Отец погибшего в Йемене американского военного: правительство в долгу перед моим сыном

Расследования гибели своего сына, американского военного, погибшего в Йемене, требует от властей США его отец. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Фото: AP

Офицер ВМС США Уильям Оуэнс из Иллинойса умер 28 января от ран, полученных в ходе операции против террористической операции "Аль-Каиды", говорится в сообщении. Оуэнс воевал в спецподразделении центрального командования ВС США.

"Я хочу расследования… Правительство в долгу перед моим сыном, оно должно провести расследование", — заявил отец погибшего Билл Оуэнс в интервью изданию.

Встретить тело погибшего офицера, чтобы отдать ему дань уважения, на базу ВВС США "Довр" прибыли президент США Дональд Трамп с дочерью.

"Мне жаль, но я не хочу видеть его. Я говорил им, что не хочу встречаться с президентом", — заявил отец погибшего после того, как узнал о намерении Трампа посетить церемонию прощания.

США в последние годы регулярно наносят в Йемене удары по группировке "Аль-Каиды" (запрещена в РФ и ряде стран), однако, как правило, ограничиваются ударами с воздуха.

Напомним, в Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд-Раббу Мансуру Хади.

Хуситов поддерживает Иран, что значительно укрепило их позиции. Это обстоятельство вынудило в марте 2015 года Саудовскую Аравию, основного соперника Ирана в этом регионе, вмешаться в конфликт. Королевство пытается вернуть власть в руки изгнанного президента Абд-Раббу Мансура Хади.

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