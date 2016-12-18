Автомобилистов Москвы просят быть острожными: На дорогах усиливается гололедица

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве в ближайшие часы возможно образование гололедицы на дорогах. Из-за этого заметно повышается риск возникновения дорожно - транспортных происшествий.

Фото: AP

Об этом сегодня сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. В обращении к автомобилистам столицы ведомство просит их, во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации, быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения пользоваться городским транспортом.

Водителям также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Согласно прогнозу синоптиков, если в пятницу в столице прошел небольшой снег при температуре минус 13 - минус 15 градусов, а ночью температура упала до -25 градусов, то уже в субботу 17 декабря циклон принес в столицу относительно теплые и влажные воздушные массы, которые вызвали снегопад, но ослабили морозы.

В воскресенье, 18 декабря, регион окажется в теплой части циклона, в зоне сырой и облачной погоды. Будет минус 2 градуса, по области - до минус 5. Как отметили в Гидрометцентре, в выходной также будет идти небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон: 746 мм рт. ст.

В понедельник и вторник, по данным синоптиков, дневные температуры в Москве и области составят -5 и -8 градусов соответственно, пройдет небольшой снег.

Отметим, зима в этом году обещает быть самой суровой за последние сто лет. Это предсказал немецкий метеоролог Доминик Юнг, опираясь на свои наблюдения и точные расчеты. Его прогнозы подтверждают представители Американской гидрометеорологической службы.

Снегопадами и бурями, которые уже бушуют в некоторых регионах России, мы обязаны циклонам с юга. За ними ожидаются холодные массы арктического воздуха.

"Климат меняется всю геологическую историю земли. Если бы он не менялся, то, скорее всего, жизни бы и не возникло. Он меняется, но раньше мы считали изменения по средним значением метеорологических параметров за 30 лет. Теперь, глядя на более длинные отрезки - тысячи лет, мы наблюдаем климатическую изменчивость. На нее влияют природные процессы как большого масштаба (изменение светимости солнца, прецессия орбиты), так и короткого (извержения вулканов, антропогенная деятельность)", - рассказал ранее Pravda.Ru руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Константинов.

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