США заявили, что конвой ООН подвергся авиаудару

В администрации США заявили, что гуманитарный конвой ООН в провинции Алеппо подвергся не артиллерийскому обстрелу, а авиаудару.

источник Pravda.Ru

Об этом рассказал журналистам представитель американской администрации.

"Мы знаем, что, судя по всему, это был авиаудар, но не со стороны (возглавляемой США международной антитеррористической) коалиции", - отметил он.

Сам авиаудар в вашингтонской администрации назвали "возмутительным нападением на лица, не принимающие участия в военном конфликте".

Как пишет ТАСС, в связи с этим США "уже начали процесс очень тесных консультаций со своими ключевыми партнерами, ключевыми членами Международной группы поддержки Сирии (МГПС) и Совета Безопасности ООН".

В Вашингтоне подчеркнули, что авиаудар не является "простым нарушением" перемирия. "Я думаю, что это принципиально ставит под сомнение жизнеспособность того, что мы пытаемся здесь достичь", - отметил представитель администрации, говоря о перемирии.

Напомним, ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он не может подтвердить информацию о погибших в результате, как на тот момент считалось, обстрела гуманитарного конвоя в сирийской провинции Алеппо.

Сообщается, что обстрелу, по первоначальным оценкам, подверглись 18 из 31 грузовика, доставлявшего помощь ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца для 78 тысяч жителей труднодоступного города Урем эль-Кубра, который расположен к западу от города Алеппо. Кроме того, удару подвергся склад Сирийского общества Красного Полумесяца в городе Биг-Орем.

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