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Источник Правда.Ру

Беспилотные автобусы появятся в Гамбурге в 2021 году

Мир » Европа

С 2021 года в Гамбурге появятся пассажирские автобусы, которые будут ездить с помощью автопилота. Об этом сообщил лава транспортной компании Hamburger Hochbahn Хенрик Фальк.

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фото: matreshka.io

"К 2021 году мы хотим запустить движение на первых тестовых маршрутах", — сказал Фальк. Он предположил, что в будущем такие автобусы станут "самой обычной вещью для города".

Отметим, до конца 2017 года по инициативе Фалька все автобусные маршруты в Гамбурге оборудуют беспроводным интернетом. В 2018 году Wi-Fi также появится на городских остановках.

Добавим, в настоящее время в Гамбурге идет строительство новой ветки метро. Предполагается, что по ней будут ездить беспилотные поезда, передает АБН.

Кстати, накануне в СМИ появилась информация, что в Сочи откроется профильная проектная мастерская по направлению "Беспилотные транспортные средства".

Ранее в России уже говорили о таком общественном транспорте. На днях Российские создатели беспилотных автобусов-электромобилей анонсировали свое детище, названное "Матрешкой". Машинка призвана заменить на улицах Москвы традиционные маршрутки. Но, похоже, по целому ряду причин городской транспорт еще очень долго не сможет обходиться без обычных водителей, а "Матрешке" пока что уготована роль максимум "экзотически-футуристического" средства передвижения на ограниченном числе изолированных территорий.

Данные электромобили, получившие название "Матрешка", обладают воистину революционной системой управления — сродни известному по авиации "автопилоту". То есть способны ездить по маршруту без участия водителя, самообучаясь во время каждой новой поездки особенностям дороги.

Добавим, что беспилотные автобусы уже можно увидеть во Франции, Англии, Швейцарии и ОАЭ. Правда, в основном нововведение находится в стадии тестирования.

А в октябре в мэрии Москвы рассказали, что уже в 2018 году по столице будут ездить автомобили-беспилотники. Автомобиль оснастят видеорегистраторами и другими датчиками, чтобы он смог различать сигналы светофоров. Также машина сможет пропускать пешеходов, переходящих улицу по зебре.

На первом этапе в 2017 году тестировать автомобиль будут сотрудники одного из операторов краткосрочной аренды автомобилей. На заводской площадке машина пройдет испытания, как с водителем, так и без него.

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