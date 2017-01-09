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Источник Правда.Ру

Телеканал "Дождь" на Украине обвинили в "пророссийской пропаганде"

Мир

В городе Черноморске в Одесской области активисты ветеранской общественной организации "Рапира" вломились в военной форме в офис кабельного оператора "Клен" и потребовали немедленно убрать из эфира российский телеканал "Дождь", вызвал недоумение со стороны представителей последнего.

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Как сообщает руководство телеканала "Клен", что 5 января около десяти человек в военной форме ворвались в их офис и стали требовать вернуть в эфир украинские телеканалы и выключить российский оппозиционный канал Дождь, который оператор "временно транслирует".

В "Рапире" подтверждают, что приходили в офис Клена, называют действия оператора "информационной диверсией".

"Вы пропагандируете "Русский мир" тут? Не надо нам ничего объяснять, не надо нам никаких документов, просто мы хотим, чтобы вы выключили этот канал. Вы что здесь ждете Путина? Вы сепаратист?", - заявил один из представителей ветеранской организации. 

Такая неблагодарность, конечно, удивительна, но понятна - ненависть украинских националистов к России не слишком разборчива. Гораздо более удивительно нежелание наших либералов понимать происходящее, переведя ответственность с любимых ими активистов Майдана и АТО на СБУ, которая якобы "не поменялась со времён Януковича" (хотя после свержения последнего её возглавил Валентин Наливайченко, чьим помощником, что ещё в 2014 году сообщила "Украинская правда", перед этим являлся вождь "Тризуба имени Степана Бандеры"* и будущий командир "Правого сектора"* Дмитрий Ярош).

"Около 25% наших зрителей - украинцы. Тимур Олевский бегал под пулями на Майдане и в Донецке. Ситуация с Крымом - мы заняли однозначную позицию. И теперь, в 2017-м, мы ловим ответочку. Это больно. И это неприятно", - написал в "Фейсбуке" журналист "Дождя" Сергей Ерженков.

Подписчики прокомментировали это заявление Ерженкова: ""Як же так, хлопцi? А нас-то за що?" Господа, но позвольте, а чего вы ожидали? Ещё классик говорил: "Украина, отказавшись от русской культуры отказалась от культуры вообще. Африка". Что ж, кушайте теперь это горстями", - написал один из комментаторов. "Очередной плачь российских либералов . А нас за шо,мы же Неньку любили", - смеется другой пользователь сети.

А вот в украинских интернет-аккаунтах, воспевающих Майдан и АТО, совсем не стесняются и вслед за глумлением над погибшими от "Боярышника" россиянами и высланными из США дипломатами перешли к атакам на "Дождь", требуя повсеместно закрыть его вещание на Украине.

К слову, такой "наезд" на телеканал "Дождь" на Украине случился не в первый раз. Как рассказывала Правда.Ру, год назад, в январе 2015, украинские СМИ, еще накануне восхищавшиеся российскими оппозиционными изданиями, вдруг стали публиковать материалы о том, что вещание и этих телеканалов нужно блокировать на Украине по примеру блокировки совсем даже не либеральных - «Первого» и пакета ВГТРК.  

К примеру, украинская газета "День" сообщила  своим читателями о том, что Россия, оказывается, чуть ли не специально "подсовывает украинским телезрителям" ТК "Дождь" под видом оппозиционного, а на деле через этот телеканал пропагандирует воссоединение Крыма с Россией.

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Настучали в СБУ за российский канал "ДОЖДЬ" в Черноморске.
Темы Украина телеканал Дождь
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