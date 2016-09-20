Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

США заявили, что конвой ООН подвергся авиаудару

Мир

В администрации США заявили, что гуманитарный конвой ООН в провинции Алеппо подвергся не артиллерийскому обстрелу, а авиаудару.

Конвой в Сирии подвергся авиаудару
источник Pravda.Ru

Об этом рассказал журналистам представитель американской администрации.

"Мы знаем, что, судя по всему, это был авиаудар, но не со стороны (возглавляемой США международной антитеррористической) коалиции", - отметил он.

Сам авиаудар в вашингтонской администрации назвали "возмутительным нападением на лица, не принимающие участия в военном конфликте".

Как пишет ТАСС, в связи с этим США "уже начали процесс очень тесных консультаций со своими ключевыми партнерами, ключевыми членами Международной группы поддержки Сирии (МГПС) и Совета Безопасности ООН".

В Вашингтоне подчеркнули, что авиаудар не является "простым нарушением" перемирия. "Я думаю, что это принципиально ставит под сомнение жизнеспособность того, что мы пытаемся здесь достичь", - отметил представитель администрации, говоря о перемирии.

Напомним, ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он не может подтвердить информацию о погибших в результате, как на тот момент считалось, обстрела гуманитарного конвоя в сирийской провинции Алеппо.

Сообщается, что обстрелу, по первоначальным оценкам, подверглись 18 из 31 грузовика, доставлявшего помощь ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца для 78 тысяч жителей труднодоступного города Урем эль-Кубра, который расположен к западу от города Алеппо. Кроме того, удару подвергся склад Сирийского общества Красного Полумесяца в городе Биг-Орем.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы оон сша конвой авиаудар
Комментарии
Психопаты мало двигаются?
Здоровье
Психопаты мало двигаются?
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Общество
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Правила этикета: Не дави блох на людях
поучительно
Правила этикета: Не дави блох на людях
Комментарии
Актуальная аналитика
Южная Азия
Родриго Дутерте подхватил флаг Уго Чавеса
Инвестиции
Перестройка российской экономики дает результаты
США и Канада
﻿Яков Кедми: "С терроризмом можно бороться только сообща"
Читательский топ
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Российский газ уже не нужен Европе?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"

Президент Болгарии Росен Плевнелиев призывает население строить американскую модель.

Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Мир
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
Политика
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России

У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?

Болгария сделает попытку стать другом России
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Евросоюз
Болгария выбирает Россию: Смогут ли левые переломить русофобию властей?
Мир
Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер

Новый лидер Партии независимости Великобритании Дайан Джеймс поставила президента России в один ряд с Маргарет Тэтчер и Уинстоном Черчиллем.

Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Ближний Восток
Представитель США сбежала от российских обвинений в ООН
Экономика
По решению суда Болгария выплатит России 400 млн евро как часть долга за АЭС "Белене"
Любовь Люлько Родриго Дутерте подхватил флаг Уго Чавеса Любовь Люлько Фархат Измайлов Китай научился создавать дождевые облака Фархат Измайлов Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский
Комментарии
Алексей Котов(Одноклассники) США заявили, что конвой ООН подвергся авиаудару
Petko Ganchev Родриго Дутерте подхватил флаг Уго Чавеса
Евгений Трошин НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Евгений С-н Производственная практика: Чем обернется?
Wladimir Molendor Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Wladimir Molendor Юрий Кублановский: Наш язык умрет без нашей защиты
Сева Петров Эстонский политик: "Колонна из 5000 молодых русских" готова к перевороту в стране
Сева Петров Эстонский политик: "Колонна из 5000 молодых русских" готова к перевороту в стране
Сева Петров Европа не признала итоги крымских выборов в Госдуму
strateg s Барнаульцев опять атакуют вонючие божьи коровки
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?