Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Российским студентам хотят оплачивать съемное жилье

Общество

В Минобрнауки обсуждают возможность обеспечить всех студентов колледжей жильем на время учебы. В числе вариантов — выделение студентам компенсации за съем жилья или за проезд к месту учебы, а также строительство новых общежитий. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Минобрнауки РФ Наталья Золотарёва, пишет РИА Новости.

356248.jpeg
Фото: Центр РАД

Она пояснила, что схемы, которые министерство сможет предложить, будут понятны примерно через неделю. В декабре вопрос уже планируют детально проработать и составить план действий.

В списке возможных вариантов также строительство новых и улучшение условий в старых общежитиях. Но это процесс дорогостоящий. Если образовательная организация недалеко от дома, можно компенсировать проезд студенту. Обеспечить местами в общежитиях нуждающихся поручил в начале ноября Владимир Путин. Сейчас общежитиями обеспечены порядка 73% нуждающихся студентов колледжей.

Как ранее писала Правда.Ру, выпускники институтов и университетов России имеют завышенные требования к размерам своей будущей зарплаты. Среди выпускников 25 ведущих вузов России провели опрос, который показал, что они ожидают зарплату в размере более 70 тысяч рублей, пишет газета "Известия".

При этом первокурсники намерены получать зарплату чуть ли не в два раза выше тех, кто уже заканчивает обучение. Студенты младших курсов рассчитывают на заработную плату в размере не менее 100 тысяч рублей.

При этом в рейтингах российские вузы занимают далеко не первые места. Но в реальности они лучшие, уверены эксперты, просто рейтинги — вещь коммерческая. Кроме того, надо признать, что международные рейтинги университетов, наряду с позитивной ролью, которую они играют уже на протяжении полутора десятков лет, сыграли и негативную роль. В первую очередь это связано с тем, что все значимые и международно признанные рейтинги университетов в первую очередь измеряют и оценивают исследовательскую миссию университетов.

Из-за этого университеты мирового класса уходят от образовательной миссии, гораздо меньше внимания ей уделяют. В большей степени начинается вложение дополнительных ресурсов — и интеллектуальных, и финансовых, и организационных, — в исследовательскую миссию.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Александр Панов: вернутся ли в наши вузы иностранные студенты
Темы студенты минобрнауки
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как быстро отрастить ногти
Красота
Как быстро отрастить ногти
Как наносить красную помаду
Красота
Как наносить красную помаду
Комментарии
Актуальная аналитика
Газ
ЕС — Украина: Дружба дружбой, а газ врозь
Воспитание
Соцсеть для подростка – это мир без родителей
США и Канада
Опасен ли американский "Бешеный пес"
Читательский топ
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Происшествия
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
США и Канада
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда

Признавать существование "проблемы Крыма" отказался министр иностранных дел России Сергей Лавров.

МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Кремль
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Общество
Дочь Георгия Жукова: "Если бы не события в стране, папа стал бы скорняком"
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Любовь Степушова (Люлько) Опасен ли американский "Бешеный пес" Любовь Степушова (Люлько) Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина Дмитрий Нерсесов Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада? Дмитрий Нерсесов
Комментарии
V H Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
V H Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Евгений Гербель Карякин рассказал о ненависти "слабого" Каспарова к России
Yana Vepritskaya Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
вячеслав судаков МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
vkontakte_247004329 В Челябинской области спасли кота, вмерзшего в лед. ВИДЕО
Одноклассники_65804292357 "Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
IGOR NOVIKOV Просто чудо
вячеслав судаков Украина и Литва ответят за хамство первыми
Сергей Кравцов(Mail.Ru) "Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?