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Источник Правда.Ру

Из Белоруссии поступают тревожные сигналы

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США на подготовку так называемых белорусских "независимых журналистов" выделяет немалую сумму — 520 тысяч долларов. Соответствующий конкурс уже объявлен среди некоммерческих организаций.

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Представители НКО, выигравших право на получение гранта, должны будут на специально организованных тренингах обучать местных журналистов и редакторов, как писать новости, проводить расследования и пользоваться техникой. Кроме того, им объяснят, как анализировать и производить мультимедийный контент в соответствии с "международными стандартами журналистики".

Учитывая, что речь идет о профессиональных журналистах, надо полагать, что учить их будут писать "правильные новости", необходимые кураторам этого проекта, а основной целью будет "свержение режима Лукашенко". Примечательно, что за несколько лет до государственного переворота в Киеве госдеп финансировал похожие проекты на Украине.

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила эксперта по Белоруссии, директора центра по работе с выпускниками в НИУ ВШЭ Дмитрия Болкунца.

— СМИ и раньше использовались для раскачки Майдана на Украине, в России (во время Болотной был вообще тайфун в либеральной прессе и соцсетях), для протестов против Мадуро, Кастро, Трампа и т. п. Получится ли у госдепа организовать медиамайдан в Белоруссии, ведь Лукашенко слывет жестким человеком, способным подавить любой Майдан?

— Во-первых, это не новость, что США финансируют белорусские медиа, белорусскую оппозицию и белорусское экспертное сообщество. Последние лет двадцать госдеп оказывает спонсорскую помощь в разных объемах. И выделенные полмиллиона долларов — очень маленькие деньги, это просто очередной транш, который попал в прессу.

На самом деле, часть средств, которые выделяются белорусскому гражданскому обществу, доступны и в публичном пространстве, в том числе в американском посольстве в Минске какие-то маленькие гранты для поддержки гражданского общества можно легко получить. Как, впрочем, и в российском посольстве в Москве на некоторые вещи выделяются небольшие гранты. Это общераспространенная практика, когда через посольство идет финансирование каких-то активностей, в том числе и журналистов.

Смогут ли эти журналисты оказать влияние на умы граждан и приведет ли это к свержению Лукашенко? Я не очень уверен, что это окажет какое-то содействие и воздействие. Скорее, это просто средства на какие-то мероприятия либо на оплату каких-то гонораров журналистам, которые пишут на те или иные темы. Вероятно, они будут писать в определенном контексте и ключе.

И тут бы я отметил, что, по моим наблюдениям, за последние два года белорусские официальные медиа полностью поют в унисон с теми публикациями и статьями, которые есть сегодня в белорусских оппозиционных СМИ. Например, все, что происходит в России, освещается одинаково и теми и другими, потому что белорусские государственные СМИ очень критично сейчас относятся ко всему, что происходит в России.

Последний немаловажный факт - буквально позавчера в Минске был арестован преподаватель одного из белорусских университетов. Этот человек писал статьи для ряда российских изданий, освещал различные темы, и его арестовали за разжигание межнациональной розни. Я смотрел его работы, там нет никакого экстремизма. И такого мнения придерживаются многие эксперты.  Как мне кажется, все это связано с тем, что человек работал и писал для российских изданий.

И это очень сильно напрягает сегодня белорусскую власть, они стараются всех людей, которые тем или иным образом причастны к сотрудничеству с российскими медиа, запугивать. Более того, ряд лиц, которые имеют российское гражданство, вообще стали персонами нон грата для Белоруссии, они высланы из страны и на пять лет стали не въездными в Белоруссию.

Поэтому я бы не так критично относился к тем грантам, которые дают американцы на свержение белорусского режима, потому что сегодня белорусский режим очень сильно копирует украинскую модель поведения нынешней украинской власти. Это очень опасный тренд. А если и будет свержение режима, то это свержение будет подготовлено самим Александром Лукашенко.

— Как противостоять подобным медиамайданам?

— Никакого Майдана никогда не будет, если государство развивается полноценно, эффективно, если есть полноценное гражданское общество, если есть полноценная оппозиция в парламенте и если общество и власть вместе развивают свою страну и экономику.

А когда власть изолирована от общества и ведет свою игру, а оппозиция - свою, тогда, конечно, возникают всякие Майданы. И противостояние этому очень простое — нужно строить нормальное демократическое государство со сменой власти, в котором есть полноценная судебная система, а не телефонное право, есть жизнеспособный, а не просто карманный, парламент, а в этом парламенте есть оппозиция.

Можно добавить и еще ряд других факторов, которые являются элементами стабильности в том или ином обществе. И, конечно, стране нужна экономическая стабильность.

А так, это просто вброшенные деньги на Майдан… Майдан, наверное, организовать не очень сложно и кого-то убить и расстрелять на площади, но только вопрос - какие это будет иметь последствия для страны, для государства.

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Темы госдеп Белоруссия журналистика Дмитрий Болкунец Александр Лукашенко
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