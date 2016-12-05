К гендерному прогрессу через общий туалет

В одной из школ Лондона администрация открыла общий туалет для мальчиков и девочек, в том числе старше восьми лет. Многие родители возмущены, но горе-педагоги считают, что их новация "будет учить детей взаимному уважению". Но стоит ли удивляться, если в основе лежит культовая философия "гендера", оправдывающая массу еще и не таких извращений, поставивших западную цивилизацию на грань вымирания. И не факт, что этот процесс можно обратить вспять…

Фото: All Over Press

Недавно "передовая западная цивилизация" сделала еще один важный "шаг к прогрессу". The Independent сообщает, что в одной из школ Лондона администрация открыла "гендерно нейтральные" туалеты, в смысле, для мальчиков и девочек сразу.

Пикантность ситуации добавляет и то, что пользоваться "продвинутым" местом общего пользования будут дети отнюдь не "детсадовского" возраста, а старше восьми лет. То есть, включая и тех, кто вступил в период полового созревания, который, как минимум, у будущих мужчин характеризуется повышенным интересом к противоположному полу. Просто в старые добрые времена мальчишки, бывало, удовлетворяли вышеописанный интерес, тайком подглядывая через щелку за девчонками в раздевалках, да и тех же туалетах тоже, если вдруг выдавалась такая возможность. Теперь же лондонские педагоги решили, так сказать, открыть указанным пристрастиям "зеленую улицу".

Нет, конечно, официально дирекция злосчастной школы ни о чем таком не говорит — об этом пишут петицию возмущенные родители, справедливо опасаясь всевозможных эксцессов, с учетом и так все чаще наблюдающихся случаев сексуального насилия среди подростков. А родителям в ответ говорят, что общие туалеты, наоборот, будут воспитывать в девочках и мальчиках уважение друг к другу.

Самое интересное, что, по словам журналистов, среди родительской общественности тоже есть экземпляры, которые горячо поддерживают "ахинею" насчет "воспитания уважения". Так что, наверное, скоро на "просвещенном Западе" следует ожидать открытия унисексуальных душевых, раздевалок, да, в общем, и полного отказа детей от одежды, как минимум, при достаточно высокой температуре воздуха. А что — вон, в древней Спарте, как минимум, подростки до 18 лет круглый год голышом ходили, да и немало их сверстниц, девушек-гимнасток тоже выступали в "неглиже". А с XX века ширится движение "нудистов" (или же "натуристов"), также считающих одежду (как и ранее общепринятую стыдливость перед особами противоположного пола) "пережитками прошлого".

Впрочем причина просто "туалетных" новаций в ряде западных школ (а туалеты-унисекс зафиксированы, как минимум, и в образовательных учреждениях Лос-Анджелеса) кроются отнюдь не в попытке возродить опыт древних греков. Те-то, по крайней мере, четко понимали разницу между мужским и женским полом и четко воспитывали своих сыновей и дочерей в качестве будущих мужчин и женщин. А ныне самая модная образовательная философия на Западе — это "гендер". То есть, представление о поле не в качестве жестко запрограммированного генетикой понятия, а всего лишь "социальной роли", которую каждый человек волен выбирать сам.

Не обязательно, конечно, в самых крайних проявлениях, когда "трансвеститы" меняют свой пол с помощью ножа хирурга и приема половых гормонов. Но, скажем, гомосексуализм — тоже из той самой "оперы" "гендерного выбора", когда некий индивид не желает жить согласно данным ему природой целям, предназначенным для мужчины или женщины, и примеряет на себя противоположную "гендерную роль".

Подготовка к этому самому "гендерному выбору" и ведется на Западе с самого детства. Во Франции, например, еще с детсадика детишек учат одеваться в подчеркнуто "унисексуальную" одежду, в школах проводят соответствующие "гендерные уроки". А то, правда, ну, как обеспечить "свободу выбора" подрастающему поколению, если оно будет подвергаться "тирании" родителей, желающих вырастить из своих отпрысков не будущих геев и лесбиянок, а нормальных парней и девушек?

Необходимые "гендерные" изменения проводятся даже на уровне языка. Так, в той же Великобритании вот уже несколько лет в официальном деловом общении не используются слова "отец и мать", "муж и жена" — их заменили гендерно нейтральные "родитель один" и "родитель два", "супруг один" и "супруг два". Такие новации, конечно, сделаны в интересах уже наличных ЛГТБ, дабы не ущемлять их чувствительную психику использованием терминологии для нормальных людей. Но, в общем, сверхзадачей описанного "новояза" является именно создание логико-семантического фундамента все того же "права на гендерный выбор".

Так что удивляться появлению в лондонской школе общего для мальчиков и девочек туалета не приходится — это вполне логичный этап современного доминирующего западного подхода в воспитании детей. Подхода, поставившего Запад на грань становящейся все более заметной катастрофы. Ведь все эти миллионы беженцев, заполонивших Европу и все чаще становящихся героями массовых правонарушений, — это ж следствие не только якобы беспредельной доброты и отзывчивости европейцев, никак не могущих закрыть границы ЕС.

Просто при сочетании "гендера", ЛГБТ, "чайлдфри" и прочих модных извращений уровень рождаемости опускается до 1,36 ребенка на одну женщину, как в Германии — пятое место в мировом рейтинге, только снизу. Соответственно, население стремительно стареет, за стариками надо кому-то ухаживать, а коренные граждане, избалованные соцобеспечением, на "черную работу" устраиваться не хотят. Вот и приходится заполнять вакансии "гастарбайтерами" во все большем количестве. Собственно, те же турки и югославы миллионами работали в ФРГ уже десятилетиями, а ныне к ним прибавились еще и новые переселенцы.

Будет ли эта тенденция развиваться и дальше? В общем-то, не исключено, что ее попытаются хотя бы остановить. Во всяком случае, победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, исповедующего, как и большинство "республиканцев", консервативные ценности, дает на этот счет определенные надежды. Да еще вкупе с "выходом в тираж" Хиллари Клинтон, в бытность госсекретарем приложившей титанические усилия для усиленного лоббирования в мире свободы всех мыслимых извращений. Равно как и высокая вероятность прихода к власти в ведущих странах Европы настоящих консерваторов — вплоть до радикальных националистов, традиционно не дружащих с либералами.

С другой стороны, как говорят в медицине, "болезнь сильно запущена". И не факт, что извращенческую философию, включая "гендер", удастся на Западе если не искоренить, то хотя бы "загнать в угол". Слишком уж глубокие корни она пустила во всех сферах жизни общества "золотого миллиарда". Так что, похоже, "туалеты-унисекс" будут и дальше открываться в западных школах — и не только.