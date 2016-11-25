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Источник Правда.Ру

160 тысяч сотрудников МВД уже перешли в Росгвардию

Общество

Вместе с переходом в ряды Росгвардии 160 тысяч сотрудников МВД завершился первый этап становления нового силового ведомства.

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Фото: rosgvard.ru/Временный информационный центр ФСВНГ РФ

"За восемь месяцев была проделана большая и кропотливая работа. Разработана нормативно-правовая база, развернуты 84 территориальных органа. Войска Росгвардии на сегодня насчитывают 340 тысяч человек, 160 тысяч из которых — это сотрудники, принятые в Росгвардию из подразделений МВД", — сообщил Золотов.

Также он отметил, что проделана большая работа о передаче Росгвардии имущества и материально-технической части от органов внутренних дел.

"Хочу отдельно поблагодарить министра МВД Владимира Колокольцева за помощь в организации процесса перехода", — добавил Золотов.

Напомним, как сообщала Правда.Ру,  о создании на базе Внутренних войск МВД РФ  Национальной гвардии России объявил 5 апреля Владимир Путин. Основными задачами новой структуры будет борьба с наркотиками, оргпреступностью и выполнение функций ОМОНа.

Новая структура получила название "Росгвардия".

Жалованье служащих в рядах Внутренних войск России, указом президента преобразованных в Национальную гвардию, будет зависеть от региона несения службы и ее условий.

Одновременно с этим, указом главы государства были упразднены Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральная миграционная служба (ФМС). Штатная численность этих служб передается в МВД. Треть сотрудников ФМС сократили. В структуре МВД бывшие упраздненные службы будут называться Главное управление по вопросам миграции и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.

Бесплатно получить излишки оружия и техники от Минобороны сможет российская Росгвардия. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных актов.

Создание Росгвардии позволит повысить уровень обеспечения внутренней безопасности государства. Так считает экс-глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев. По его словам, "сегодня цели тех, кто открыто действует против России за рубежом, и тех, кто активизирует подрывную работу внутри страны, их тактические цели практически полностью совпали".

О том, зачем же нужна сегодня России Национальная гвардия, читайте в материале обозревателя Правды.Ру Олега Артюкова.

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Темы МВД России Росгвардия
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