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Источник Правда.Ру

На сотрудников органов опеки Москвы возбуждено уголовное дело

Общество

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по акту халатности должностных лиц органов опеки после скандала с изъятием детей из многодетной семьи в Зеленограде.

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Фото: © Fotolia/ Jan H. Andersen

«По результатам доследственной проверки следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — заявила представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова. Её цитирует ТАСС.

Она подчеркнула, что органы опеки не выявили факт того, что приёмные родители 10 детей не создали им необходимых условий для проживания. Из-за этого законным правам и интересам детей был причинён существенный вред.

По словам представителя СКР, в настоящее  время следователи устанавливают степень вины каждого из работников органов опеки, отвечающих за осуществление контроля проживания в семье приёмных детей.

Действия органов опеки ранее раскритиковала  заместитель председателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина. По ее мнению, модель  поведения, которую из раза в раз демонстрируют нам сотрудники органов опеки, позволяет сделать единственный вывод: им наплевать на судьбы конкретных детей.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя происшествие, отметила, что в данной ситуации «не было достаточных оснований» для грубого вмешательства органа власти в дела семьи.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 10 января работники детского сада обнаружили у малолетнего ребенка из многодетной приемной семьи следы побоев, которые, с его слов, нанес ему  отец. Ребенка доставили в больницу, где ему была оказана вся необходимая помощь.

13 января у проживающих в Зеленограде супругов Дель органы опеки изъяли десятерых приемных детей. Обнаруженные у одного из детей следы побоев стали основной причиной этого, подтвердила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. Кроме того,  у некоторых из детей был обнаружен ВИЧ.

Мать детей и её адвокаты уже подали иск с просьбой признать действия органов опеки и полицейских незаконными, а также вернуть детей родителям. Иск будет рассмотрен 1 февраля в Зеленоградском суде Москвы.

Между тем полиция уже возбудила против главы семейства уголовное дело по ст. 116 ("Побои") УК РФ , передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы сообщили, что изъятые из этой многодетной семьи дети "подтвердили факт побоев со стороны отца" независимым психологам из благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" и правозащитно-информационного центра "Иван-чай", а также психологам от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Представитель пресс-службы добавил, что договор об опекунстве с этой семьей будет прекращен, а в случае возбуждения дела - разорван автоматически.

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