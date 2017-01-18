Маккейн с болью признал ведущую роль РФ на Ближнем Востоке

Американский сенатор Джон Маккейн, известный своей крайней антироссийской позицией, был вынужден признать, что Россия отобрала у США роль главного игрока на Ближнем Востоке.

Фото: Associated Press

В эфире телеканала MSNBC республиканец заявил, что президент России Владимир Путин "добился желаемого очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках".

"Нет ничего более значительного, чем-то, что россияне, иранцы и турки пригласили США на мирную конференцию (по Сирии в Астане). США даже не являются ее частью, они лишь приглашены. Так далеко дело еще не заходило", — приводит "Интерфакс" слова Маккейна.

Сенатор отметил, что действия России в Сирии "сужают пропасть между США и Россией в военном отношении", это, считает он, "должно вызывать тревогу" в Вашингтоне.

Напомним, встреча по сирийскому урегулированию в Астане состоится 23 января. Джон Маккейн известен своей антироссийской позицией. В частности, он был одним из инициаторов новых санкций против Москвы из-за кибератак, за которые якобы ответственны "российские хакеры". При этом никаких доказательств ни сам сенатор, ни его коллеги не представили.

Маккейн также предложил поступать с Россией "так, как это делал Рональд Рейган", который был президентом США в 19813-1989 годах: "устанавливать мир посредством силы". Он заявил, что озабочен заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о готовности сотрудничать с Россией против террористической организации "Исламское государство", запрещенной в РФ.

Ранее бывший посол США в Хорватии Питер Гэлбрейт в эфире CNN заявил, что единственное, что осталось США в Сирии, — договориться с Москвой и Дамаском об условиях капитуляции оппозиции. По его словам, для оппозиции гражданская война проиграна, поэтому поддерживать ее не представляет никакого смысла.

"Сейчас преимущество на стороне сирийского правительства, которое поддерживают силы Ирана, военно-воздушная мощь России, шииты из Ирака и Афганистана, "Хезболла". Власть в их руках. Не вижу смысла впредь оказывать поддержку оппозиции, которая уже проиграла в гражданской войне. Это лишь ведет к большим смертям", — приводит слова Гэлбрейта Ино ТВ.

"В Сирии Россия обладает серьезным влиянием, и ее цели в определенной мере совпадают с нашими. Цели Ирана и сирийского режима отличны от наших, сирийскому режиму хотелось бы, чтобы Россия продолжала оказывать ему поддержку с воздуха. Таким образом, как мне кажется, у нас есть возможность — без какой-либо гарантии успеха, — но тем не менее есть возможность обсудить условия капитуляции, на которых представители проигравшей стороны смогут остаться в Сирии", — уверен Питер Гэлбрейт.

Как заявила ранее эксперт по национальной безопасности Кейти Макфарланд, провальная политика Барака Обамы привела к тому, что США уступили России роль ключевого игрока на Ближнем Востоке, Америке откровенно хамят.

"Его дурачит Владимир Путин, дурачат русские, дурачат китайцы, северокорейцы и иранцы. США позволяют помыкать собой. О нас забывают, нам хамят. Это проявляется как в незначительных вещах, когда президенту не смогли найти трап для самолета, так и в значительных, когда русские прямым текстом говорят США: "Послушайте, ребята, если вы будете нам мешать, мы вас разбомбим". И у Америки нет никакого дополнительного преимущества", — сообщила Макфарланд в эфире телеканала Fox News 5 сентября.

По мнению Кейти Макфарланд, США обманываются, считая себя ключевыми игроками на Ближнем Востоке.

"Там только две стороны. Одна из них — это Россия, Иран и Асад. Вторая сторона — ИГ. А мы каким-то образом пытаемся быть мифической третьей силой. США уступили ведущую позицию мы русским и иранцам. И сегодняшние проблемы Ближнего Востока не решит ни президент Обама, ни госсекретарь Керри. В настоящий момент русские оставляют внешнюю политику США далеко позади", — считает Кейти Макфарланд.

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