"Дакар-2017": Французы предпочитают россиянок

Французский мотогонщик Грегори Морат оказался единственным, кто остановился и помог своей коллеге из России Анастасии Нифонтовой поднять мотоцикл на ралли "Дакар-2017". Этот момент запечатлел оператор французского телевидения.

Обессилевшая Анастасия в слезах просила оператора помочь, однако журналистам запрещено вмешиваться в саму гонку. После этого мимо нее проехали другие гонщики, и только Морат остановился, поднял мотоцикл, дружески похлопал девушку по спине и продолжил путь.

Сегодня в столице Аргентины завершилась многодневная автогонка "Дакар-2017". Победителями в зачете грузовиков стали россияне из команды "КамАЗ-Мастер" экипажа Эдуарда Николаева.

Субботний этап между городами Рио-Куарто до Буэнос-Айреса по традиции "Дакара" был почти символически: 54 км победители гонки из экипажа Николаева преодолели за 34 минут 25 секунд и сохранили лидерство в общем зачете.

"Сегодня этап был поделен на два спецучастка длиной 113 и 175 километров. Между ними была очень длинная нейтрализация 300 километров, где можно было немножко обдумать и прийти в себя и уже вторую часть тоже четко отработать. Первая часть был похожа на нашу Астрахань. Песчаная дорога с кочками, ямами. Во второй части маршрут поднял нас в местные горы, где была серпантинная быстрая дорога. По бокам много камней. Важно было их не зацепить. Затем пошли полевые дороги вдоль виноградников. Там немного мешали квадроциклисты, да и концовка джипов пылила очень сильно. Но справились. Проехали хорошо", — приводит слова Николаева официальный сайт команды.

Как сообщает РИА Новости, в состязании квадроциклов ралли-рейд выиграл наш Сергей Карякин. Он занял первое место в генеральном зачете с общим временем 39 часов 18 минут 52 секунды. Вторым с отставанием в 1 час 14 минут 51 секунду финишировал чилиец Игнасио Касале. Тройку призеров замкнул аргентинец Себастьян Копетти (+4:20.19). Оба гонщика также выступают на Yamaha.

25-летний российский спортсмен впервые в своей карьере стал победителем ралли "Дакар". До этого его лучшим результатом было четвертое место, которое он занял в 2016 году.

В зачете мотоциклистов лучшим стал англичанин Сэм Сандерленд. Россиянин Александр Иванютин показал 31-й результат, Анастасия Нифонтова показала 73-й.

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