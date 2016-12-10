Сторонники Трампа призывают бойкотировать новые "Звёздные войны"

Активист Джек Пособьяк, представляющий организацию "Граждане за Трампа", назвал фильм "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" "антитрамповским", и призвал всех сторонников избранного президента США не идти на него в кино.

Фото: Скриншот Изгой-один: Звёздные Войны. Истории – третий трейлер

В своем Twitter Пособьяк пишет о том, что в фильм были добавлены сцены, направленные против Трампа. Он и другие активисты пометили свои твиты хештегом #DumpStarWars. В Instagram также можно найти десятки постов как в пользу проходящей акции, так и против неё.

Летом, действительно, проходили дополнительные съёмки "Изгоя-один", однако никакой информации, подтверждающей обвинения Пособьяка, с них не поступало. Ранее сценаристы новых "Звёздных войн" Крис Вайц и Гари Уитта выступили против Трампа в своих "твиттерах". Вайц выложил у себя на странице эмблему Республики, проколотую булавкой — символом солидарности с иммигрантами, который возник в Великобритании после Брексита. Картинку он сопроводил надписью: "Звёздные войны" против ненависти. Распространите это". Сценарист уже отреагировал на обвинения Пособьяка, назвав их фальшивкой, а их автора — лжецом.

Напомним, российская премьера фильма "Изгой-один: Звёздные войны. Истории" состоится 15 декабря. Новый фильм рассказывает об Альянсе повстанцев, которым предстоит украсть у Империи чертежи её главного космического оружия.

Многие эксперты отмечают скандальный характер прошедших выборов в США. Никогда еще в истории американских выборов соперники так яростно не критиковали друг друга, и не переходили на оскорбления.

Когда казалось, что запасы компромата, которыми конкуренты от избирательного штаба Хиллари Клинтон забрасывают кандидата-республиканца Дональда Трампа, должны бы уже и иссякнуть, во время предвыборной кампании, Трампа сделали героем секс-скандала.

В сексуальных домогательствах миллиардера решила обвинить актриса "фильмов для взрослых", а проще говоря, порнозвезда, Джессика Дрейк, по словам которой более 10 лет назад, во время соревнований по гольфу в городе Тахо (штат Калифорния), Дональд Трамп "без разрешения" обнял ее и поцеловал. По словам актрисы, бизнесмен также в навязчивой форме предлагал ей деньги в обмен на интимную близость. Порнозвезда гордо отвергла это предложение.

"Он флиртовал со мной и пригласил вместе пройтись по полю для игры в гольф, я согласилась. Тогда он попросил у меня номер телефона, и я дала его. Позже этим вечером он пригласил меня в свои апартаменты. Я сказала, что не хотела бы идти одна, поэтому со мной пошли еще две женщины", — сообщила актриса.

Джессика утверждает, что в своих апартаментах Трамп встретил их в пижаме. Спустя полчаса гостьи ушли. В подтверждении своих слов порнозвезда предъявила на пресс-конференции, созванной по случаю "откровенного признания", свою фотографию, на которой она снялась вместе с Дональдом Трампом.

В штабе республиканца тогда сообщили, что "это всего лишь еще одна попытка кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон дискредитировать Трампа". Там также заявили, что сторонники соперницы Трампа нанимают людей, регулярно устраивающих беспорядки во время выступлений миллиардера. Дональд Трамп никогда не встречал актрису фильмов для взрослых Джессику Дрейк, обвинившую его в сексуальных домогательствах. Об этом заявили представители избирательного штаба кандидата в президенты США от республиканцев. По их словам, эта "история полностью фальшива и совершенно нелепа".

Предыдущий "сексуальный скандал" вызвала опубликованная газетой Washington Post запись 2005 года, на которой Дональд Трамп заявил, что, "когда ты звезда, можно делать все, что захочешь", и рассказал о приставаниях к женщинам. При этом подлинность записи не отрицалась в избирательном штабе кандидата. Сам Трам, сравнив разговор с обычной мужской "шутливой болтовней в раздевалке", сказал, что сейчас очень сожалеет о сказанном. Опубликован скандальный ролик был очень "вовремя": практически за два дня до до второго раунда дебатов между Трампом и кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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