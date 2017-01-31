Ложные мифы о семье равны измене Родине

Российский премьер Дмитрий Медведев провел совещание по повышению рождаемости, на котором заявил о необходимости поддерживать многодетные семьи. Экономические меры, как считают власти, помогут избежать демографической катастрофы, несмотря на то, что в детородный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов. Будет ли население России расти или вымирать?

Фото: Архив Pravda.Ru

В конце декабря 2016 года Медведев уже поручил профильным министерствами подготовить дополнительные меры по поддержке рождаемости. Настойчивое внимание властей наглядно свидетельствует об обострении проблемы.

После роста рождаемости в Российской Федерации, наблюдаемого в последние годы, скоро может наступить крутой спад. Ведь как отметил недавно министр труда и социальной защиты Максим Топилин, резервов для повышения рождаемости практически не осталось.

Число женщин в детородном возрасте продолжает снижаться. В активный детородный возраст вступили девушки и юноши 1990-х годов рождения, когда в стране был чудовищный спад рождаемости. Чтобы сгладить этот эффект, специалисты рекомендуют поддержку студенческих семей, выплаты и льготы при рождении второго и третьего ребенка.

Регионы с низкой рождаемостью получат из федерального бюджета в 2017 году 16 миллиардов рублей на ежемесячные выплаты семьям за третьего и последующих рожденных детей.

Как отметил Дмитрий Медведев, задача властей — создать условия, при которых люди были бы уверенны в своем будущем, в том, что они смогут родить и вырастить детей в благоприятных условиях. Россияне должны рассчитывать на нормальное трудоустройство и на поддержку государства. Опыт показывает, что рождаемость можно стимулировать материально, а семьи с детьми надо поддерживать. Это необходимо. Но достаточно ли? Насколько будут эффективны стимулирующие меры? Позволят ли они сохранить достигнутый уровень рождаемости или хотя бы избежать его резкого снижения?

Эксперты расходятся во мнениях. Одни убеждены, что уже скоро — начиная с нынешнего года и по 2030-й — в России рухнут коэффициенты рождаемости, и в стране снова начнется депопуляция. Другие полагают, что демографический кризис закончится уже в этом году. Ведь главное — это смысл жизни, идейно-духовное состояние общества, семьи и индивидуума, устойчивость российской государственности. А с этим явные улучшения.

Интересно, что при Екатерине II деятельность губернаторов оценивалась всего по двум критериям, и одним из них был именно прирост населения. С этим сложно спорить: если положение в регион плохое, то люди будут уезжать, а оставшееся население плодиться не будет. Если же край процветает, то и мигранты туда потянутся, и коренные жители детей нарожают. Может быть, нам сейчас стоит возродить полезный опыт?

На вопросы Pravda. Ru о нынешних тенденциях ответил научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.

— Какова, по вашему мнению, демографическая ситуация в нашей стране?

— Те люди, которые говорят, что в 2017 году демографический кризис закончится, — конечно, проходимцы. Это полные дилетанты, и их надо гнать из профессии. Может быть, отправлять в недружественные страны, чтобы они там ухудшали ситуацию.

В реальности в 2017 и далее, до 2020 года возрастная структура будет ухудшаться. Потенциальных родителей станет в два раза меньше, чем их было 10-15 лет назад.

Чтобы в этих условиях ожидать окончания демографического кризиса, нужно быть либо идиотом, либо сознательно вводить в заблуждение. Но не правы и те, кто считает, что нас фатально накороет демографический кризис. Тут многое зависит от того, какую политику мы будем проводить.

Демографическая обстановка, возрастная структура ухудшатся, потенциал рождаемости будет хуже. Но это не значит, что ничего сделать нельзя. Нужно повысить интенсивность рождений у тех немногих родителей, которые останутся. Это возможно. Будь у меня государственные рычаги, я бы это доказал в течение 10 лет. Быстрее не получится, но в течение 10 лет эта задача вполне выполнима. Для этого нужно полностью изменить телевизионный эфир, ввести понятие демографической безопасности любого контента, особенно телевизионного. Нужна однозначно мощная социальная реклама и просемейная информация во всем: в документалистике, в новостях, в юмористических передачах, в телесериалах. То есть, чтобы все было пронизано семейным эталоном, представленным двумя родителями, крепкой семьей с тремя и более детьми. Если это будет мелькать повсюду: в рекламе, в новостях, в художественных фильмах — это даст свои плоды.

Система образования тоже должна полностью измениться. Мы должны хотя бы 20-30 процентов времени отводить этому абсолютно на всех предметах, где это возможно. Не доводя до абсурда, конечно, математика есть математика, например.

Но русская литература, история, обществоведение тоже должны быть пронизаны духом родительства и семейственности, любовью к детям, нашими исконными семейными традициями. Это тоже будет давать свой результат. Сейчас этого всего нет. Откуда взяться высокой рождаемости, если нет абсолютно никаких положительных примеров, если нет абсолютно никакой необходимой пропаганды?

Если они думают, что 16 миллиардов — это достаточная сумма и можно так просто деньгами купить детей, то это огромное заблуждение. Уже не одна страна на нем поскользнулась. Деньги в данном случае ничего не значат. Важно идейное, духовное состояние общества. А это значит, надо напрямую воздействовать на ментальность, поднимать установки детности.

Если современная семья хочет сегодня рожать не более двоих детей, то надо сделать так, чтобы образ семьи с тремя детьми был успешным, привлекательным, красивым, в конце концов, чтобы к нему стремились. Тут очень помогут различного рода звездные истории. У нас очень много знаменитостей являются многодетными. Все это необходимо вводить в образование и в информационную политику, причем очень срочно.

И конечно же, необходимо возрождать семью изнутри. Например, как во Франции, там же есть положительные примеры. Бабушки и мамы, которые ухаживают дома за своими детьми, являются своего рода домашними педагогами, получают неплохие средства. Вплоть до того, что у моего знакомого профессора из Лиона горничная уволилась. Она посчитала, что ей выгоднее быть бабушкой и получать от государства за это деньги.

В Гонконге, на крошечной территории додумались до того, что семьи разных поколений селят на одном этаже. Там так планируют все жилищное устройство, что, если квартиры разные у молодой семьи и у бабушек с дедушками, то они живут по соседству и имеют возможность все время общаться друг с другом. Это, во-первых, продлевает жизнь старшему поколению, во-вторых, сохраняет солидарность поколений.

Сегодня очень много рычагов. Вплоть до того, что через пенсионное обеспечение необходимо прописать, чтобы человек еще смолоду понимал, что его пенсия привязана к числу детей. И это будет справедливо. Потому что нынешняя пенсионная система уже разваливается и скоро рухнет. Нынешние налогоплательщики и последующие не смогут платить пенсии растущей армии пенсионеров. Хотя те вроде отработали всю жизнь, старались, но нет главного дивиденда, главных инвестиций — детей. Потому что пенсию, по большому счету, старшему поколению платит нынешнее поколение, то есть их дети. Так почему же не сделать напрямую, чтобы, например, конкретно я или вы отчисляли эти же налоги непосредственно своим родителям, минуя всяких посредников в виде Пенсионного фонда с его роскошными зданиями, щедрыми корпоративами и выплатами топ-менеджерам?

То есть рычагов на самом деле очень много. А то, что делается сегодня мерами сугубо финансовыми, простым повышением пособий, никогда не даст хороших результатов. Мы будем колебаться в рамках семьи с двумя детьми. У среднестатистической семьи сейчас есть потребность в двух детях. Если вы им дадите пособие даже в миллиард рублей, условно говоря, они родят второго, а больше они не хотят.

Задача в том, как сделать, чтобы захотели третьего и четвертого. Это должно стать престижно и привлекательно. Это должно быть все время на виду и на слуху. Но пока этого нет, никто с этим не работает. Хотя, если зарядить в той же Москве 10-15 рекламных агентств, они выдадут кучу стратегий, как в течение двух лет изменить мнение жителей городов-миллионников на это счет. Это все решаемые вещи.

— Пока сохраняется противоположный стереотип: бедные рожают больше детей, а богатые живут в трехэтажных хоромах вдвоем.

— Да, и он продолжает тиражироваться, увы. Вредоносный контент вообще надо приравнять к измене Родине. Потому что хуже теракта, чем распространение ложных мифов о многодетной семье, о семье в целом, придумать нельзя. В теракте погибнет 60 человек, не дай Бог, а в результате такой вот пропаганды не родятся миллионы. И что для страны более опасно? Конечно, второе.

— Получается, что материальные блага, например, кредиты на жилье под низкий процент, зарплаты многодетным мамам и бабушкам-помощницам, пенсии и какие-то другие социальные блага нужны. Но важнее идейно-духовная составляющая и грамотная пропагандистская политика государства?

— Материальные меры начнут работать в полную силу и давать подлинный эффект только тогда, когда это ляжет на благодатную ментальную почву, когда психоэмоциональное состояние населения будет готово к восприятию нормы "три ребенка в семье". А этому предшествует огромная серьезнейшая информационная работа.

И когда я говорю о вознаграждении мамам и бабушкам, я отнюдь не имею в виду какую-то отдельную зарплату. Просто в данном случае ту функцию, которую сегодня берет на себя детский сад или школа, выполняет самым естественным образом самый близкий для ребенка человек. В результате деньги, которые сейчас расходуются на него в школе, переходят в его собственную семью. Это самое рациональное использование средств.

— А что вы скажете о так называемом ползучем завоевании титульной нации мигрантами? Китайцы охотно женятся на наших девушках, чтобы иметь детей без ограничения. И у себя на родине они за это получают преференции. На Дальнем Востоке у нас много свободных территорий. Есть ли в будущем угроза такого характера?

— У самих китайцев рождаемость в стране очень низкая. Хотя там постепенно переосмысливают ущербность и пагубность практики ограничений рождаемости, которую они проводят у себя уже полвека. Теперь им будет очень трудно поднять рождаемость. Потому что население свыклось с нормой однодетности. Если у нас хотя бы есть склонность к заведению двух детей, то там такая склонность осталась только в сельской местности.

А китайские города — это зона повальной однодетности. Им сложно будет с этим что-то сделать. Но в силу этой фашисткой политики ограничения рождаемости, принудительных абортов, стерилизации получилось так, что китайцы, рожая одного ребенка, отдают предпочтение мальчикам. И в силу этого половая структура сильно деформирована.

Сейчас у них на 30-40 миллионов мужчин больше, чем женщин. Мужчины вынуждены стремиться на соседние территории, чтобы найти себе невесту. Широко практикуется воровство невесты и браки с иностранками. Россия просто находится рядом с Китаем. И уже из-за этого такая ситуация неизбежна.

Но опять-таки — все в наших руках. Если будет осознание того, что нам необходимо самим в демографическом плане укрепляться, все это решаемо. В конце концов, Дальний Восток можно так же спокойно заселять беженцами с Украины и другими комплиментарными мигрантами, сдерживая этим китайское нашествие. Все это решаемо, было бы желание.

Материальное важно, но духовное ценнее. Нельзя потворствовать демографическому терроризму, который Запад навязывал нам полвека, а последние полвека — особенно активно и результативно. Полную семью с несколькими детьми нужно поддерживать, а главное пропагандировать. Ведь успех, как и разруха, — в головах.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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