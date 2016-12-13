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Источник Правда.Ру

В 2016 году в Рунете закрыли около 26 тысяч экстремистских сайтов

Общество

В два раза больше, чем в 2015 году  экстремистских и террористических интернет ресурсов выявили спецслужбы России совместно с правоохранительными органами страны. Общее число таких сайтов достигло 26 тысяч. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

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Кроме того, сообщил он, благодаря слаженной работе структур, была пресечена и преступная пропаганда  ряда экстремистских организаций и групп в сети интернет. Об этом Бортников рассказал сегодня  на заседании Национального антитеррористического комитета.

Совместными усилиями МВД и ФСБ в августе текущего года на территории России ликвидированы ячейки международного интернет-сообщества, в котором по всему миру состояли более 100 тысяч последователей, распространявшего радикальные идеи, осуществлявшего рекрутирование боевиков в состав международных террористических организаций, а также сбор средств для финансирования международной террористической организации "Исламское государство" (запрещенная в РФ).

Напомним, как сообщала Правда.Ру, пропаганда экстремизма - это основная "головная боль" и Роскомнадзора. Экстремисты профессионально подходят к использованию маркетинга и средств пиара для пропаганды своих идей, Роскомнадзор намерен активно бороться с этим.

По словам главы ведомства Александра Жарова, особенно привлекательной для экстремистов выглядит сеть интернет. И наглядным подтверждением тому являются профессионально снятые ролики ИГ.

Вербовка через интернет сегодня для экстремистов стало обычным делом. Напомним об одной истории, которую рассказывала Правда.Ру. 

Недавно в США обвиняемый в подготовке массового убийства в штате Северная Каролина Джастин Салливан признался, что с сентября 2014 года смотрел в интернете видеозаписи терактов ИГ, таких как обезглавливание, и скачивал их к себе на компьютер. О своей приверженности идеям группировки Салливан открыто заявил родителям.

То есть, рядом с ним не было вербовщиков, но вербовка все-таки произошла - посредством интернета. Чтобы доказать свою верность группировке, в которую он был завербован,  американец намеревался расстрелять от ее имени сотни человек в Северной Каролине и Вирджинии. Хуссейн приказал Салливану снять теракт на видео.

Молодому человеку грозит пожизненное заключение. И обвинение, и защита считают эту меру наказания приемлемой.

В России также будут судить девушку, которую завербовали в ИГ. Варвара Караулова в конце ноября отказалась от признательных показаний, которые дала раньше. Она заявила, что испугалась угроз следователя. Он якобы сказал Варваре, что в противном случае посадит ее в тюрьму на 20 лет. Поэтому она и написала, что ехала вступать в ИГ*.

На допросе девушка, которую обвиняют в попытке примкнуть к террористической группировке, заявила, что сама является сторонницей радикальных взглядов и хотела жить под контролем шариата. Кроме того, россиянка защищала террористов. Она заявила, что считает их деятельность оправданной, в том числе и боевые действия. Завербовали Караулову тоже через интернет.

*ИГ - "Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная на территории России.

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Темы спецслужбы России экстремистские сайты
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