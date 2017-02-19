Тактаров отказался играть "жестокого русского" в фильме про Украину

Бывший боец по смешанным единоборствам актер Олег Тактаров отказался от роли "жестокого сепаратиста, воюющего на юге Украины". Такую картину задумали снимать в Голливуде.

Олег Тактаров. Источник фото: vk.com

По сценарию, герой Тактарова, русский мужчина, "жестоко сражающийся" на Украине, должен уничтожить жителей мирной украинской деревни, а затем вместе со своим отрядом преследовать офицеров со сбитого американского самолета.

Тактаров признался, что у него "туго с деньгами", но, даже учитывая финансовые проблемы, он не согласится на подобное предложение.

"Надеюсь судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям-студентам, но играть это… Лучше голодать", — подчеркнул Тактаров.

В 90-е Олег Тактаров выступал в бойцовском турнире UFC под псевдонимом "Русский медведь" (The Russian Bear) и выиграл турнир UFC 6. После победы Тактаров получил широкую известность и стал сниматься в кино.

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