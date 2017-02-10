Ополченец Француз ответил на обвинения в убийстве Гиви

Игорь Мыльцев, известный как ополченец Франзуц, ответил на обвинения в убийстве командира подразделения "Сомали" Вооруженных сил ДНР Михаила Толстых.

Напомним, ранее в "Новой газете" опубликовали переписку, в которой со страницы Мыльцева в соцсети некто признается в убийстве Гиви. Он отметил, что страница была взломана еще прошлой осенью.

Мыльцев предполагает, что это провокация СБУ, передает "Лайф". По его словам, он не был знаком с Гиви.

Напомним, командир подразделения "Сомали" Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит 8 февраля в Донецке в результате теракта. По данным следствия, он стал жертвой покушения в штабе, прямо у себя в кабинете: его взорвали выстрелом из реактивного огнемета "Шмель".

По последнему заявлению заместителя главы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, следствие рассматривает две возможные версии убийства — применение РПО-З "Шмель" и подрыв взрывного устройства.

По словам Басурина, следователям уже удалось доказать причастность к убийству ряда лиц, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами

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