Записку времен афганской войны нашли в автомате милиционеры Приднестровья

Во время сдачи зачета по знанию матчасти оружия и основ стрельбы приднепровские милиционеры обнаружили в прикладе старого учебного автомата АС-47 записку времен войны в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба МВД непризнанной республики.

Фото: AP

При разборке учебного автомата Калашникова, уже более 20 лет находящегося на балансе силового ведомства, случилась странная неполадка: в его прикладе застрял пенал. Чтобы вытащить его, приклад пришлось разобрать и в одном из его отсеков нашли плотно скрученный бумажный листок.

Листок оказался запиской, в которой неровным почерком было написано: "Командиру подразделения. Район Шинданды — 110 духов. Каньон — Хана. Пишу открытым текстом — мы в окружении, больше держаться нет сил, духи всё наседают. Тот, кто найдет этот автомат, должен передать секретные сведения в Генштаб СССР. Командир роты подполковник Яковенко. Зам. командира роты капитан Жозлотин. 23.06.1983 год. 16:00".

Удалось ли кому-то из офицеров, написавших эту записку, остаться в живых, вырваться из окружения и вернуться домой, из текста понять было невозможно. Поэтому сотрудники милиции отправили свои запросы в Российский Союз ветеранов Афганистана и в Ассоциацию ветеранов афганской войны Приднестровья. Может быть, после этого судьба советских военных станет известна.

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