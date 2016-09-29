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Источник Правда.Ру

Россиян заставят платить за вывоз мусора

Общество

В 2017 году плата за вывоз мусора будет выделена отдельной строкой в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

 "В каждом регионе будет установлен единый тариф на вывоз мусора, и он может отличаться от нынешних. Конкретные цифры будут известны после выбора региональных операторов в каждом из субъектов России", — сказал он.

Дело в том, что сейчас вывоз мусора не нормируется и составляет примерно 2,5 рубля с квадратного метра жилья. При этом, сумма включена в графу "содержание и ремонт жилого помещения". Тариф устанавливает управляющая компания, а чем она руководствуется при подсчетах общей суммы — мало кто знает.

С нового года тарифы должны устанавливать региональные операторы по обращению с ТКО. Такой оператор выбирается один на регион, а значит, и плата будет одинаковой для всех жителей.

В интервью "Российской Газете" Сергей Донской прокомментировал грядущее нововведение так: "С нового года тарифы должны устанавливать региональные операторы по обращению с ТКО. Такой оператор выбирается один на регион, а значит, и плата будет одинаковой для всех жителей. Надеюсь, те меры, которые мы приняли, обеспечат максимально цивилизованную, скажем так, работу коммунальных предприятий. Мы вернули лицензирование всех видов работ с отходами, сегодня утверждаем территориальные схемы. Дальше в регионах пройдут тендеры по выбору региональных операторов. В итоге мы получаем прозрачное тарифообразование, развиваем систему переработки отходов и снижаем число захоронений".

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