается в российских магазинах, тоже надо быть очень осторожными. Сегодня на наших прилавках лежит дальневосточная рыба: кета, горбуша, кижуч, нерка. И здесь надо знать некоторые тонкости. Так, нельзя есть рыбу, выловленную и замороженную после нереста. Такая рыба биологически опасна, ее не едят даже медведи, а людям продают такую рыбу в замороженном виде или в виде консервов. Поэтому лучше покупать рыбу свежую, чтобы оценить ее качества по двум составляющим. Во-первых, надо посмотреть, как выглядят жабры. В идеале, они должны быть розовые. Если жабры черные, рыбу нельзя покупать. Во-вторых, надо надавить пальцем на рыбную тушку. Если образовалась ямочка, значит, рыба уже рыхлая, она несколько раз замораживалась и размораживалась. А если ямочка сразу выпрямилась, значит, рыба имеет хорошую тканевую консистенцию и ее можно есть.

— А что насчет колбасных изделий?

— Жители столицы должны знать, что в Москве нет ни одного мясокомбината, который бы перерабатывал парное мясо в готовую продукцию, потому что у московских мясокомбинатов на сегодня нет убойных цехов. Поэтому, если продавец утверждает, что колбаса или иная мясная продукция изготавливается из парного мяса, это обман потребителей.

Кстати, отдельной темы заслуживают сладости, которые в первую очередь появляются на праздничном столе в качестве угощения для детей. Шоколадные конфеты, торты, пирожные тоже не избежали участи попасть в категорию опасных продуктов. В новостях нередко появляются сюжеты, красочно рассказывающие о том, в каких грязных условиях зачастую изготавливаются сладкие пирожные. Поэтому в данном случае очень важно не быть падкими на низкую цену продукта...

На что еще следует обратить внимание, Pravda.Ru рассказал кондитер, автор многочисленных книг, теле- и радиоведущий, победитель российских и международных конкурсов кондитеров Александр Селезнев:

— На какие коды следует обращать внимание в маркировке товара?

— Все смотрят на "Е". Но мы же не пришли к себе на огород и не сорвали там какую-то ягодку с куста. Мы пришли в магазин, товар лежит на прилавке, и магазин это должен все хранить как-то. Консерванты добавляют, потому что продукт не может быть вообще без "Е". Просто нужно, чтобы его было не очень много. Мне кажется, что-то, что продается в супермаркетах, в магазинах, уже проверено.

По поводу других ингредиентов для ваших десертов могу дать совет. Если вы всю жизнь покупали их у какой-то бабульки на рынке или в каком-то магазине рядом с домом, вы этих людей знаете и знаете, что они не обманут, попытайтесь у этих людей и покупать. Этим людям совесть не позволит продавать какую-то тухлятину, которая опасна.

Аналогичный совет, очевидно, можно применить и к другим продуктам, которым вы отвели место на праздничном столе. Не гонитесь за дешевизной, читайте этикетки и закупайтесь у проверенных продавцов. Тогда праздник будет полон только положительных эмоций.

Подготовила к публикации Елизавета Польская