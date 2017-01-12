Путин поделился секретом работоспособности

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым и председателем парламента республики Муратом Кумпиловым признался, что занятия самбо и дзюдо помогают ему выдерживать большую рабочую нагрузку.

Фото: AP

"Я Вас называю perpetuum mobile, то есть человек, который везде всё время. Удивляюсь, как Вам удаётся выдержать такую нагрузку. Это самбо, наверное, дзюдо", — сказал Тхакушинов Путину.

Глава государства подтвердил его предположение.

"Точно", — ответил президент.

Российский лидер является мастером спорта по самбо и дзюдо, в Японии его имя присвоено местному кубку по самообороне без оружия, передает РИА Новости.

Кстати, ранее Владимир Путин в интервью газете "Йомиури" и японскому телеканалу Nippon TV рассказал о занятиях дзюдо.

"Дзюдо — это часть японской культуры. Неслучайно этот вид спорта появился именно в Японии со всем его философским содержанием", — сказал российский президент.

По его словам, это даёт позитивный заряд в отношениях с людьми в других сферах.

"Я доволен, что ещё в детстве я занялся этим замечательным видом спорта. Это, безусловно, то, что называется первая любовь. Дзюдо — это, безусловно, часть моей жизни, очень большая часть. Доволен, что с этого начались мои занятия спортом, регулярные и серьёзные. И за это я тоже Японии очень благодарен", — сказал Путин.

В Москве был представлен уникальный методический комплекс "Дзюдо", одним из соавторов которого является президент России. Комплекс состоит из трех составных частей: книги по истории дзюдо "Искусство дзюдо", методического пособия "От игры к мастерству" и комплекта игровых карточек с упражнениями по дзюдо.

Ранее в продажу поступила книга "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", которую президент РФ написал в соавторстве с Левицким и президентом Международной федерации самбо Василием Шестаковым.

Недюжинную работоспособность президента отмечают россияне. Рейтинг Путина в конце 2016 года возрос до максимума. Показатель одобрения деятельности главы государства в декабре составил 86,8% — это годовой максимум.

На протяжении года социологи фиксировали рост поддержки населением деятельности президента Путина. Так, в ноябре работу Владимира Путина одобряли 83% россиян, в начале декабря — уже 85,4%. За последнюю неделю рейтинг главы государства вырос еще — с 85,8% до 86,8%. Это "максимальное значение в 2016 году"

Достижения России и лично Владимира Путина в уходящем году уже оценили западные СМИ. Анализ провело издание The Huffington Post. Так, основными достижениями российского президента, по мнению журналистов, стали успешная российская военная операция в Сирии, выход из международной изоляции, расположение к себе части европейского общественного мнения и укрепление власти внутри самой России.

Используя право вето в Совете Безопасности, Россия блокировала инициативы западных лидеров. Россия смогла сменить статус "изгоя" на статус "задающего темп" лидера. Как пишет The Huffington Post, в Европе Россия представляется единственной страной, которая эффективно борется с исламистским терроризмом. А Владимир Путин стал некой объединяющей идеей для многочисленных европейских партий и политиков.

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