Конгресс США: Россия и Китай мешают мировому господству Америки

Комитет по вооружённым силам американского сената на заседании, посвящённом борьбе с мировыми угрозами и "вызовами" обороне США, наряду с террористическими организациями Ближнего Востока, назвал Россию и Китай, а также их возможный союз.

Фото: АР

Как сообщает Лайф, американские политики всё ещё не намерены прекращать антироссийскую риторику в вопросах ведения внешней и внутренней политики страны. По мнению старшего научного сотрудника "Проекта международного порядка и стратегии" Института Брукингса и колумниста The Washington Post Роберта Кагана, возросшее мировое влияние России и Китая и их возможный союз является самой большой угрозой, с которой Америке предстоит столкнуться в ближайшие десятилетия. По его словам, эта угроза важнее терроризма, поскольку она способна перевернуть весь мир.

"Только эти две великие державы обладают способностью перевернуть мировой порядок, который уже давно обеспечивал благополучие и безопасность американцев. Безошибочные гегемонистские амбиции Китая и России угрожают стабильности и безопасности в двух наиболее важных регионах — Восточной Азии и Китае", — сказал Роберт Каган в ходе заседания комитета.

По его мнению, Россия и Китай стремятся "восстановить свою гегемонию в регионах, где она была в прошлом": доминирование в Восточной Азии в случае Китая и в Восточной и Центральной Европе в случае России.

"Обе страны рассматривают США в качестве главного препятствия на пути их амбиций и, следовательно, стремятся ослабить американское руководство международным порядком и безопасностью, стоящее на пути достижения того, что Россия и Китай считают своей судьбой", — заявил Каган, отмечая при этом, что государства различаются в методах достижения целей.

Так, Китай "осторожен как никогда", он наращивает своё могущество в регионе за счёт усиления экономического влияния и роста военной мощи. Россия же, по мнению Кагана, ведёт себя "более агрессивно" — это выражается в её "нападениях" на Украину в 2014 году и Грузию в 2008-м, а также в переброске российских вооружённых сил в Сирию. Российская агрессия, по его словам, также выражается во ведении информационных войн, и во "вмешательстве" в западные избирательные процессы "с целью дискредитации демократии".

"Россия в какой-то мере является более слабой из этих двух великих держав, но она добилась большего успеха, чем Китай, в достижении своей цели — разделении и разрушении Запада", — считает Роберт Каган. По его мнению, необходимо прекратить "отступление" внешней политики США от мирового господства, иначе страны Восточной и Центральной Европы и Восточной Азии будут захвачены Россией и Китаем.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в очередной раз выразил недоумение по поводу беспокойной реакции западных партнеров на военные учения армии России. В ходе общения с работниками предприятия "Автодизель" в Ярославле, глава государства отметил, что Россия никому не угрожает.

"Армия наша никому не угрожает. Хочу это еще раз подчеркнуть, чтобы все услышали, — заявил Путин. — Но она боеспособна, она стала современной и высокоэффективной. В разы увеличилось количество тренировок, учений, в том числе и внезапных проверок, которые время от времени почему-то беспокоят наших партнеров, условно назовем их так. Когда они проводят какие-то учения, мы не беспокоимся, а они почему-то сразу начинают нервничать, нервные такие", — цитирует президента РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Россия и Китай проводят подготовку к совместным военно-морским учениям "Морское взаимодействие-2016" (МВ-2016), которые пройдут в акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ). Как пишет Независимая газета, хотя подобные маневры проводятся уже в пятый раз, самый конфликтный в Азиатско-Тихоокеанском регионе район военно-морские флоты КНР и РФ задействуют впервые. В регионе столкнулись интересы Вьетнама, Брунея, Малайзии и Филиппин.

Будущие маневры стали предметом кулуарных разговоров на саммите G20 в китайском Ханчжоу. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заявил, что учения МВ-2016 "ничьих интересов не затрагивают и идут на пользу безопасности как России, так и КНР".

Согласно сообщениям пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), настоящий момент отряд в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большого десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенга" совершает переход в Южно-Китайское море.

Там в акватории военно-морской базы "Чжаньцзян" (КНР) и планируется провести учения МВ-2016. США уже обвинили Китай и Россию "в стремлении усугубить и без того сложную ситуацию в Южно-Китайском море". При этом Пентагон не скрывает, что корабли США будут патрулировать ЮКМ на постоянной основе. ВМС США располагают семью кораблями в регионе — авианосцем Ronald Reagan, двумя крейсерами и четырьмя эсминцами. Американская ударная атомная подводная лодка USS Mississippi, оснащенная крылатыми ракетами, также патрулирует эти воды.

Напомним, 12 июля международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, решил, что Китай не имеет "исторического права" на спорные территории в Южно-Китайском море. (Речь идет об архипелаге Сиша — Парасельские острова, островах Наньша — Спратли и Хуанъянь — риф Скарборо.) Именно после этого решения американские корабли появились вблизи спорных островов в ЮКМ.

Со своей стороны, КНР продолжает оборудовать спорные территории, в том числе возводит на них военную инфраструктуру. По экспертным оценкам, это делается для того, чтобы "установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, над стратегически важным районом вблизи Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Кроме того, акватория вокруг архипелага Спратли богата рыбными ресурсами и, по некоторым оценкам, запасами нефти и газа на шельфовых месторождениях".

По мнению экспертов, Россия в этой ситуации исходит не только из геополитических, но и из военных соображений: "Для совместного противодействия гегемонии США и возможного использования военной инфраструктуры КНР для базирования и обслуживания российского флота (в том числе подводного) в регионе".

"Россию и Китай объединяет и стремление к подрыву позиций США — главного конкурента. Пекин и Москва стали союзниками в Совете Безопасности ООН, где уже неоднократно блокировали инициативы Вашингтона",- напоминал журнал Atlantic. "Кроме того, Россия и Китай стремятся нивелировать гегемонию США и через формирование новых многонациональных институтов, включая Евразийский экономический союз, во главе которого стоит Москва",- добавляли эксперты.

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