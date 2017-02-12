Прогноз на 2017 год от астролога

Какие события ждут нас всех в этом году? Каковы общие тенденции и возможные непрятности и радости в каждом месяце 2017 года? Что принесет всем нам год Огненного Петуха? Чего стоит опасаться и где нужно рисковать? Как исправить свою жизнь и/или сохранить то, что у нас есть хорошего? Обо всем этом Pravda.Ru рассказала астролог Татьяна Кудрявцева.

Татьяна, какие основные тенденции текущего года можно выделить?

Это год начала выхода из периода затяжного кризиса, который тянулся с 2009–2010 годов, усугубился в 2012–2014 годах и не отпускает до сих пор.

Основные тенденции связаны с тем, что именно 2017 год — почти середина периода регресса, характеризующего десятилетие 2010-2020 годов. В это время преобладают циклы социальных планет в фазах убывания и завершения. В такие времена бывает плохо с перспективами, чувством нового, нет связи с будущим. Это чревато действиями вслепую, спорами, конфликтами и войнами, что мы и наблюдаем сегодня. К сожалению, такая кризисная тормозящая тенденция проявлена сейчас в мире.

Ценности в будущем не видны, они еще не обозначились. И в силу этого ценности ищутся в прошлом, поэтому здоровый консерватизм в такие времена более созвучен Вселенной, чем новшества. Впрочем радостная новость в том, что на протяжении года будут и периоды, когда консерватизм будет удачно сочетаться с новаторством.

Но поскольку напряженные аспекты высших и социальных планет в 2017 году наконец-то расходятся, эти тенденции, по сравнению с прошедшими годами, будут потихоньку сходить на нет.

В прошлом кризисы развивались на напряженных аспектах Урана и Плутона, квадрата Нептуна и Сатурна. Эти аспекты в особенности вели к регрессу и провалам, поэтому первоочередная задача 2017 года — начать выбираться из этой ямы. Не может не радовать тот факт, что на расхождении вышеуказанных тяжелых аспектов начать рост уже вполне возможно.

28 января мы отпраздновали год Огненного Петуха по восточному календарю. Что несет нам этот символ?

Это знак напористый, воинственный, неспокойный, находящийся всегда в тонусе! Так что бдительность, осторожность, энергия — это основное!

Петушиность поможет продвигать карьеру, много работать, ярко и активно отдыхать. Лень и созерцательность оставляем за бортом. Ставим реальные цели и неуклонно достигаем их.

Бизнес пойдет вперед — это год финансового и социального успеха. Однако "легким деньгам" год не поспособствует: разбогатеть в одно мгновение не удастся. К деньгам в 2017 году следует относиться со всей серьезностью и трезво оценивать все риски и возможности.

Это также и год любви, личных побед, выстраивания отношений. Главное — ничего не бояться и уметь выжидать нужный момент.

В будущем году многим из нас предстоит путешествовать, открывать для себя новые экзотические страны. Кому-то будет своевременно получить недостающее образование — возможно, за границей, а возможно, и дома.

Динамика года очень неровная и неспокойная. Зато взлеты и падения будут держать нас в хорошей форме и не дадут соскучиться. Буквально всех затронут перемены.

Какие перемены ждут нас именно в феврале, в ключе прошедшего и ожидаемого затмений: лунное — 11 февраля и солнечное — 26 февраля? Также предстоят августовские затмения, можно о них подробнее?

Февраль — сложный и судьбоносный месяц. Могут осуществиться давно запланированные дела, прийти ожидаемые новости, осуществиться долгожданные события — и хорошие, и плохие. Очень важно избегать рисков, перегрузок, травмоопасных ситуаций.

Весь месяц не надо начинать нового или планировать ключевые фазы в уже идущих делах. Ход событий — иррациональный; благоприятны пассивность и следование за обстоятельствами.

Экономический прогноз месяца скорее негативный: колебания на финансовых рынках; все события будут происходить независимо от нашей воли, желаний. Результаты непредсказуемы.

В социуме последняя декада февраля и первые две декады марта обещают быть очень содержательными и, по преимуществу, напряженными. Это период последнего влияния на нашу жизнь тау-квадрата Урана, Плутона и Юпитера, уже давно, в течение последних четырех лет, несущего нам кризисы и проблемы. Этот тяжелый аспект, символизирующий экономический кризис и неизбежные социальные трансформации, к счастью, расходится, и это его последнее попадание в орбис.

По-прежнему есть вероятность колебаний на финансовых рынках; возможна дестабилизация экономики, политические эксцессы. Иногда на последнем прохождении аспекта в орбисе случается самый настоящий дефолт. Увы, в это время мы не застрахованы даже от этого.

В личной жизни март неоднозначен. Проблемы и успехи будут чередоваться: Правильный настрой в первую декаду марта принесет хорошие результаты. Паузы и торможения вероятны в конце второй декады. Третья декада отвлечет внимание на макрособытия в стране, на социум и экономику, и частная жизнь будет занимать меньше времени. Важные экономические решения станут следствием ранее сделанного выбора. Экономическая жизнь начнет очень постепенно стабилизироваться.

Что касается следующих двух августовских затмений, то они заставят нас вспомнить о проблемах начала года, февраля и марта, и начать неотложно их решать. Уже в первой декаде есть все основания опасаться кризиса в финансах и во власти, возросшей аварийности, возможности пострадать в коллективной ситуации. Необходимо контролировать ситуацию и избегать излишеств.

7 августа — лунное затмение, 21 августа — солнечное. Тряска и изменения нас будут сопровождать весь месяц. В работе, на отдыхе и просто в каждодневной жизни приятные и неприятные сюрпризы будут чередоваться.

Конец августа и начало сентября характерны гармонией Юпитера и Сатурна. Это очень перспективное для социума время. Несмотря на недавние проблемы и перемены, удастся найти для себя удобную нишу, реализовать проекты и идеи, подготовить почву для еще более масштабных замыслов на будущее.

Также хотелось услышать прогноз по остальным месяцам года, мы избежим глобального кризиса?

Апрель поможет преодолеть последствия кризисных февраля и марта. В начале месяца придется отрабатывать старые долги и исправлять недавние ошибки. Торможение и накладки неизбежны в конце первой декады и в начале второй. Вторая половина месяца благоприятна для личной жизни, творчества, новых идей и начала их реализации. Настало время планировать финансовые операции, приводить свои денежные дела в порядок, ставить подписи на значимых контрактах, делать крупные покупки.

Май ожидается вполне удачным. Весеннее настроение и позитивные звездные влияния будут помогать во всех делах. Новые перспективные контакты, как любовные, так и деловые, придут в жизнь многих из нас. Прогресс в карьере, творческий взлет и рост. Уран и Сатурн отмечают этот месяц своей гармоничной фазой: новшества и консерватизм договорятся и будут взаимодействовать конструктивно. Возможно улучшение международных отношений с США благодаря усилиям президентов.

В социуме прогнозируется стабилизация и позитивные договоренности, а также рост курса рубля, передышка в экономическом кризисе. Если это в ваших планах — пора сделать долгожданное крупное приобретение.

Первая декада июня продолжит эту тенденцию. Однако середина июня может оказаться проблемной, как и конец месяца. Нестабильность экономики, дисбаланс во власти, дезинформация по поводу происходящего. Есть опасность выйти за рамки бюджета. Появятся незапланированные расходы. В области человеческих взаимоотношений этот аспект также сулит трудности — многие взаимоотношения будут испытываться на прочность. Следует соблюдать бдительность в поездках, избегать конфликтных ситуаций.

Зато на стыке июня и июля хорошие звездные аспекты будут способствовать новым романам, яркости чувств и хорошему заработку денег. Можно надеяться на прилив энергии и оптимизма.

Июль в этом году будет полосат и разнопланов: скучать не придется. Отдых, отпуск, уход от проблем — лучшее, чем можно заняться в это время. К середине месяца удастся урегулировать разногласия, утрясти конфликты, успокоиться. Появится хорошая возможность для путешествий и интересных командировок, творческих взлетов и прорывов в научной и гуманитарной работе. Важные общественные события ожидаются в самом конце месяца или — из-за каникулярного времени — будут на время отложены. Но изменения назреют уже в этот период. Для экономики месяц пройдет нейтрально.

Сентябрь — хороший месяц. Еще недавно бушевавший кризис прекратится — выход найдется. В целом, картина неба будет способствовать стабилизации социальной, политической, экономической и культурной ситуации в стране и в мире. И в частной жизни вероятны перемены к лучшему.

Но без иллюзий в сентябре также не обойдется. Ходите по земле, а не летайте по небу — предупреждают в середине месяца звезды. Но сильное напряжение характерно лишь для самого конца месяца — после 25 сентября и далее. Повышена аварийность. Опасность природных и техногенных катастроф. Возможно усиление безработицы и ожидаемое сокращение штатов, которое поставит некоторых людей в трудное положение перед поиском средств для выживания.

Неплохо обещает сложиться октябрь. Удастся успешно соединить напористость, пробивные способности и дипломатию, обаяние. Звезды сулят личные победы и продвижение в карьере. Напряженная зона — середина месяца: непредсказуемость, торможения и внезапные, иррациональные сценарии в политике и экономике. Конец месяца не располагает к тому, чтобы смешивать личные отношения с финансовыми: надо все прояснять с самого начала. И все же на стыке октября и ноября будут доминировать гармоничные влияния. В середине нынешней осени возможен рост цен на нефть, что благотворно скажется на экономике страны.

Ноябрь пройдет под знаком гармонии Урана и Сатурна. Исследования, изобретения, союз консерватизма и новшеств в их поддерживающем друг друга сочетании помогут многим из нас. Отношения будут налаживаться, карьера двигаться вперед, гуманитарные проблемы — решаться. Плавный ход событий не потребует дополнительных усилий и нажима. Даже фантастические идеи наконец найдут свое воплощение в реальности. Экономическая стратегия месяца позитивна: удастся разложить все по полочкам, привести финансы в порядок, отдать долги и не сделать новых — как в частном, так и в масштабах страны. Возможно ослабление санкций в отношении России, что улучшит политический климат. Оазис стабилизации в сложное кризисное время.

А вот декабрь начнется экстремально. Аварии, травмы, конфликты, взрывы — вот от этого нас конкретно предостерегают звезды! В первой декаде возможны провокации и негативные сценарии. Вскроются давние интриги, все выйдет на поверхность. Всю первую и вторую декаду вероятны проблемы и напряжения как в частной жизни, так и в социуме, политике и экономике. Не стоит начинать важных дел и делать крупные приобретения. Здоровье и психика в особенности в такое время могут давать сбои.

Лишь в третьей декаде, перед новогодними праздниками, небесная гармония снова начнет радовать нас. В это время удастся уйти от конфликтов, исправить недавние ошибки. Удачный момент для разбора полетов, подсчета ущерба, зализывания ран. Покажется, что все проблемы остались в прошлом, а звезды впредь обещают только радовать нас. Экономически год закончится спокойно: предновогоднего дефолта не предвидится.

Беседовала и подготовила к публикации Анжела Якубовская

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