Международный политолог: Попробуй отбери ядерную бомбу у Израиля!

Немецкое СМИ предсказало революционный год для мировой политики. По данным Die Zeit, большинство в количестве 123 стран-участниц Генеральной ассамблеи ООН проголосовали за начало переговоров о запрете ядерного оружия. До лета этого года должен быть согласован новый договор, осуждающий ядерное оружие и запрещающий его владение и применение.

Фото: REX

Правда, издание сообщает, что ни одно из девяти государств, владеющих ядерным оружием, в обозримом будущем не присоединится к этому договору. СМИ считает, что они будут ждать нормализации ситуации на мировой арене. На вопросы Правды.Ру о перспективах отказа от ядерного оружия ответил вице-президент в Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

— Нужен ли новый договор о запрете? Будет ли его кто-то исполнять? Не будет ли это поводом выйти из договора о нераспространении всяким странам и сказать: "а мы теперь не обязаны"?

— Разговоры об этом шли давно. Я думаю, 123 страны, это те государства, которые не обладают ядерным оружием. Те страны, которые обладают ядерным оружием, никогда не откажутся от того, чтобы его применять в случае крайней необходимости. А брать на себя какие-то обязательства, которые потом не будут исполняться, я думаю, страны не будут. Во всяком случае, такие переговоры будут затягиваться на десятки лет.

— Контроль над атомным оружием не рухнет?

— Дело в том, что о нем говорят очень много, но кто и когда контролировал ядерное оружие? Посудите сами. На примере того же Израиля. Мировая общественность до сих пор не знает, сколько у него носителей и сколько у него ядерных боеголовок. И он не собирается их показывать. О чем вы говорите. Это формальность, это, скажем, игра в политическую лояльность по отношению к мировому сообществу, не больше.

К слову, глава российского Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что заменит ядерное оружие в роли сдерживающего фактора. Он считает, что высокоточное оружие в будущем может заменить ядерные силы в качестве фактора стратегического сдерживания; такой переход поможет снизить уровень международной напряженности и укрепит доверие между странами.

По его словам, к 2021 году корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами составят основу группировки носителей высокоточного оружия.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.