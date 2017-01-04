"Могучая кучка" вылечит сердца

Чем занимаются в современном мире композиторы: пишут ли музыку для песен, сочиняют ли симфонии, или создают саундтреки к фильмам? Где востребован труд композиторов? И остались ли в России последователи Чайковского и Мусоргского? Об этом обозреватель Pravda.Ru Саид Гафуров побеседовал с секретарем Союза композиторов и президентом "МУЗФОНДа" Андреем Батуриным.

— Композиторы слушают чужую музыку?

— Когда-то мне говорили старейшины, которых уже нет на свете: "Никогда свою музыку никакому другому композитору не показывай, потому что хорошего слова никогда не услышишь". Но я уверен, что сейчас есть такие люди, которые и слушают, и помогают развиваться, особенно молодым композиторам. Им это положено по должности, потому что кто-то должен заниматься формированием тех людей, которые должны создавать будущее российской академической музыки.

Когда мы говорим о Союзе композиторов, то это, в основном, композиторы академической музыки, которые пишут симфоническую музыку, это музыковеды. Я не хочу обидеть композиторов-песенников, но в этой иерархии они стоят на заключительном этапе.

— Среди молодых композиторов есть гении?

— Я надеюсь, что есть. Может быть, мы их еще не знаем, но мы стараемся их сейчас извлечь из ситуации неизвестности. Потому что долгое время после развала Советского Союза было ощущение, что все композиторы, музыковеды, члены нашей организации жили тем, что когда-то начнется вновь раздача благ, которые были. Сейчас они понимают, что организация должна работать только на основе каких-то современных механизмов, только своим трудом, а не просто раздачей каких-то благ.

Мы уже второй год занимаемся реформой организации, готовим с минэкономразвития программу поддержки академической музыки в РФ, пытаемся культурой объединить композиторов, потому что у нас есть композиторы-одиночки. Вот он сидит, как волк, и работает дома. Даже когда мы проводим какие-то общие собрания, мы видим, как люди одиноки, каждый со своими амбициями, со своей харизмой, и мы их хотим объединить их единым делом, единой работой, единой целью.

На прошлогодней "Тавриде" мы образовали молодежное творческое содружество "Могучая кучка XXI века". И знаете, что на нас полилось со всех сторон? Молодые композиторы, в основном, в последние годы стали писать авангардную музыку. Дирижеры характеризуют ее так, что ее даже играть невозможно и очень сложно слушать, воспринимать. Никто не говорит, что мы обязательно должны использовать сказочные и былинные образы и перепевать фольклор. Но у нас исчезло продолжение музыкальной российской традиции, исчезла мелодия в музыке, исчезла сама музыкальность и напевность.

Молодых композиторов, которые создали движение "Могучая кучка", эти авангардисты называют почвенниками, почвоведами. И мы сейчас хотим это как-то перебить, потому что есть очень много авангардной музыки и исчезает куда-то истинная изюминка русской национальной музыкальной культуры.

— Вы писали и симфонии, и популярные песни. Что больше денег приносит?

— Я пережил разные времена. В Советском Союзе получались хорошие авторские песни. И когда была перестройка, мы работали хорошие песенные концерты на стадионах, это приносило большой достаток.

Потом время поменялось, я, вероятно, повзрослел и стал писать симфонии, потому что пришел к тому возрасту. Я полюбил оркестр через кино. Первая картина была "Оплачено заранее". Потом мы сделали фильм "Классик" с Георгием Шенгелия. И я понял, что все-таки это больше мое, чем маленькая форма песни, и переключился туда. Но, тем не менее, я научился и здесь получать авторские, и иногда продавать свои произведения, что позволяет быть материально на плаву.

— Молодой композитор где больше заработает — на песнях или на симфониях?

— Молодой композитор сейчас заработает больше на песнях, если ему посчастливится попасть в шоу-бизнес.

Вообще, мы стараемся чуть-чуть изменить ситуацию, когда молодые композиторы, члены союза, целиком и полностью работают педагогами в музыкальных школах, ведут какие-то кружки. То есть у них нет возможности даже посвятить себя написанию музыки, это делается в какое-то очень выкроенное время.

Мы сейчас учим их распространять свою музыку, потому что, к сожалению, есть такая ситуация: "нет пророка в своем отечестве". Есть такая поговорка. Даже к нам, к взрослым композиторам, у нас относятся по-своему, нас не считают здесь великими продолжателями традиций Чайковского, Мусоргского. Нашу музыку одноразово может за наши же деньги исполнить какой-нибудь оркестр. При этом предварительно надо заплатить дирижеру оркестра, самим развесить рекламу, самостоятельно продать билеты и собрать друзей. Потому что в Дом композиторов к нам ходят только наши друзья и родственники, больше туда никто не приходит.

А в Европе, как ни странно, нас считают продолжателями великих традиций, они думают, что русский композитор — это тот же Чайковский, тот же Мусоргский. Они охотно берут себе в репертуар произведения, которые содержат наш российский мелодизм, российскую музыкальную изюминку, и за счет этого можно получать авторские. Просто сам композитор не всегда может этим заниматься, для этого и существует штат союза. Мы сейчас стараемся, чтобы он работал на распространение музыки, на ее пропаганду.

— То есть на продюсирование?

— Говоря современным языком, да, на продюсирование академической музыки.

— А что пишут композиторы из современной "Могучей кучки"?

— Они пишут симфонические произведения для камерных оркестров, для больших оркестров. Тихон Хренников-младший, один из участников этой "Могучей кучки", написал прекрасный концерт по мотивам "Незнайки". Юрий Стоянов читал текст, и симфонический оркестр под управлением Скрипки играл это в большом зале Чайковского. Замечательное мероприятие, которое, кстати, несет в себе общественную и социальную нагрузку. Потому что ребята чувствуют потребность и в себе, и сами чувствуют потребность в некой аудитории и в помощи аудитории, как просветительской, так благотворительной.

Например, они создали проект "Музыка лечит сердца", у них есть детский репертуар, и они играют для больных детей в медцентрах. Берут маленький камерный оркестр и играют. Никто их не заставлял этого делать. Они в школах делают просветительские проекты, показывают музыку того же Мусоргского, того же Скрябина, того же Рахманинова. Они знакомят учащихся разного возраста с этой музыкой. Мы и взрослых композиторов к этому побуждаем. Поэтому в союзе большая доля отдается именно социальной и общественной работе.

— Члены Союза композиторов охватывают и популярную музыку?

— Да, это композиторы-песенники, назовем их так. Хотя я думаю, что они утратили свои позиции, по сравнению с Советским Союзом, уступили это место представителям шоу-бизнеса. Сейчас на первом месте, конечно, в головах массового зрителя РФ песни из разряда шоу-бизнеса, песни для ног, для развлечений.

— А жанр песни вообще остался?

— Жанр остался. Я думаю, есть хорошие песни, и есть хорошие песни региональных композиторов, которые являются членами союза. Эти песни тоже продолжают собой традицию песенной культуры, которую кто-то может назвать "совком", кто-то может назвать советской песней. Но она все равно претерпела некоторые изменения, и в современном изложении это продолжение традиции песенной культуры советского периода.

Есть очень много композиторов и в Москве, и в регионах, которые пишут замечательные песни, которых мы объединяем проектом "Международный фестиваль национальной патриотической песни "Красная гвоздика". Фестиваль был создан в 1967 году в Советском Союзе. В 2015 году мы его возродили и второй год проводим. Не надо пугаться слова "патриотическая", это не военные песни, марши, а нормальные песни о любви к женщине, о любви к своему дому, о нормальных человеческих чувствах, которые питают любое произведение.

— Осенью 2017 года в Сочи состоится XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и вы отвечаете за культурную программу фестиваля. Расскажите, что там будет?

— Мы создаем молодежный мировой симфонический оркестр из 150 участников из всех стран-участниц фестиваля, с пяти континентов. У нас расписано, сколько кого будет из каждой страны, у нас есть уже планы. Сейчас мы ведем с иностранными коллегами разговоры, чтобы эти люди регистрировались.

Главное — мы создаем базу, чтобы потом из этого оркестра мы могли вычленить какие-то камерные составы, добавить к ним солистов, которые споют оперу в сценическом изложении. Когда мы создадим эту базу, тогда мы будем уже освещать репертуар. Сейчас главная задача — собрать этот оркестр.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовила Мария Сныткова