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Источник Правда.Ру

Обама напоследок обвинил Путина в хакерстве

Мир

За кибератаками на США в ходе президентской гонки мог стоять лично Владимир Путин - такое предположение 15 декабря "на посошок" выдвинула администрация Барака Обамы. Правда, официально это подтвердить в Белом доме не могут, поэтому правительство будет ждать результатов проверки данных разведки.

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Фото: kremlin.ru

Члены команды уходящего президента утверждают, что Трампу в гонке за Овальный кабинет помогли выиграть кибератаки и слив личной переписки Хиллари Клинтон, а также электронной почты членов ее избирательного штаба.

При этом по сей день никаких подтверждений таким"предположениям" найдено не было, как и нет никаких доказательств того, что выборы были каким-либо образом сфальсифицированы. Хотя в Белом доме и не исключают, что Дональд Трамп мог знать о том, что Россия пытается повлиять на избирательный процесс.

По словам официального представителя Белого дома Джошуа Эрнеста,  власти знают об октябрьском заявлении американских спецслужб о том, что кибератаки на американские политические институты не могли осуществляться без ведома высшего руководства России, но пока официально заявлять об этом преждевременно.

Утром 15 декабря американские СМИ со ссылкой на источники в разведслужбе страны заявили, что представители разведки с «высокой степенью уверенности» полагают, что президент Путин мог быть лично замешан в попытках повлиять на президентские выборы в США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь назвал подобные предположения «смешной чушью», которая не имеет под собой никаких оснований.

Избранный президент США 15 декабря также заявил, что Белый дом лукавит, иначе почему о причастности России к хакерским атакам он начал громко заявлять лишь после того, как Хилари Клинтон проиграла выборы.

Кивать на личное участие президента России в перетягивании каната на сторону Дональда Трампа во время президентской гонки в США начали еще задолго до выборов. В июле американское издание Daily Beast в одном из своих материалов возмущенно сообщало: "После того как сайт WikiLeaks опубликовал электронную переписку Национального комитета Демократической партии США, возник ряд серьезных вопросов по поводу того, не пытается ли Владимир Путин вмешаться во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Понятное дело, что при этом в адрес демократов, грязные избирательные технологии которых были таким образом преданы огласки, никаких упреков автор материала не высказал.

И вот тут-то Барак Обама и его команда столкнулись с "трудным и дипломатическим и политическим решением: выступать ли с публичными обвинениями в адрес президента России Владимира Путина в подготовке атаки". По мнению журналистов New York Times, подобный шаг может привести к дальнейшему ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой.

Несмотря на это, президент США заявил, что атаку на сервера Демократической партии могли осуществить российские хакеры. Не приведя аргументов в поддержку версии участия в кибератаке Москвы, он сослался на мнение экспертов.

Подозревали Москву и в том, что она снабжает компроматом портал Wikileaks. Некоторые правительственные чиновники сообщали о том, что бытует мнение: Россия использует WikiLeaks для распространения информации, украденной хакерами у сотрудников избирательного штаба Хиллари Клинтон.

"Русские хакеры" не при чем, слив информации с сайта Демократической партии США организовал сотрудник предвыборного штаба Хиллари Клинтон: все инсайдерские материалы были переданы сотруднику Wikileaks, экс-послу Британии в Узбекистане Крейгe Мюррею во время его приезда в Вашингтон.

В интервью Daily Mail Мюррей рассказал, что русские к просочившейся информации не имеют отношения. Его источник в Вашингтоне имел официальный доступ к информации. "Документы поступили из инсайдерских утечек, не в результате хакерских взломов", - добавил он.

"Отвращение к коррупции в фонде Clinton Foundation и колебание во время праймериз в отношении Берни Сандерса", - вот что, по словам Мюррей, сподвигло его инсайдера на слив информации.

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Темы Барак Обама Владимир Путин хакерские атаки
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