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В США не нашли доказательств связей команды Трампа с разведкой РФ

Мир » Северная Америка » США и Канада

В США долго искали, но не нашли доказательств связей команды президента Дональда Трампа с разведкой РФ. Спецслужбы Америки сегодня опровергли сообщения СМИ о том, что персонал избирательного штаба Дональда Трампа контактировал с сотрудниками российской разведки до его победы на выборах.

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Дональд Трамп. Фото: AP

Напомним, во время предвыборной кампании Трампа американские чиновники обвинили его команду в контактах с высокопоставленными сотрудниками российской разведки. Трамп назвал утечки в СМИ о "связях с российской разведкой" преступлением. В частности, такие данные опубликовала газета The New York Times.

"Я могу заявить вам (мне разрешили сказать это), что разведывательное сообщество на самом высоком уровне заверило меня, что эта публикация не только недостоверна, но и является значительным преувеличением", — сказал в эфире телеканала Fox News начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас.

Он указал, что Трамп никак не связан с Россией, а в статье NYT приведены недостоверные факты.

Недавно Трамп провел пресс-конференцию, большую часть которой говорил о "фейковых новостях" и "кампании ненависти". По его словам, пресса стала такой нечестной, что не говорить об этом — преступление. По словам президента, журналисты освещают его деятельность в "тональности ненависти", хотя на самом деле Дональд Трамп "не такой плохой человек", как об этом говорят на телевидении.

"Я был бы самым большим вашим поклонником, если бы вы относились ко мне справедливо. Я вижу, что по какой-то причине существует предвзятость. И я это понимаю. Но вам следовало бы быть хоть чуточку честнее. Общественность замечает вашу нечестность. Посмотрите на ваши передачи, и вы увидите предвзятость и ненависть. Публика умна, она понимает это", — заявил президент США.

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