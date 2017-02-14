Что дарить, когда чувства в дефиците

Каких только в современном мире не бывает профессий, и каждая по-своему нужна и интересна. Например, совсем недавно появилась новая профессия — эксперт по подаркам. В разгар февральских и мартовских праздников от желающих получить помощь нет отбоя. Эксперт по подаркам, фотограф, художник Екатерина Матусова рассказала Pravda. Ru, в чем смысл ее работы.

Фото: Архив Pravda. Ru

Катя, а как вы вообще пришли к этой деятельности?

Все началось с того, что я увлеклась фотографией и посвятила этому занятию многие годы. Затем я бросила основную работу и хобби переросло в профессию. Снимала разные выставки, работала с дизайнерами, которые делают сувениры и презенты, и вдруг неожиданно пришла мысль: а почему бы не сделать тематические подарки для людей, которые любят свою работу и видят в ней смысл жизни? И оказалось, что, например, подарить медику подарок в виде атрибута его профессии — это намного интереснее, чем просто коробку конфет, пусть даже и дорогую. Попробовала, сделала и увидела, что презент, отображающий личность человека, которому дарят подарок, вызывает сумасшедшую реакцию. И тогда я приступила к работе основательно.

А как это происходит, в чем ваше непосредственное участие?

Я выступаю как вдохновитель и креативщик. Разрабатываю творческую, художественную идею и даю художнику четкое техническое задание. Сначала мы обсуждаем концепцию, а потом уже прорабатываем все до последней детали. Все подарки индивидуальны, и над каждым приходится ломать голову. Вот, например, один человек попросил помочь с подарком для своего коллеги на день рождения. И прежде чем приступить к работе, я узнала об этом человеке всё что возможно. Узнала, что помимо работы тот больше всего любит играть в теннис и ловить рыбу. И тогда мы с художником изготовили бутылку вина со сценами из жизни этого человека.

Когда именинник получил подарок, он был крайне удивлен. Он увидел свое изображение на бутылке во время игры в теннис и во время рыбной ловли. Конечно, ему понравилось то, что мы придумали, он остался очень доволен. Был доволен и даритель, потому что он долго думал, что презентовать коллеге. Для многих, оказывается, это настоящая проблема, особенно когда начинаются 23 февраля и 8 марта! Многих заводит в тупик вопрос: "Что подарить?".

Может, лучше не ломать голову и подарить конверт с деньгами?

Кому-то, может, подойдет и этот вариант, но мне безумно приятно, когда мне звонит человек и рассказывает, как все прошло и какую он увидел реакцию после вручения подарка. Как именинник был поражен, удивлен, обрадован. Я сама человек эмоциональный и для меня эмоции на первом месте. Очень люблю, когда люди приходят и не знают, что презентовать, а потом говорят, что этот подарок оказался самым лучшим. Раньше трудно было что-то достать, купить, привезти, а сейчас всё у всех есть и удивить чем-то крайне сложно. Особенно сложно угодить, когда нужно дарить каждый год.

А чем вы поражаете? Какие, например, самые необычные подарки придумали?

Все подарки очень разные и индивидуальные, я стараюсь не повторяться, чтобы каждый презент был эксклюзивным. Вот, например, на Новый год один руководитель задумался над тем, что могло бы понравиться его сотрудникам. Он обратился ко мне с просьбой изготовить большие елочные шары с портретами своих подчиненных. Каково же было их удивление, когда он вручил им эти подарки. Подчиненные совершенно не ожидали, что их начальник проявит такую заботу и подарит что-то из ряда вон выходящее. В данном случае это стало памятью на всю жизнь. Потом одна сотрудница сказала, что ее внучка выпросила у нее этот подарок и елочная игрушка с портретом любимой бабушки висела весь праздник в детской комнате. Женщину растрогали внимание и забота как со стороны начальника, так и со стороны внучки.

Или вот одному классному руководителю родители хотели сделать подарок на 8 марта. И так, чтобы он был и практичный, и креативный. Мы узнали, что у нее любимый цвет — красный и нашли решение: разработали подарок в виде красного электрического чайника, на котором учительница литературы была изображена рядом с Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским и Чеховым. Да еще в таком красивом старинном платье с кружевами. Вы не представляете, какой был восторг! Этот подарок не заменят никакие безликие бутылка коньяка и коробка конфет! А для одного учителя-химика родители заказали подарок попроще — расписной кожаный чехол для планшета с химическими формулами.

Другие дарители, которые часто принимали у себя в гостях американских туристов и устали дарить им "ложки-матрешки", заказали весьма необычный подарок — имбирные пряники. Мало того, что они вкусные и ароматные, они еще вручную расписаны пейзажами Москвы. И это не краска, это пищевая глазурь. Конечно, американцы не стали их есть, а оставили в качестве сувениров, сказали, что пряники — настоящее русское искусство.

Сегодня, например, День влюбленных, а какие самые оригинальные подарки для влюбленных приходилось придумывать? Что особенно запомнилось?

Мне приятно вспоминать одну историю, и я могу с вами поделиться ею. Один мужчина обратился ко мне и сказал, что хочет сделать своей молодой жене сюрприз на День влюбленных. Он поведал мне, что уже столько ей всего подарил, что девушку уже невозможно ничем удивить. Попросил придумать что-то необычное. И мы с художницей предложили такой вариант. Отправить молодую супругу в поездку… А когда она уедет, расписать стену соседнего дома ее любимыми цветами. Мужчина жил в коттеджном поселке и с соседом быстро договорился. Тот, к счастью, был совершенно не против, чтобы одну стену расписали яркими, почти живыми цветами.

Муж сделал так, чтобы жена вернулась ночью из поездки и ничего не заметила. А когда утром именинница села завтракать в ожидании подарка, муж в этот момент распахнул окно в кухне и подарил ей розы-граффити. Этот мужчина сказал потом мне, что жена просто закричала от восторга. Зима, февраль, а прямо напротив на стене цветут ее любимые розы.

Или вот один молодой человек хотел сделать неожиданное и остроумное предложение руки и сердца своей девушке. И просил меня придумать на День Валентина что-то небанальное. Мы решили сделать креативную кастрюлю. Расписали ее самыми красивыми видами планеты, а когда девушка подняла крышку, то внутри кастрюли была надпись: "Выходи за меня замуж". Девушка изумилась и стала смеяться, но потом дала согласие. Молодой человек был вознагражден за творческий подход. А для меня главной наградой стали ее смех и изумление.

Самое приятное в том, что после того, как люди хотя бы раз получат индивидуальные подарки, они больше не хотят безликих презентов. Им приятно видеть, что кто-то придумывает для них праздник, заботится об их настроении, угадывает их тайные желания.

Романтика в виде подарков стала сейчас очень востребована — не обязательно среди женщин, появилось достаточно много романтичных и способных на красивый поступок мужчин. Я думаю, что у тенденции дарить что-то личное и неповторимое большое будущее. Кстати, тот, кто дарит, получает обратно вдвойне больше — положительные эмоции и восхищение близких и друзей.

Беседовала и подготовила к публикации Анжела Якубовская

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