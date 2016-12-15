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Источник Правда.Ру

Беспредельным коллекторам надо надеть "намордник"

Общество

Несмотря на то, что законопроект, ужесточающий наказание для коллекторов, получил отрицательный отзыв Верховного суда и правительства РФ, документ будет принят, уверены депутаты.

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Напомним, законопроект предусматривает, что за превышение полномочий и распространение сведений, позорящих должника или его родственников, коллекторы должны получить наказание в виде штрафа размером до 1 млн рублей, ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет.

Если подобные действия повлекли за собой уничтожение имущества или совершены группой лиц, то они наказываются заключением в тюрьму на срок до восьми лет. А в случае причинения тяжкого вреда здоровью должника наказание увеличивается до 20 лет лишения свободы.

Не секрет, что коллекторы в ряде случаев наносят непоправимый вред имуществу и здоровью не только должников, но и членов их семей. Авторы инициативы заявляют о необходимости уголовно-правовой защиты прав и интересов граждан. По их мнению, принятие законопроекта будет способствовать искоренению "кредитного насилия" в стране.

Однако Верховный суд и правительство РФ в своих отзывах на законопроект сошлись во мнении, что деяния, которые криминализируются в проектируемой ст. 203 Уголовного кодекса, уже и так квалифицируются по статьям УК об ответственности за преступления против жизни и здоровья.

При этом в существующем законодательстве предусмотрено более мягкое наказание. Например, за самоуправство и умышленное уничтожение или повреждение имущества — лишение свободы на срок до пяти лет, а не до восьми.

Однако один из авторов законопроекта, депутат Олег Нилов, уверен, что, несмотря на отрицательные заключения Верховного суда и правительства РФ, есть большие шансы, что закон будет принят.

"Я в рамках последней избирательной кампании заключение получил от людей: 90% со мной согласны. Взысканием долгов должны заниматься банки, суды и приставы. А микрофинансовые организации и коллекторские агентства нужно запретить. Ужесточение уголовного наказания — первый шаг к этой цели, своего рода "намордник" для коллекторов", — говорит депутат.

В то же время, как считают в Национальной ассоциации профессиональный коллекторских агентств (НАПКА), на количество недобросовестных взыскателей не повлияет ужесточение уголовной ответственности в отношении коллекторов.

При этом в НАПКА подчеркнули, что в основном злостные нарушители закона о взыскании — вышибалы долгов из микрофинансовых организаций (МФО). В НАПКА периодически поступают жалобы от граждан, из которых следует, что такие организации используют автоматические информационные системы, в которые "зашиты" оскорбления и угрозы в адрес должников.

В то же время, отметили в ассоциации, удивляет реакция на поступающие жалобы той же генпрокуратуры, куда НАПКА переправляет часть заявлений граждан.

"В ряде случаев видим абсолютно непробиваемую позицию государственных органов, которые не хотят внимательно разбираться с организациями, которые откровенно нарушают закон, — говорит Борис Воронин, глава НАПКА.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в России выросло число жалоб на коллекторов. За 11 месяцев этого года от жителей страны поступило уже больше обращений, чем за весь прошлый. Всего их зарегистрировали больше 3,1 тысячи.

Чаще всего — в половине случаев — люди жалуются на то, что им звонят по ошибке. Взыскатели беспокоят людей, у которых вообще нет кредитов, и которые не являются поручителями ни по каким займам. В прошлом году таких обращений было больше — порядка 42 процентов.

В этом году по стране прокатилась волна случаев, когда коллекторы устраивали настоящие зверства. В Мурманске, к примеру, местные борцы с должниками угрожали убить годовалую внучку пожилой заемщицы. Женщине прислали коллаж с ребенком на надгробии. Пенсионерка взяла кредит у одной из полулегальных организаций, что дают деньги по одному паспорту.

Между тем эксперты считают, что коллекторы должны быть жесткими. Чем жестче работают коллекторы, тем меньше процент мошенничества среди заемщиков, банки теряют меньше денег, и это положительно влияет на ставки по кредитам. Подробнее читайте в материале: Эксперт: Жесткая работа коллекторов полезна и банкам, и вкладчикам.

Напомним, со следующего года в силу вступает закон о коллекторской деятельности. Он ограничивает полномочия коллекторов. Кроме того, в документе прописаны правила общения с должниками. Закон запрещает применять физическую силу и угрожать людям, наносить вред здоровью и имуществу, а также оказывать психологическое давление.

Звонить недобросовестным заемщикам можно не чаще двух раз в неделю, а встречаться лично — не чаще одного раза в неделю, но ночам это запрещено. Взыскатель долгов не может скрывать информацию о номере телефона и адресе электронной почты, с которых он общается с должником.

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Темы коллекторы законопроект Верховный суд
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