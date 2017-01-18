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Источник Правда.Ру

Обама помиловал информатора Wikileaks. Ассанж сдается?

Мир » Северная Америка » США и Канада

Организация WikiLeaks поприветствовала решение Барака Обамы смягчить судебный приговор информатору Брэдли Мэннингу.

Обама помиловал информатора Wikileaks. Ассандж сдается?
Джулиан Ассанж. Фото: AP

"Победа: Обама смягчил приговору Челси Мэннинг с 35 лет до семи. Новая дата выхода на свободу — 17 мая", — пишет WikiLeaks в Twitter.

Как сообщает ТАСС, основатель организации Джулиан Ассанж также выразил благодарность тем, кто выступал за проявление милосердия по отношению к информатору организации Брэдли Мэннингу. "Спасибо всем тем, кто выступал за проявление снисходительности к Челси Мэннинг. Ваша храбрость и решительность сделали невозможное возможным", — сказал Ассанж.

Напомним, ранее основатель WikiLeaks заявил о своей готовности предстать перед судом в США в обмен на помилование своего информатора Брэдли Мэннинга.

Как передавал телеканал CNN, в сообщении WikiLeaks в Twitter говорилось, что "если Обама помилует Мэннинга, Ассанж согласится в обмен на тюремное заключение в США, несмотря на его очевидную противозаконность".

По словам адвоката Ассанжа Барри Поллака, если его подзащитный и готов заключить сделку с властями США, то она в обязательном порядке должна включать помилование Мэннинга, который содержится в военной тюрьме Форт- Ливенуорт в американском штате Канзас.

При этом в минюсте США сообщили, что им неизвестно ни о каких предложениях от Ассанжа или WikiLeaks на этот счет.

Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован в 2010 году на американской военной базе в Кувейте, а в 2013 году приговорен к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности.

Именно Мэннинг передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 20093–2010 годах. Это стало самой крупной утечкой секретной информации в истории США. На суде он попросил прощения, признав, что нанес ущерб безопасности страны, и попросил проявить снисхождение.

Сам Ассанж 19 июня 2012 года попросил убежища в эквадорской дипломатической миссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными.

Напомним, что WikiLeaks — международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или во время утечки данных. Сайт был создан в 2006 году Джулианом Ассанжем.

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Джулиан Ассанж: между тюрьмой и свободой
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