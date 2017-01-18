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Источник Правда.Ру

Россия возьмет под контроль нефть Африки?

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Владимир Путин пригласил президента Уганды Йовери Мусевени посетить Москву. Как сообщают африканские СМИ, Россия может сыграть роль в нефтяной саге Мусевени в Уганде. Разговоры о разработке месторождений идут уже несколько лет.

Россия возьмет под контроль нефть Африки?

Что изменилось за эти годы, рассказала Pravda.Ru одна из ведущих советских и российских историков-африканистов, профессор, доктор исторических наук в ВШЭ Ирина Филатова.

— Какие перспективы?

— Переговоры достаточно сложные. В 2015 году российская фирма "РТ-Глобальные ресурсы" выиграла тендер на строительство нефтеперерабатывающего завода, и все шло хорошо, но потом начались неприятности. В чем было дело, я не знаю. Но в 2016 году Уганда объявила о том, что будет вести переговоры с южнокорейским претендентом на тот же самый проект. Чем дело кончилось, я не в курсе. Может, это приглашение и связано с тем, чтобы как-то помочь российской компании получить этот тендер.

— Какой потенциал у этих месторождений?

— Там 6-6,5 миллиардов баррелей. Из них около двух миллиардов довольно легко добываются, остальные несколько сложнее. Там еще вот какая загвоздка есть. Дело в том, что правительство Уганды предпочитает медленную разработку, они хотят растянуть эти ресурсы на как можно более длительный срок, чтобы получить максимальную выгоду. А разрабатывающие компании хотят это делать как можно быстрее.

— Мусевени также предложил России установить судоходную линию, которая бы соединяла Восточную Африку с Россией. Насколько это реально, целесообразно, нужно?

— Cделать, конечно, можно, но будет это очень дорого, и нет товаров для объемных перевозок. Главной проблемой российской торговли с Африкой является то, что кроме ресурсов и оружия мы очень мало, что можем предложить. В Уганду мы поставляем самолеты " СУ-30" и другое военное оборудование, но для того, чтобы все это доставить, судоходство организовывать нет необходимости.

— Почему именно Уганда хочет сотрудничать с Россией, какую роль играет в регионе?

— Эта страна относительно стабильная, есть неприятности на севере страны, где никак не успокоится партизанское движение. Мусевени у власти уже 31 год. В начале своего президентства он отменил все партии, а потом демократический порядок был возвращен, партии восстановились, и каждые выборы, которые Мусевени выигрывал, были альтернативными, кандидаты были вполне реальными. Результаты никто не оспаривал.

Также Мусевени провел одну из самых успешных в Африке кампанию по борьбе со СПИДом, ввел бесплатное начальное образование. Эта стабильность способствует тому, что у России есть отношения с этой страной. Но ведь нефть нашли и в Кении, и в Танзании, весь этот район покрыт нефтяными залежами, а работаем только с Угандой.

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