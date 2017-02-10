Эксперт: Британия ужасно запустила свой ударный флот

Большая часть ударных подлодок военно-морских сил Великобритании находятся в неисправном состоянии. Об этом сообщили британские СМИ.

На дежурстве сейчас нет ни одной из семи ударных субмарин. Четыре ушли на заслуженных отдых, три новые субмарины класса Astute столкнулись с техническими неисправностями.

В море находится только одна субмарина типа Astute, однако она проходит технические испытания после технического обслуживания и еще нескоро вернется в строй.

С такой ситуацией британский флот столкнулся впервые за последние десятилетия. Как результат, британские моряки не могут патрулировать морские торговые пути, которым может угрожать Иран, а также не в состоянии следить за российскими субмаринами в Северной Атлантике.

Как сообщает The Sun, военные тщательно скрывают этот факт от нового премьер-министра Терезы Мэй.

О чем говорит информация, приведенная в статье, и зачем она была обнародована, Правде.Ру рассказал вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

— Это похоже на выбивание денег: "дайте еще миллиарды, починим, сделаем"? Или все-таки констатация смерти части военной мощи основных стран НАТО?

— Нет, я думаю, о смерти говорить рано, хотя состояние военно-морского флота Великобритании, я знаю, более чем плачевное. Вероятнее всего, здесь военные хотят сделать упор на увеличение военного бюджета. Но, с другой стороны, они запустили свой подводный флот ужасно, поэтому восстанавливать им придется очень долго, учитывая, как работает верфь.

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