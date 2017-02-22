Генетические эксперименты на людях. Как это было

"Беспокойные люди могут быть добрыми и злыми.

Изображение: Архив Pravda.Ru

Если в мире будет много беспокойных и добрых,будет хорошо".

("Король Матиуш на необитаемом острове", Я. Корчак)

На Земле с 1945 года не было широкомасштабной войны. Те войны, что были, носили локальный характер, но они тем не менее были, и в них тоже гибли люди. Военные столкновения идут и сейчас. Но вот каковы их цели? На первый взгляд, цели всех войн во все времена остаются одинаковыми. Однако современная наука позволяет нам сделать вывод о том, что уже сегодня причины вооруженных конфликтов могут очень сильно отличаться от провозглашаемых. И в их основе может лежать совсем не то, что видно на первый взгляд.

Одним из основных положений культурологии как науки является утверждение о том, что культура не наследуется. И то, что это так, было доказано неоднократно. Легенда (или не легенда?) говорит о том, что некий царь (или это был индийский махараджа) решил узнать, какой язык самый древний. Для этого он запер в башне несколько младенцев мужского пола и приставил к ним глухонемых слуг. Затем, когда дети выросли, пригласил их к себе во дворец и начал расспрашивать, рассчитывая, что на каком языке они заговорят, тот и будет самым древним. Однако дети молчали. Они вообще не умели говорить.

В той же Индии в руки ученых попали две девочки, воспитанные волками. Старшая в итоге умерла, так и не адаптировавшись в человеческом обществе, а другая в 17 лет вела себя как семилетний ребенок и выше не поднялась, хотя научилась носить одежду, есть из тарелки ложкой, а также немного говорить.

С другой стороны, есть немало примеров, когда дети, никогда не видевшие своих родителей, ведут себя точно так же, как если бы они прожили с ними бок о бок многие годы. То есть что-то все-таки передается, не так ли? Передаются способности, передаются черты характера, передается очень многое…

А теперь давайте посмотрим, как все это определило и продолжает определять жизнь человеческого социума.

Дворянская забава

Начнем с того, что 18 февраля 1762 год Петр III подписал законодательный акт, по которому впервые в истории России дворяне освобождались от несения обязательной гражданской и также военной службы, могли селиться у себя в имениях и даже беспрепятственно выехать за границу. Указ сей, получивший название "О вольности дворянства", подтвержденный Екатериной Второй в 1785 году, имел для России очень важные последствия. Огромное количество помещиков отправились к себе в имения и занялись… праздностью: охотой, разведением лошадей и очень скоро заметили, казалось бы, банальнейшую вещь: породистые собаки приносят породистых щенков, а беспородные — беспородных. Известно это все было и раньше. Но теперь помещики получили уникальную возможность проверить этот постулат еще и на людях!

Ведь были у них крепостные "примерное поведения", неприятностей не доставлявшие, а были "буяны предерзостные" и… чем занялись помещики? От последних начали избавляться — сдавать их в солдаты! А тех, про которых говорят "их хоть с кашей ешь, хоть масло пахтай", стали женить на таких же глупых и покладистых девках по принципу — "хароша девка, полна!" В условиях, когда естественных интеллектуальный отбор в социуме не действовал уже тысячелетия, получилось, что в массовом порядке размножались покладистые и глупые, а умные и беспокойные (как хорошие, так и плохие) отсылались в армию, где шансы размножиться и передать свои гены потомкам у них были невелики, да и в этом случае их дети попадали в разряд кантонистов и опять же шли в армию.

Так что не стоит так уж удивляться победам Румянцева, Суворова и Кутузова. Они имели… прекрасный человеческий материал: сметливых и храбрых солдат, можно сказать, элиту русской нации! Ну а в деревне оставались самые покладистые, самые терпеливые и тугодумные. И прогресс в русской дореволюционной деревне шел черепашьими темпами.

Европейский опыт

Впрочем, масштабные генетически эксперименты проводили не только российские императоры. Так, прусский император Фридрих II пожелал иметь самую сильную армию в Европе и придумал, как этого добиться без особого труда: издал закон, по которому все выморочное имущество наследуется самым малорослым сыном — все, целиком, без изъятия! Решался вопрос после смерти отца очень просто: детей строили в ряд по росту и… самый низкорослый получал все папенькино имущество, а высоким и рослым парням оставалось только одно — идти в армию!

Фридрих постоянно воевал, к тому же продавал своих солдат целыми полками "налево". В результате всех высокорослых людей в его стране просто выбили. И Германия сегодня по среднему росту мужчин долгое время занимала одно из последних мест в Европе. Она выровнялась до 187-190 сантиметров только за последние десятилетия обеспеченной жизни и качественного медицинского обслуживания. Кроме того, после Второй мировой войны в Германию медленно, но верно начали перебираться мигранты, принесшие с собой "свежую кровь". Так что на сегодня у немцев с ростом все хорошо.

Наполеон отдал похожий приказ — набирать в гвардию людей ростом не ниже 180 сантиметров. Затем вся его гвардия погибла в битве при Ватерлоо ("Гвардия погибает, но не сдается!") и… после всех наполеоновских войн рослых мужчин во Франции практически не осталось. То есть там должны были оказаться самые низкорослые европейцы? А вот и нет! Вышло так, что в Париж вошла русская армия! Наши солдаты из крепостных были… очарованы всем, что они видели! Женщины их "привечали", и началось массовое дезертирство! Цифры колеблются от четырех до 40 тысяч человек, и какая вернее — проверить сейчас очень трудно. Хотя указы царя о прощении вернувшихся из походов дезертиров действовали очень долго. И если уж приняты были специальные законы, то это о чем-то говорит.

Как бы там ни было, но рост французов выровнялся. Правда, затем Гитлер в своей "Майн кампф" принялся их порицать за кровосмешение с аннамитками и алжирками. Насколько он прав, опять же сказать очень трудно, однако типаж француженки — белая кожа, голубые глаза, золотые волосы… исчез, или во всяком случае стал очень редким, не так ли?

Селекция революции

Но это мы говорим о внешних проявлениях массовых генетических экспериментов. А ведь были и внутренние…

Так, после закона о наделении землей всех желающих в США, туда уехало множество самых активных и предприимчивых людей из Европы. Там свободно продавалось оружие, и многие из них попросту перестреляли друг друга в салунах или были убиты в схватках с индейцами. Быстрое развитие США как раз и связано с тем, что туда уезжали самые активные и предприимчивые, тогда как "терпилы" оставались на месте.

Но вернемся опять в Россию. Революция, а затем и Гражданская война трагически изменили не только наш социум, но и его генетическую составляющую. С одной стороны, "породистые" наследники дворянских фамилий были либо убиты, либо эмигрировали. С другой стороны, наверх выбились как раз те самые "терпилы", которых "хоть с кашей ешь, хоть масло пахтай", и терпели они то, что случилось, очень долго — целых 74 года. Более того, в годы Великой Отечественной войны опять-таки погибла лучшая часть нашего мужского населения — люди ответственные, смелые, решительные, порядочные. Выжили, среди прочих, как раз носители иных качеств — приспособленцы и карьеристы, хотя и не только они, конечно. Но таких стало больше, чем было раньше, и они передали свои гены своим детям, а те — своим.

Не так давно выяснилось, что пуля, попадая в человеческий организм, вызывает еще и генетические повреждения. На сколько? Примерно на один год, затем организм восстанавливается. Сократить срок можно? Можно, если есть черную и красную икру и цитрусовые. Но что было после войны? Пришел солдат с фронта, года после ранения не прошло, как он уже принялся "делать детей". Его поврежденные гены передавались потомству и, хотя это не означает, что его дети стали дебилами, лучше они, понятно, от этого не сделались. А мелкие "дефекты" стали накапливаться и превращаться в крупные, плюс "пьяное зачатие", плюс последствия массового курения, плюс радиация, "химия" и много чего еще. В совокупности все эти факторы снизили уровень интеллекта и показатели умственного и физического здоровья современных россиян, что, конечно, очень печально. Так что сегодняшние "жертвы ЕГЭ" — это еще и жертвы многих, причем самых разных обстоятельств.

Без ИГИЛ не обойдитсь?

А как же война? Будет и война, а как же без нее… Наверное, многие сегодня обращают внимание на ту же войну с ИГИЛ, запрещенной в России экстремистской религиозной организацией. Как странно: она возникала, кем-то финансировалась, как-то поддерживалась, потом ее стали уничтожать. Конечно, самое простое — это сказать, что создана она американскими империалистами, исключительно лишь ради того, чтобы навредить России. Но… посмотрите на генетическую составляющую того, что там происходит. Словно пылесос, ИГИЛ вытягивает из европейских стран людей "беспокойных и злых". Она концентрирует их в одном месте, после чего их уничтожают с воздуха, и при этом они не размножаются и гены свои беспокойные потенциальным наследникам не передают. Выявить в своих странах таких людей можно. Но как от них отделаться по закону? В Древней Греции таких "беспокойных" подвергали остракизму. Но проблему с их размножением это не решало.

А тут одним выстрелом убиваются сразу два зайца — решаются некие политические задачи и одновременно человечество избавляется от потенциально опасных для него людей. В дальнейшем со всей очевидностью данная практика будет продолжена. То есть нам следует ожидать появления новых движений мессианского толка, привлекающих под свои знамена "людей беспокойных, но злых", внесения в это движение деструктивных идей, позволяющих применить к ним силу, с последующим тотальным уничтожением. Таким образом это будет своеобразный "остракизм", но не столько на социальном, сколько на генетическом уровне, не позволяющий размножаться людям, чьи гены провоцируют их на антисоциальное поведение.

То есть и в будущем войны, подобные войне с ИГИЛ, будут возникать и иметь место до тех пор, пока… каким-то образом (вопрос каким?) человечеству не удастся найти вполне гуманный и цивилизованный способ "сбывать таких людей на сторону". Ну, скажем, отправлять их колонизировать Луну или Марс, осваивать подводные города, то есть направлять их беспокойство в русло, полезное для общества!

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