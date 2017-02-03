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Источник Правда.Ру

"Особые отношения": Россия напомнила Лукашенко о миллиардных кредитах

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Россия оказывает всяческую помощь белорусским партнерам. На данный момент Минск получил больше $6 млрд кредитов по различным траншам. Об этом заявили в пресс-службе президента России.

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Фото: AP

"Российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии, исходя из особого союзнического характера наших отношений", — отметили в пресс-службе президента РФ в связи с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В пресс-службе отметили, что "с 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось от 18 до 23 млн тонн нефти нашим белорусским партнерам". Всего российский бюджет в период с 2011 по 2015 годы в этой связи недополучил $22,3 млрд, передает "Интерфакс".

В течение многих лет Белоруссия более или менее успешно балансировала между Россией и Западом, никогда не доводя дело до разрыва с Москвой. Минск активно участвует в интеграционных процессах на пространстве бывшего СССР. Однако, похоже, в последние месяцы в республике усиливаются прозападные тенденции.

Об этом Правде.Ру рассказал эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец:

— Игру с Западом Минск активно ведет последние два года. После того как на Украине случились известные события, возникло определенного рода потепление отношений стран Запада к Белоруссии. При этом в Минске никакой либерализации не случилось, кроме единственного случая, когда отпустили из тюрем несколько человек, числившихся политическими заключенными. В Белоруссии никаких подвижек по правам человека, либерализации законодательства в области избирательного права, судебной системы, отмены смертной казни не случилось. И в то же время Минск стал довольно интересным партнером для некоторых стран Западной Европы, Польши, Литвы.

Брюссель, конечно, активно играет в этом роль. И уже есть несколько случаев, когда в Минске открываются западные фонды. Это тоже показывает заинтересованность Запада вовлечь Минск в свою орбиту. При этом Запад не готов вкладывать финансы в белорусскую экономику в том объеме, в котором Россия вкладывает сегодня. Это очевидный факт. Запад готов будет помогать в проведении реформ, но это другие деньги.

Между тем напряжение в отношениях между Россией и Белоруссией нарастает, уверены эксперты. Сегодня Лукашенко заявил, что решил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Белорусский лидер уверен, что российское ведомство препятствует поставкам белорусского продовольствия в Россию.

В Кремле выразили недоумение в связи с решением президента Белоруссии. Ранее сам Данкверт заявил, что после того, как Лукашенко поручил возбудить против него дело, работать с Белоруссией будет сложно.

А недавно глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией. Сообщается, что это делается для создания необходимых условий охраны государственной границы.

После этого Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоренностей. Он назвал создание пограничных зон "бездумными, нескоординированными шагами", которые ухудшают отношения двух стран, и отметил, что этого нельзя делать, так как у Москвы и Минска и так достаточно проблем.

В Кремле заявили, что пограничный режим между Россией и Белоруссией не вводился, российская сторона установила лишь режим пограничных зон для регламентирования посещения этих районов гражданами третьих стран. В Кремле заключили, что "никаких последствий от такого введения для граждан Союзного государства, то есть граждан России и Белоруссии, нет и быть не может".

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