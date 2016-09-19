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ООН приняла декларацию по урегулированию проблемы беженцев

Мир

В первый день работы Генассамблеи ООН государства-члены организации приняли декларацию о беженцах и мигрантах. Документ получил название "Нью-Йоркская декларация".

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Фото: AP

 В документе, в частности, прописываются обязательства стран-участниц по обеспечению беженцев всем необходимым для достойной жизни. "Мы будем продолжать защищать права человека и основные свободы всех лиц, пока они находятся в пути, а также по их прибытии", — говорится в декларации.

После принятия документа планируется начать переговоры по выработке двух глобальных договоров — по регулированию миграции, и справедливому разделению ответственности по приему беженцев и оказанию им поддержки. Работа должна быть проделана до 2018 года.

"Беженцы и мигранты не являются бременем — это огромный потенциал, если только мы его раскроем", — заявил на открытии генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он также призвал мировых лидеров "присоединиться к кампании и вместе взять обязательства по соблюдению прав и достоинства каждого, кто был вынужден покинуть свои дома в поисках лучшей жизни".

В тексте документа также подчеркивается, что государства имеют право на управление границами и контроль за ними.

"Мы будем вводить процедуры пограничного контроля с соблюдением соответствующих обязательств по международному праву, включая международное право прав человека и международное беженское право, — говорится в тексте, — Мы будем — при полном соблюдении наших обязательств по международному праву, решительно бороться с торговлей̆ людьми и незаконным ввозом мигрантов в целях искоренения этих явлений, в том числе посредством принятия целенаправленных мер по выявлению жертв торговли людьми и тех, кто подвергается риску стать жертвами этой̆ торговли".

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Темы ООН мигранты декларация
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