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Источник Правда.Ру

﻿Россия не остановится: Алеппо будет взят до инаугурации Трампа — эксперт

Мир » Азия » Ближний Восток

Действующая администрация США не оставляет попыток прийти к соглашению с Россией, предусматривающему завершение осады Алеппо в обмен на размежевание находящихся там сил сирийской оппозиции и террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра"), запрещенной в РФ. Добиться соглашения всеми силами пытается госсекретарь США Джон Керри.

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Фото: AP

Как пишет Washington Post, Керри боится, что Трамп может заключить "сделку иного рода с Москвой", которая "бросит на произвол судьбы сирийскую оппозицию и твердо поставит" Вашингтон на сторону президента Сирии Башара Асада. Американское СМИ называет усилия Керри "неистовыми и даже невообразимыми".

Может ли Россия пойти на такую "сделку", Правде.Ру рассказал политолог, публицист Леонид Крутаков.

— Возможно ли еще какое-то урезанное соглашение с действующей администрацией США?

— Я думаю, что Россия уже не остановится. Россия взяла паузу, до выборов не проводила никаких операций ВКС. Теперь, я думаю, что они будут додавливать. Во-первых, Обама — хромая утка, с ним разговаривать бессмысленно. По крайней мере, все договоренности с ним после прихода официального Трампа будут уже носить совершенно другой характер. Поэтому есть зазор по времени до вступления Трампа в должность в конце января. И поэтому, я думаю, что Россия не будет останавливаться. Шансы на мирные переговоры были, теперь, я думаю, что нет. Я думаю, что с Алеппо вопрос будут решать однозначно.

— Какого рода сделка может быть заключена с Трампом?

— Как минимум, зафиксировать позиции, которые существуют на Ближнем Востоке, и на Украине начать продвигаться хотя бы. Поскольку Трамп это, очевидно, проамериканский проект — возрождение промышленности внутри периметра, жестко контролируемого США в политическом и военном смысле. А это Южная Америка и Европа. Поэтому наведение порядка в собственном доме. А в Сирии и на Украине нужно договориться с Россией. Как минимум, должно произойти размежевание. И вот на какой позиции будет это размежевание, это зависит от того, с какими позициями к переговорам придут США и Россия. Поэтому вопрос с Алеппо должен быть решен. То есть это не должно быть предметом переговоров с США к тому моменту, когда Трамп придет на президентское кресло.

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Темы Джон Керри война в Сирии Дональд Трамп Леонид Крутаков
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