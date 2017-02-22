ЦРУ признало сирийскую оппозицию террористами и лишило денег

ЦРУ перестало оказывать поддержку так называемой Свободной сирийской армии, под контролем которой сейчас находятся территории на северо-западе Сирии. В рамках программы повстанцы получали оружие, деньги и проходили обучение.

Фото: AP

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве. Они рассказали, что программу заморозили из-за атаки радикальных исламистов на группы из ССА, которые начались в январе 2017 года. Иначе говоря, в США боятся, что "поставляемая помощь попадет в руки более радикальных группировок".

В российском Минобороны не раз отвечали Западу на заявления об "умеренной оппозиции". Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что никакой "оппозиции", "гуманитарных организаций" или "правозащитников", о которых так любят говорить на Западе, в восточном Алеппо не оказалось, там был тотальный террор со стороны боевиков.

В российском МИДе также говорили о неспособности США выполнить взятые на себя обязательства — прежде всего, в вопросе размежевания террористов и так называемой умеренной оппозиции.

США же уже обвиняли в том, что, говоря об "умеренной оппозиции", они поддерживают террористов. Сначала, в декабре прошлого года, коалиция во главе со Штатами снизила число ударов по ИГИЛ (запрещена в РФ), а позже в восточных районах Алеппо сирийская армия стала находить брошенные боевиками склады с большим количеством оружия, значительная часть которого была произведена в США.

Фактически, в городе были обнаружены огромные запасы оружия и боеприпасов преимущественно американского производства. По словам высокопоставленного источника в органах безопасности Сирии, стоимость найденного оружия исчисляется миллионами долларов.

В Европе вооруженных боевиков признали головорезами, однако "своими". Бывший премьер-министр Великобритании Кэмерон признавал, что "умеренных сирийских повстанцев пока "недостаточно" для победы над ИГИЛ", но главное — что некоторые повстанцы принадлежат к "довольно жестким исламистским группировкам".

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