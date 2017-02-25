Изучение улик: трасология, баллистика, ДНК

В чем заключается работа экспертно-криминалистических центров Москвы? Какие государственные услуги они оказывают? Похожи ли будни криминалистов на то, что нам показывают в сериалах? На эти вопросы "Правды.Ру" ответил начальник экспертно-криминалистического центра УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве подполковник полиции Сергей Мешков.

Фото из архива "Правды.Ру"

Чем занимаются экспертно-криминалистические центры (ЭКЦ)?

Они были созданы в структуре органов внутренних дел для обеспечения доказательной базы при расследовании преступлений. Есть три направления экспертно-криминалистической деятельности: осмотр места происшествия, производство судебных экспертиз по постановлениям следователей, дознавателей, судов, а также ведение специализированных криминалистических учетов, которые формируются путем изъятия различных следов на местах преступлений.

Основная функция ЭКЦ — это помощь в формировании доказательной базы. Все начинается с изъятия, с осмотра места происшествия. Это первоначальная стадия, от которой наша работа в дальнейшем отталкивается.

На любом месте преступления, что бы ни произошло, какие бы условия ни были, человек, совершивший его, оставляет следы. Задача эксперта-криминалиста, участвующего в осмотре места происшествия, эти следы обнаружить, зафиксировать, изъять. В дальнейшем по ним будет возможно проведение каких-либо экспертиз, сравнительных исследований для формирования доказательств по причастности конкретного лица к совершению преступления.

Эксперты-криминалисты, которые выезжают на место происшествия, — это специалисты широкого профиля или каждый "заточен" под какую-то свою задачу? Что делают сотрудники ЭКЦ, когда приезжают на место происшествия, они действуют группой или это, как правило, один сотрудник?

Как правило, в составе следственно-оперативной группы дежурит один сотрудник ЭКЦ. Но в зависимости от сложности могут привлекаться несколько специалистов. В ряде случаев могут привлекаться специалисты узкой направленности: взрывотехники, пожарно-техническая экспертиза и т. д.

Как правило, специалист, выезжающий на осмотр места происшествия, обладает достаточным набором знаний, чтобы отработать по направлению изъятия и следов дактилоскопии, и трасологии, и баллистики, и биологических следов. То есть он специалист широкого профиля, что касается осмотра места происшествия. Но когда он на месте происшествия руководит осмотром, а следователь либо дознаватель ему сообщает о том, что необходим специалист какой-то узкой специализации, он предпринимает все необходимые действия для вызова и доставки этого специалиста на осмотр.

Именно в вашем центре происходит изучение улик?

В основном, да. Все изъятые следы объекта с места происшествия поступают к нам в ЭКЦ, где проводятся экспертные исследования, по результатам которых составляется заключение эксперта либо справка об исследовании. Есть ряд направлений, которые проводятся более сложно, они более дорогостоящие, например, биологическая экспертиза. Они проводятся в главном управлении на Петровке. Соответственно, объекты такого рода поступают в ЭКЦ главного управления.

Часто в детективных фильмах и сериалах показывают, что к криминалистам не пробьешься. У вас обычно большая очередь на экспертизы? Установленны какие-то временные рамки для исследований?

В соответствии с законодательством, установлен срок исследований — трое суток, а экспертные экспертизы — до 15 суток. Эти сроки могут продлеваться по ходатайству эксперта, заверенного руководителем. Это может быть в случаях, когда необходимы какие-то дополнительные образцы, большие объемы экспертиз, находящихся в производстве. Но что касается моментов, которые зачастую показывают в художественных фильмах, такого мы стараемся не допускать. Обычно это называется "взаимодействие со следствием, дознанием". Все происходит намного банальнее и проще. Следователь подходит, объясняет причину, по которой надо сделать что-то быстро, а эксперт идет навстречу и, как правило, все делает быстрее.

Мы стараемся не допускать никаких задержек. Бывают отпуска, больничные, соответственно, нагрузка на экспертов может увеличиваться, но сроки мы, конечно, стараемся соблюдать. Потому что сроки производства экспертиз непосредственно связаны со сроками расследования. У следователя тоже свои сроки, после чего необходимо направление в суд — все регламентировано, и мы стараемся никого не подводить.

Насколько я знаю, на ЭКЦ сейчас возлагаются некие функции, связанные с развитием госуслуг. Это что за услуги? Они оказываются физическим лицам?

Непосредственно предоставлением государственных услуг экспертный центр не занимается, у нас специфика деятельности немного иная. Но мы косвенно принимаем участие в оказании госуслуг.

Есть госуслуга по регистрации транспортных средств, которую оказывает Государственная инспекция по безопасности дорожного движения. Эксперты-криминалисты нашего центра принимают участие в осмотре транспорта, прибывающего на регистрацию при переоформлении в подразделение.

Также есть госуслуга по регистрации гражданского нарезного огнестрельного оружия, находящегося у физических лиц. И такие граждане раз в пять лет по законодательству должны получать лицензию. Соответственно, нарезное огнестрельное оружие подлежит отстрелу для помещения стреляных пуль и гильз из этого оружия в федеральную пулегильзотеку, их сличают с пулями и гильзами, изъятыми из мест нераскрытых преступлений. Соответственно, специалисты нашего центра в области баллистики занимаются косвенно оказанием данной госуслуги. Граждане приходят в наше подразделение, мы производим отстрел, а пули, гильзы потом направляем в федеральную пулегильзотеку.

То есть вы создаете некую базу признаков оружия, которое находится на руках у физических лиц?

Мы участвуем в формировании этой базы. Один из видов деятельности ЭКЦ — это как раз формирование специальных криминалистических учетов. И один из таких учетов — это учет стреляных пуль и гильз.

Люди сами напрямую к вам приходят или их направляют сотрудники, которые считают, что это необходимо?

Есть определенная процедура. Граждане обращаются в межрайонный лицензионный отдел, который сейчас передан в Федеральную службу войск Национальной гвардии, там получают направление на отстрел и приходят к нам. Эта процедура по времени короткая, где-то порядка 15-20 минут, в зависимости от того, сколько единиц оружия имеет пришедший гражданин. Бывает, что и три, и пять единиц на руках. Как правило, это длинноствольное огнестрельное оружие. В среднем на каждую единицу уходит около 15 минут. После чего мы выдаем протокол о контрольном отстреле. С этим протоколом гражданин уже направляется в лицензионно-разрешительный отдел. Там этот протокол подшивается в соответствующее дело, и дальше уже решается вопрос о продлении гражданину лицензии либо о выдаче новой.

А какая госуслуга оказывается в сфере автотранспорта?

Наши специалисты при регистрации выявляют автотранспорт, имеющий признаки изменения маркировок кузова, двигателя. Такой транспорт отправляется на экспертизу в лабораторию, после чего возвращается к законному владельцу, у которого он был когда-либо похищен. Эта услуга предоставляется ГИБДД, не физическим лицам, ведь граждане, которые приобрели, не ведая о том, похищенную автомашину, вряд ли назовут такую нашу "услугу" полезной.

То есть в этом случае опять не физическое лицо к вам обращается, а ГИБДД, которая заподозрила, что автомобиль угнан?

Там процедура такая: автотранспорт осматривается инспектором ГИБДД, рядом присутствует наш специалист, который также осматривает и выявляет признаки. Если у инспектора есть подозрения, то он на них указывает, а эксперт более подробно, внимательно осматривает, после чего-либо развеивает сомнения, либо подтверждает. В последнем случае он направляет автомобиль на дальнейшие исследования и экспертизу.

И это происходит при постановке каждого автомобиля на учет?

Да, при регистрации автотранспорта, за исключением новых автомашин. В последнем случае это нецелесообразно, новые машины осматривает только инспектор госавтоинспекции для сверки соответствия номерных обозначений, указанных в регистрационных документах.

Сколько сотрудников работают в вашем центре?

У нас 99 сотрудников, а в целом по Москве — около 1400 сотрудников экспертного подразделения. Это вместе с главным управлением по различным направлениям достаточно внушительная армия.

Беседовала Елена Тимошкина

Подготовила к публикации Мария Сныткова

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