Российским студентам хотят оплачивать съемное жилье

В Минобрнауки обсуждают возможность обеспечить всех студентов колледжей жильем на время учебы. В числе вариантов — выделение студентам компенсации за съем жилья или за проезд к месту учебы, а также строительство новых общежитий. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Минобрнауки РФ Наталья Золотарёва, пишет РИА Новости.

Фото: Центр РАД

Она пояснила, что схемы, которые министерство сможет предложить, будут понятны примерно через неделю. В декабре вопрос уже планируют детально проработать и составить план действий.

В списке возможных вариантов также строительство новых и улучшение условий в старых общежитиях. Но это процесс дорогостоящий. Если образовательная организация недалеко от дома, можно компенсировать проезд студенту. Обеспечить местами в общежитиях нуждающихся поручил в начале ноября Владимир Путин. Сейчас общежитиями обеспечены порядка 73% нуждающихся студентов колледжей.

Как ранее писала Правда.Ру, выпускники институтов и университетов России имеют завышенные требования к размерам своей будущей зарплаты. Среди выпускников 25 ведущих вузов России провели опрос, который показал, что они ожидают зарплату в размере более 70 тысяч рублей, пишет газета "Известия".

При этом первокурсники намерены получать зарплату чуть ли не в два раза выше тех, кто уже заканчивает обучение. Студенты младших курсов рассчитывают на заработную плату в размере не менее 100 тысяч рублей.

При этом в рейтингах российские вузы занимают далеко не первые места. Но в реальности они лучшие, уверены эксперты, просто рейтинги — вещь коммерческая. Кроме того, надо признать, что международные рейтинги университетов, наряду с позитивной ролью, которую они играют уже на протяжении полутора десятков лет, сыграли и негативную роль. В первую очередь это связано с тем, что все значимые и международно признанные рейтинги университетов в первую очередь измеряют и оценивают исследовательскую миссию университетов.

Из-за этого университеты мирового класса уходят от образовательной миссии, гораздо меньше внимания ей уделяют. В большей степени начинается вложение дополнительных ресурсов — и интеллектуальных, и финансовых, и организационных, — в исследовательскую миссию.

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