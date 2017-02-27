Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Отец погибшего в Йемене американского военного: правительство в долгу перед моим сыном

Мир

Расследования гибели своего сына, американского военного, погибшего в Йемене, требует от властей США его отец. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Йемен, Сана
Фото: AP

Офицер ВМС США Уильям Оуэнс из Иллинойса умер 28 января от ран, полученных в ходе операции против террористической операции "Аль-Каиды", говорится в сообщении. Оуэнс воевал в спецподразделении центрального командования ВС США.

"Я хочу расследования… Правительство в долгу перед моим сыном, оно должно провести расследование", — заявил отец погибшего Билл Оуэнс в интервью изданию.

Встретить тело погибшего офицера, чтобы отдать ему дань уважения, на базу ВВС США "Довр" прибыли президент США Дональд Трамп с дочерью.

"Мне жаль, но я не хочу видеть его. Я говорил им, что не хочу встречаться с президентом", — заявил отец погибшего после того, как узнал о намерении Трампа посетить церемонию прощания.

США в последние годы регулярно наносят в Йемене удары по группировке "Аль-Каиды" (запрещена в РФ и ряде стран), однако, как правило, ограничиваются ударами с воздуха.

Напомним, в Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд-Раббу Мансуру Хади.

Хуситов поддерживает Иран, что значительно укрепило их позиции. Это обстоятельство вынудило в марте 2015 года Саудовскую Аравию, основного соперника Ирана в этом регионе, вмешаться в конфликт. Королевство пытается вернуть власть в руки изгнанного президента Абд-Раббу Мансура Хади.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Йемен: отсрочка объявленной смерти
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Паста карбонара
Рецепты
Паста карбонара
Учимся составлять свой рацион правильно
Здоровье
Учимся составлять свой рацион правильно
Комментарии
Актуальная аналитика
Россия
Александр ЗАКАТОВ: "Монархия — одна из великих идей человечества"
Партии
"Руки прочь от Украины": как в России почтили память Немцова
Бывший СССР
Чем живут страны бывшего СССР?
Читательский топ
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Апокалипсис: опасный астероид приближается к Земле
Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
Ученые: полный отказ от алкоголя опасен
Виталия Чуркина все-таки отравили?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко

У украинского лидера в 2017 году будет шанс закончить войну в регионе, считает экстрасенс.

Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Апокалипсис: опасный астероид приближается к Земле
Наука и техника
Апокалипсис: опасный астероид приближается к Земле
Общество
Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
Наука и техника
Ученые: полный отказ от алкоголя опасен
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке

Комиссия по борьбе со лженаукой РАН издала меморандум против гомеопатии. То, что рекомендации этой комиссии весьма напоминают меры, предпринятые в 1940-х годах в СССР против "лженауки генетики", — еще полбеды. Хуже, что многие аргументы противников гомеопатии сомнительны с точки зрения их же собственного подхода, являясь спекулятивной догматикой.

Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП
Происшествия
Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП
Общество
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Политика
ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Общество
Египетская виза станет значительно дороже

Египет повысил стоимость визы в ожидании туристов из России.

Египетская виза станет значительно дороже
"Донецк сейчас на грани гуманитарной катастрофы!"
Украина
"Донецк сейчас на грани гуманитарной катастрофы!"
Происшествия
Горевший рейс "Аэрофлота" из Цюриха благополучно приземлился
Политика
Виталия Чуркина все-таки отравили?
Юрий Носовский Украина: цена на газ и "конец истории" Юрий Носовский Лейла Мамедова Как спастись от "валютной войны" Лейла Мамедова Антон Куликов Amnesty International нашла в России ненависть и вражду Антон Куликов
Комментарии
Мирослав Прокопчук Виталия Чуркина все-таки отравили?
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Spassky Kochan Биологи бьют тревогу: половина животных на Земле исчезнет уже к концу столетия
счастливчик здоровый Александр ЗАКАТОВ: "Монархия — одна из великих идей человечества"
Виктория Мустафина ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Сергей Агафонов СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Volodia Morgan Виталия Чуркина все-таки отравили?
Nikolay Dzhagaryan Азербайджан объявил врагом все мировое армянство 
Саныч Сан Нострадамус: в 2017-м на свет появится ребенок, которому покорятся "цари мира"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?