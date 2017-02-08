Александр Кофман: "В Донецке паники нет"

Экс-министр иностранных дел ДНР Александр Кофман в блиц-интервью для "Правды.Ру" рассказал об обстановке, которая сложилась на сегодняшний день в Донецке, и прокомментировал смерть командира батальона "Сомали" Михаила Толстых - одной из самых знаковых фигур в противостоянии ДНР и ЛНР нынешнему киевскому режиму.

Александр Кофман

Какая ситуация на передовой и в городе?

Я могу говорить, что происходит только судя по тому, что я слышу, а слышу я разрывы: работает артиллерия. То есть я понимаю, что существенное обострение сейчас наблюдается по всей линии фронта.

Представитель минобороны ДНР сегодня заявил, что к убийству Михаила Толстых причастны спецслужбы Украины - в частности, советник главы МВД Зорян Шкиряк. Несколько слов об этом.

Пока абсолютно достоверных сведений нет, трудно что-либо утверждать здесь однозначно. Точно одно: гибель Гиви это трагедия, которой я не вижу аналогов по возможным последствиям. Я неоднократно повторял и повторю еще раз: если мы не начнем отвечать адекватно, нас никого не останется. То есть все правильно говорит тот же Багдасаров: необходимо срочно начинать антидиверсионную деятельность на территории Украины. Необходимо беспощадно уничтожать тех, кто стоит за смертью как наших мирных граждан, так и командиров. Иначе мы находимся в положении бойца с завязанными глазами, а это совершенно неправильно.

Есть силы и средства, чтобы начать эту антидиверсионную деятельность?

Для этого нужна в первую очередь политическая воля - а силы и средства, думаю, есть.

Какая обстановка в городе? Люди в панике?

Информационное пространство со вчерашнего вечера переполнено сообщениями о том, что Донбасс находится накануне войны. Нет, панических настроений я не замечаю в Донецке вообще. В данный момент Донецк готов к любому развитию событий. Когда было последнее обострение, многие наблюдатели предполагали, что КПП на границах будут опять переполнены беженцами. Это неправда. То есть, те, кто вернулся, никуда из республик не уезжают. То есть могу сказать абсолютно твердо: паники нет никакой.

Ваше мнение о заявлении Тимошенко относительно введения на Украине военного положения?

Хватит нашей большой Родине, я имею ввиду Российскую Федерацию, играть в затянувшиеся игры со всем известными "уважаемыми партнерами". Там нет партнеров.